Školy v Praze mohou opět zlepšit své okolí díky programu Bezpečné cesty do školy

5. 2. 2025

Tisková zpráva organizace Pěšky městem Organizace Pěšky městem vyhlašuje nový ročník programu Bezpečné cesty do školy, který pomáhá školám zlepšit dopravní situaci v jejich okolí a zvýšit bezpečnost dětí. Program probíhá ve spolupráci s hlavním městem Prahou a je určen mateřským, základním a středním školám na území hlavního města.





Od roku 2002 se díky programu podařilo proměnit přes 100 míst v okolí pražských škol směrem k vyšší bezpečnosti. Zúčastnily se jej desítky škol, v jejichž okolí se podařilo navrhnout a prosadit opatření vedoucí k větší bezpečnosti a podpoře udržitelné dopravy.



„V loňském roce jsme úspěšné dokončili projekt na dvou pražských školách – ZŠ Nedvědovo náměstí na Praze 4 a ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 11. V obou případech jsme detailně zmapovali dopravní chování dětí a riziková místa v okolí školy, jak z pohledu dětí, tak odborníků, a navrhli řešení ve stavebních i nestavebních variantách. V posledních letech klademe důraz zejména na možnosti nestavebních řešení, která můžou být realizovaná opravdu rychle a levně. Často se jich proto mohou dočkat i ty děti, které se projektu aktivně účastnily,“ říká koordinátorka programu Dominika Marešová.

Úspěchy i finanční limity

V minulých letech se díky programu podařilo zavést školní ulice, upravit dopravní režimy v okolí škol a tím zvýšit počet dětí, které chodí do školy pěšky nebo na kole. Program také slouží jako důležitý podklad pro městské úřady při plánování trvalých stavebních úprav, jako jsou například rekonstrukce křižovatek. Právě tyto trvalé změny bohužel narážejí na nedostatek financí. „V mnoha případech školy sklízejí ovoce za svou snahu až s větším časovým odstupem. Jedná se hlavně o stavební opatření, která jsou na realizaci náročnější. Problémem je také stále velmi nízký rozpočet hl. m. Prahy na realizaci opatření BESIP. Mezi posledními realizacemi, ze kterých máme velkou radost, je např. okolí ZŠ Solidarita,“ komentuje situaci Marešová.

Co program školám přináší?

Zapojené školy získají odborné vyhodnocení dopravy v okolí, vypracování dopravní studie s návrhy opatření a podporu při jejich prosazování. Součástí programu je také finanční podpora ve výši 40 000 Kč, metodická pomoc a know-how z oblasti výchovy k udržitelné a bezpečné dopravě.





Kdo se může přihlásit?

Do programu se mohou zapojit všechny mateřské, základní a střední školy v Praze. Přihlášku lze vyplnit online na www.peskymestem.cz/prihlaseni-bcs/.

Každé čtvrté dítě jezdí autem

Z výzkumného šetření Udržitelně do škol, které ve spolupráci se sociology, antropology a sociálními geografy realizovala organizace Pěšky městem vyplývá, že většina dětí do škol přichází pěšky z domova (37 %) nebo ze zastávky veřejné dopravy (37 %). Autem jezdí pravidelně do školy každé čtvrté dítě. Největší podíl dětí dovážených do školy autem je ve Středočeském kraji (34 %), kde také nejvíce dětí za vzděláním dojíždí do jiného kraje, nejčastěji do Prahy. Zároveň 75 % rodičů by uvítalo u škol bezpečnější cesty pro chodce a více než polovina rodičů se vyslovila pro větší zklidnění dopravy u školy.

„Výzkum potvrdil, že pozornost u škol by se měla soustředit především na péči o bezpečné a pohodlné cesty pro pěší případně pro cyklisty. Děti chodí pěšky rády, mnohem častěji by také jezdily na koloběžkách nebo na kolech. Cesty do školy mohou být pro děti příležitostí k pravidelnému pohybu i získání důležitých kompetencí a dovedností. Je na nás dospělých, abychom vytvářeli taková města, kde se děti mohou svobodně pohybovat a rodiče je nemusí všude vozit autem,“ říká jedna z autorek výzkumu, Blanka Klimešová z organizace Pěšky městem.

Význam programu podtrhuje i fakt, že děti, které se do školy dopravují aktivně, jsou nejen zdravější, ale také lépe vnímají své okolí a učí se samostatnosti. Vyplývá to z výzkumu Udržitelně do škol, ale i z dalších studií, jako například z Národní zprávy o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže. Mnohé evropské metropole se proto snaží aktivní dopravu dětí podporovat a snižovat množství aut v blízkosti škol.

Důležité termíny:

Uzávěrka přihlášek: 24. února 2025

Vyhlášení vybraných škol: 4. března 2025

Trvání projektu: březen – listopad 2025

Podklady pro média:

Kontakty:

Eliška Vidomus – PR a komunikace

eliska.vidomus@peskymestem.cz

Dominika Marešová – koordinátorka projektu Bezpečné cesty do školy dominika.maresova@peskymestem.cz

Web a sociální sítě:







Program je realizován díky podpoře Magistrátu hl. města Prahy.

Organizace Pěšky městem zlepšuje podmínky chodců, zapojuje veřejnost do proměny města a propaguje chůzi jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. Má za sebou desítky projektů zaměřených na rozvoj pěší dopravy a na ochranu chodců – zejména dětí na cestách do škol a školek. Díky těmto projektům v Praze proběhlo více než 100 stavebních úprav. Ty zlepšily životní prostředí a každodenní situaci chodců.























