Británie: Šokující propad vládnoucí konzervativní stranty k fašismu

8. 3. 2023

čas čtení 9 minut

Ve Francii možná lidé hromadně stávkují proti prodloužení věku odchodu do důchodu na 64 let :), ovšem to, co se děje v Británii s vládnoucí Konzervativní stranou, je neuvěřitelné. Přitom ona má volební podporu asi o dvacet procent nižší než opoziční labouristé, ovšem volby se nebudou konat ještě nejméně rok. Přestože konzervativci za třináct let své vlády v Británii všechno rozbili (a uvrhli Británii do dlouholetého ekonomického a ideového propadu brexitem), snaží se nyní odvádět pozornost od chudoby obyvatelstva, nefukčnosti zdravotnictví, nefunkčnosti sociálních služeb či železnice vyvoláváním nenávisti vůči hrstce uprchlíků,





Hádám se na Twitteru s jedním bývalým britským europoslancem, stoupencem setrvání v EU o to, zda je život v Británii (včetně těch prázdných polic v supermarketech) velmi podobný životu ve východní Evropě za komunismu. Tvrdí mi, že sice je například BBC už zglajchšaltovaná, zatím ještě lidi nejsou v Británii arbitrárně zavíráni. No a co ti uprchlíci, kteří po vylodění na pobřeží jsou dlouhodobě zavíráni do detenčních středisek? (JČ)





Z přehledového článku viz níže si můžete udělat představu, co se v Británii nyní děje, a jaký póvl jsou nyní četní konzervativní ministři a poslanci: