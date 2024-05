Vrtulník s íránským prezidentem zřejmě havaroval

19. 5. 2024

Polooficiální tisková agentura Fars vyzvala Íránce, aby se modlili za Ebrahíma Raísího, a státní televize přinesla modlitby za jeho bezpečnost.Státní televize také odvysílala záběry věřících modlících se ve svatyni imáma Rezy ve městě Mašhad, jednom z nejposvátnějších míst šíitského islámu.Stalo se tak poté, co státní média oznámila, že vrtulník v konvoji převážejícím Raisiho měl nehodu.Íránská státní televize informuje, že vrtulník s prezidentem Ebrahímem Raisím měl „tvrdé přistání“, aniž by to upřesnila.Raisi cestoval v íránské provincii Východní Ázerbájdžán, přičemž státní televize popsala oblast incidentu s vrtulníkem jako blízkost města Džolfa na hranici s Ázerbájdžánem.Raisi byl v Ázerbájdžánu v neděli brzy ráno, aby společně s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem slavnostně otevřel přehradu. Jedná se o třetí přehradu, kterou oba státy postavily na řece Aras.Agentura AP uvádí, že mezinárodní sankce ztěžují získávání dílů pro vrtulníky v Íránu. Jeho vojenská letecká flotila pochází z velké části z doby před islámskou revolucí v roce 1979, uvedla agentura.