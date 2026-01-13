Milion chvilek protestuje proti "Okamurovi za čárou"
13. 1. 2026
Slepé místo Milionu chvilek: výzva k rozšíření solidarity
Skupina Milion chvilek pro demokracii oprávněně upozorňuje na nebezpečné a nepřijatelné výroky Tomia Okamury, které zlehčují ruskou agresi a podrývají bezpečnost a hodnotové ukotvení České republiky. V tom je jejich role v české společnosti důležitá a legitimní.
Právě proto však zaráží, že stejné občanské hnutí zůstává dlouhodobě zticha k jiné zásadní morální a politické otázce dneška: k probíhající genocidě palestinského obyvatelstva v Gaze a k aktivní roli, kterou v ní – politicky, diplomaticky i materiálně – hraje český stát.
Česká vláda patří k nejoddanějším evropským podporovatelům izraelské vlády, která systematicky ničí civilní infrastrukturu, zabíjí desetitisíce civilistů a otevřeně porušuje mezinárodní humanitární právo. Česká republika tuto politiku nejen hájí na mezinárodních fórech, ale podílí se na ní i pokračujícím vývozem zbraní. To není okrajová otázka zahraniční politiky, ale hluboký morální problém, který se týká samotných základů demokracie a lidských práv.
Milion chvilek pro demokracii vznikl jako hnutí, které odmítá relativizaci zla, autoritářství a násilí. O to víc je patrné jeho slepé místo. Nejde o soutěž utrpení ani o oslabování solidarity s Ukrajinou. Jde o důslednost.
„Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury byl daleko za čárou. Zlehčování ruské agrese, urážlivé výroky, zpochybňování pomoci Ukrajině i relativizace naší energetické a bezpečnostní závislosti, to vše je v přímém rozporu se zájmy České republiky.“
Tato slova platí obecně. Zlehčování válečných zločinů, relativizace zabíjení civilistů a mlčení ke genocidě jsou stejně tak „za čárou“, a to bez ohledu na to, kdo je jejich pachatelem.
Právě Milion chvilek by mohl sehrát klíčovou roli v tom, aby se do českého veřejného prostoru dostaly informace o tom, co se děje v Gaze a jak se k tomu staví česká vláda. Ne jako gesto proti někomu, ale jako rozšíření solidarity a obranu univerzálních lidských práv.
Demokracie bez empatie je prázdná. A solidarita, která má výjimky, přestává být solidaritou. (JČ)
Milí a vzácní přátelé,
Předseda Sněmovny nemluví jen za své voliče. Reprezentuje celou zemi. A právě proto je nepřijatelné, aby osobní a stranické zájmy stavěl nad bezpečnost, důstojnost a prozápadní ukotvení České republiky.
Co je teď v sázce a jak k tomu můžeme přispět?
Už dnes (13. ledna) bude koaliční vláda ANO–SPD–Motoristé žádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Jak by měla taková koalice fungovat? Bude menšinový partner směřovat naši zemi na východ, mluvit v zájmu Ruska a ohrožovat naši bezpečnost a zbytek vlády to bude tiše tolerovat? To by nemělo být přijatelné ani pro poslance ANO a Motoristů. To svým voličům neslibovali. (...)
