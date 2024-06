Válka mezi Izraelem a Gazou: Netanjahu rozhodne o budoucnosti válečného kabinetu poté, ci rezignoval Gantz

10. 6. 2024

čas čtení 6 minut



Slušná prasárna od novináře veřejnoprávní televize. Nemám slov. https://t.co/WPEdGndV29 — Prokop Singer (@prokki) June 10, 2024

Izraelský premiér prý zvažuje rozpuštění tříčlenného uskupení; zuří rozhořčení nad počtem palestinských obětí při záchraně izraelských rukojmí



Podle palestinské tiskové agentury Wafa pokračuje rozsáhlé bombardování pásma Gazy, izraelské dělostřelectvo ostřeluje řadu oblastí.



Uvedla, že „několik občanů bylo zabito a další utrpěli různá zranění“, aniž by uvedla konkrétní čísla.Informovala, že „dva občané byli zabiti a další utrpěli různá zranění v důsledku bombardování domu okupačními letadly ve čtvrti Šudžája východně od města Gazy“. Wafa rovněž uvádí, že na Západním břehu bylo izraelskými silami poblíž Tubasu zabito patnáctileté dítě a poblíž Tulkarmu byl izraelskými silami zabit jednadvacetiletý student.



- Australský premiér Anthony Albanese požádal aktivisty, aby „se mírnili“ poté, co byl poškozen americký konzulát v Sydney, v rámci propalestinské podpory. Albanese řekl: „Lidé jsou traumatizováni tím, co se děje na Blízkém východě, zejména ti, kteří mají příbuzné buď v Izraeli, nebo na palestinských okupovaných územích. A já jen říkám, znovu opakuji svou výzvu, aby se mírnili a akce, jako je pomalování amerického konzulátu, nijak nepomáhají. Je tío samozřejmě trestným činem poškozování majetku." Na budově byla poškozena okna a namalovány obrácené červené trojúhelníky.



Premiér Nového Jižního Walesu Chris Minns prohlásil: „V této zemi můžeme vyjádřit svůj názor, aniž bychom se uchylovali k násilí nebo zlomyslnému chování.“

Uvedla, že „několik občanů bylo zabito a další utrpěli různá zranění“, aniž by uvedla konkrétní čísla.Informovala, že „dva občané byli zabiti a další utrpěli různá zranění v důsledku bombardování domu okupačními letadly ve čtvrti Šudžája východně od města Gazy“. Wafa rovněž uvádí, že na Západním břehu bylo izraelskými silami poblíž Tubasu zabito patnáctileté dítě a poblíž Tulkarmu byl izraelskými silami zabit jednadvacetiletý student.- Australský premiér Anthony Albanese požádal aktivisty, aby „se mírnili“ poté, co byl poškozen americký konzulát v Sydney, v rámci propalestinské podpory. Albanese řekl: „Lidé jsou traumatizováni tím, co se děje na Blízkém východě, zejména ti, kteří mají příbuzné buď v Izraeli, nebo na palestinských okupovaných územích. A já jen říkám, znovu opakuji svou výzvu, aby se mírnili a akce, jako je pomalování amerického konzulátu, nijak nepomáhají. Je tío samozřejmě trestným činem poškozování majetku." Na budově byla poškozena okna a namalovány obrácené červené trojúhelníky.Premiér Nového Jižního Walesu Chris Minns prohlásil: „V této zemi můžeme vyjádřit svůj názor, aniž bychom se uchylovali k násilí nebo zlomyslnému chování.“





Hind Khoudary, který pro Al Jazeeru připravuje reportáž z Deir al-Balah v centrální části Gazy, píše:





Izraelské síly se stáhly z východní části Deir al-Balah, ale je to velmi smutné ráno. Týmům civilní obrany se podařilo přivézt těla pěti lidí, kteří byli v oblasti zabiti. Očekáváme, že z východní části Deir al-Balah přivezou další těla.V oblasti došlo k několika leteckým útokům poté, co se izraelské síly stáhly. "





Minulý měsíc izraelská vláda Benjamina Netanjahua zakázala Al-Džazíře působit na území Izraele. Spojené státy to kritizovaly. Izraelský soud toto rozhodnutí nedávno potvrdil.

- Hamás tvrdí, že při záchranné operaci byli zabiti tři izraelští rukojmí, včetně občana USA. Nebyly poskytnuty žádné důkaz. Hamás zveřejnil videozáznam, na němž jsou vidět tři neidentifikovatelné mrtvoly s cenzurními pruhy přes obličej.





- Pomoc byla do Gazy dopravována z nově opraveného mola postaveného Američany poté, co bylo poškozeno bouří. V příspěvku na sociálních sítích americké centrální velení potvrdilo, že pomoc byla do Gazy přes molo doručena v sobotu ráno.







Zdroj v angličtině ZDE

0

434

.„Vyzýváme americkou administrativu, aby vyvinula tlak na okupaci, aby zastavila válku v Gaze, a hnutí Hamas je připraveno pozitivně přistoupit k jakékoli iniciativě, která zajistí ukončení války,“ řekl.Hamás ani Izrael se od prosince nedokázaly dohodnout na žádném příměří ani na dohodě o rukojmích.Blinken se má v Káhiře setkat s egyptským prezidentem Abdelem Fattáhem as-Sísím a poté odcestuje do Izraele, kde se setká s Benjaminem Netanjahuem a Yoavem Gallantem.Zmatek v izraelské politice přichází uprostřed mezinárodního hněvu nad rozsahem devastace v uprchlickém táboře Nuseirat v centru Gazy v důsledku operace na záchranu čtyř izraelských rukojmích. Ministr zahraničí EU Josep Borrell útok odsoudil jako „masakr“ palestinských civilistů a vyzval k příměří: „Krvavá lázeň musí okamžitě skončit.“Ministerstvo rovněž uvedlo, že při operaci, která se soustředila na uprchlický tábor Nuseirat v centrální části Gazy, bylo zraněno asi 700 lidí. Výsledkem operace byla záchrana čtyř izraelských rukojmích, kteří byli drženi v zajetí od útoku Hamásu na Izrael 7. října.Od vypuknutí války Izrael použil svou armádu k navrácení sedmi rukojmích, přičemž se předpokládá, že v Gaze jich zůstává více než 100 a mnoho z nich je pravděpodobně mrtvých.