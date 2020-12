Británie zaznamenala rekordní nárůst dennich infekcí: 53 135

Průběžné zpravodajství:

29. 12. 2020

- Britové jsou zděšeni úterním denním nárůstem infekcí, který je rekordně nejvyšší od začátku pandemie. V úterý bylo registrováno 53 135 nových denních nákaz. Je to podstatně více než v pondělí, kdy bylo zaznamenáno v Británii 41 385 infekcí. Je to však pořád ještě na počet obyvatel MÉNĚ, než kolik infekcí bylo v pondělí 28.12. zaznamenáno v ČR, totiž 10 811, což by v přepočtu podle počtu obyvatel bylo v Británii 71 357 nákaz. Za posledních 24 hodin v Británii zemřelo na koronavirus 414 osob.- Skotská premiérka Nichola Sturgeonová důrazně apelovala na občany, aby na Silvestra nevycházeli z domovů a neshromažďovali se k oslavě příchodu Nového roku.- V anglickém městě Romford stojí před nemocnicí desítky sanitek s pacienty postiženými covidem-19. Jsou ošetřováni v sanitkách, v nemocnici pro ně už není místo.

- Španělsko bude registrovat ty občany, kteří se odmítnou nechat očkovat proti koronaviru. Databázi bude pravděpodobně sdílet po celé Evropské unii.









- Nový americký prezident Joe Biden kritizoval v úterý Trumpovu vládu, že distribuje vakcíny proti koronaviru příliš pomalu. Současnou rychlostí by proočkování amerického obyvatelstva podle Bidena "trvalo dlouhá léta". Biden přislíbil že zrychlí distribuci vakcín pěti až šestinásobně, "ale stejně to bude trvat mnoho měsíců, než dokážeme proočkovat většinu Američanů".- Brazílie zaznamenala 58 718 denních nákaz za posledních 24 hodin a 1111 úmrtí. Je to nejhorší počet mrtvých od 15. září. Brazílie zaregistrovala už téměř 7,6 milionů nákaz a oficiální počet mrtvých stoupl na 192 681.- Dánsko prodloužilo lockdown do 17. ledna po drastickém nárůstu infekcí minulý měsíc.- Francouzské ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo 11 395 nových infekcí za posledních 24 hodin, poprvé za poslední čtyři dny ten počet překročil 10 000. Jen 40 procent Francouzů se chce nechat proti koronaviru očkovat.- Irsko zaznamenalo v úterý nejvyšší denní počet infekcí, 1546.- Německo bude schopno poskytnout očkování proti koronaviru do léta komukoliv, pokud bude v EU schválena třetí vakcína, buď od firmy Johnson & Johnson, AstraZeneca nebo CureVac.- Chile zaznamenalo v úterý první případ nového "britského", silně nakažlivého kmenu koronaviru. První případ tohoto nového kmenu byl nyní také zaznamenán v USA, ve státě Colorado.