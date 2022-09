Otrávil manžela Glenna Greenwalda Bolsonaroův homosexuální syn s pomocí Ruska?

Zdá se zvláštní, že lékaři nejsou schopni najít zdroj nesnesitelných a ochromujících bolestí, kvůli kterým musel být Miranda uspán. Ještě podivnější je, že o několik dní později skončila nemocná i fenka tohoto manželského páru, která po křečích a silných bolestech břicha zemřela. Veterinář nebyl schopen identifikovat žádnou známou látku v její těle, která by mohla být důvodem její nemoci. Fenka Mila byla jedním z 15 psů, o které se Greenwaldovi starají. Sbírají toulavé psy z ulic. Byla jediná, kdo byla s Mirandou v den náhlé zdravotní krize v kontaktu. Hrála si s ním, válela se po zemi a olizovala mu obličej. Ostatní v té době, kdy Miranda odbíhal na předvolební akci, krmili adoptované děti obou manželů.. Greenwald ještě spal.





Brazilský křesťanský fundamentalistický autokratický prezident Jair Bolsonaro má pět dětí ze čtyř manželství. Nazývá je čísly - "Nula-jedna", "Nula-dvě", "Nula-tři" a "Nula-čtyři". Páté dítě, holčička, nemá žádné číslo. Nula-dvě, který se jmenuje Carlos Bolsonaro. Předpokládá se, že jen díky němu a jeho taktice Bolsonaro vyhrál. Carlos absolvoval u Steva Bannona, amerického guru krajně pravicové politiky, který pomohl Donaldu Trumpovi vyšplhat se k moci, kurz, jak v Brazílii zopakovat americký scénář. Carlos pomocí sociálních médií řídil obrovskou mašinérii falešných zpráv a celou dobu stál za propagandistickými strategiemi svého otce.





O Carlosovi se všeobecně proslýchá, že je gay. Nezvykle pro latinskoamerickou kulturu se nikdy nenechal vyfotografovat s dívkami v romantických situacích a nikdy se neoženil ani nerandil s nikym, přestože je mu čtyřicet let. Aby bylo podezření věrohodnější, je na tisících fotografií vidět se svým rovněž svobodným bratrancem Léem. Mnoho gayů z politického a mediálního světa potvrzuje, že Carlose viděli v gay barech v minulosti, než jeho otec se stal známým politikem. Než se jeho otec stal hlasatelem předsudků vůči menšinám, Carlos jako člen městské rady v Riu de Janeiru dokonce hájil názor, že gayové by měli mít stejná práva jako heterosexuálové.





Když však jeho otec začal v televizních rozhovorech říkat věci jako "raději budu mít syna, který je vrah, než buzeranta" nebo "kdybych někdy zjistil, že můj syn je gay, s radostí bych ho nechal zabít", Carlos změnil rétoriku a dokonce se snažil předstírat, že má přítelkyni, ale otec modelky, která tvrdila, že s ním chodí, ho udal, že jeho dcera byla placena za to, aby se vyfotila s prezidentovým synem, a nikdy s ním žádný milostný vztah neměla.





Od homosexuálů, kteří se bojí být upřímní ohledně své sexuality, je velmi tyranské, že se ji místo toho snaží zakrýt tím, že nahlas předstírají, že jsou proti homosexuálům. Desítky amerických konzervativních politiků a evangelických pastorů, kteří křižácky bojovali proti právům homosexuálů, byly přistiženy při skrytých homosexuálních vztazích. ( https://globalgrind.com/182718/a-list-of-republicans-that-got-caught-in-gay-scandals/ ), ( https://www.thedailybeast.com/the-weird-science-of-homophobes-who-turn-out-to-be-gay ), ( https://www.logotv.com/news/lpa6sk/19-republican-politicians-gay-sex ) Je to strategie používaná zbabělci, kteří se skrývají ze strachu z odmítnutí.





V předvečer ruské invaze na Ukrajinu navštívil Bolsonaro Vladimíra Putina. Vzal s sebou Carlose, přestože jeho syn nemá ve federální vládě žádnou oficiální funkci. Média Carlose obviňují, že na celý den zmizel s příslušníky kremelské rozvědky. Od té doby se spekuluje o tom, proč Carlos prezidenta do Ruska doprovázel a proč se setkal s ruskými agenty.





V roce 2018 se Carlos veřejně pohádal s členkou městské rady v Riu de Janeiru, jedinou černoškou zastupující toto z 50 % černošské město, Marielle Francovou. Během křiku na chodbách městského parlamentu ji Carlos nazval nechutnou lesbou. Ona se ohlédla a zeptala se, zda si myslí, že mu někdo věří, že není gay. Když to řekla, vyvolalo to mezi mnoha lidmi, kteří byli svědky této hádky, spontánní vlnu smíchu. Carlos rozzuřeně odešel. O týden později byla Marielle zavražděna. Auto použité při její vraždě jelo přímo do kondominia (uzavřené obytné čtvrti, typické pro brazilský sociální apartheid, který má oddělit chudé od bohatých), kde žije rodina Bolsonarových. Tam nahrávka z vrátnice u vchodových dveří zaznamenala, že Carlos Bolsonaro byl tím, jehož hlas říká, že mohou vstoupit.





Bolsonarovi tvrdí, že nahrávka byla zmanipulována (a pak nahrávka zmizela) a že vrazi šli do vedlejšího domu. Muž, který bydlel vedle Bolsonarových, skutečně skončil odsouzen do vězení za to, že byl osobou, která vrahům zaplatila. Jeho dcera byla přítelkyní prezidentova syna číslo 4.





Příliš mnoho náhod?





Glenn Greenwald se do Brazílie přestěhoval před více než deseti lety poté, co se seznámil se svým budoucím manželem Davidem Mirandou, bývalým chudým obyvatelem favely v Riu de Janeiru. Davidovi s chudým sociálním a vzdělanostním zázemím je často vyčítáno, že je pouze reprezentantem politiky svého manžela. Protože je Greenwald Američan, nemůže být zvolen, a tak prý využil svého partnera jako ozvěnu své platformy. V roce 2018 David se svou snahou o zvolení neuspěl. Skončil pod posledním zvoleným kandidátem ze své krajně levicové strany.

Jean Wyllis, první otevřeně homosexuální vítěz televizní reality show Big Brother v Brazílií, vystupoval proti Bolsonarovi a byl oblíbeným terčem krajní pravice. Po dvou mandátech se rozhodl uprchnout do Paříže s tvrzením, že byl vážně ohrožován Bolsonarovými milicemi a obával se o svůj život. Zmínil, že vražda Marielle dokázala, že prezidentově rodině projde i vražda.

Díky tomu, že se vzdal mandátu, mohl David Miranda převzít jeho křeslo v parlamentu. Carlos na Twitteru odsoudil, že si Glenn Greenwald koupil mandát pro svého manžela, a tvrdil, že Willysovi zaplatili miliony dolarů, aby se vzdal mandátu v Kongresu.

Asi týden předtím, než Davida postihly náhlé přemáhající bolesti, Greenwaldův partner zavtipkoval o Carlosově údajné homosexualitě a stovky lidí se tomu smály, vše bylo zachyceno na videu a virálně rozšířeno na sociálních sítích.

Začalo se proslýchat, zda záhadná a velmi vážná nemoc Mirandy a jeho psa skutečně nesouvisí s Carlosovými privilegovanými kontakty s Kremlem. Jak všichni dobře víme, Rusko je mistrem v otravování protivníků doma i v zahraničí.