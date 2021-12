Koronavirus: Biden varoval neočkované Američany, že je čeká zimní období těžkého onemocnění a umírání

17. 12. 2021

čas čtení 1 minuta

Ve čtvrtek 16. prosince prosince zaznamenala Česká republika 9488 denních nákaz. Hospitalizováno je 5431 osob. Celkem zemřelo v ČR 35 046 lidí, to je denní nárůst o 123 mrtvých. Potvrzených případů za poslednich 14 dní je v ČR 1642 na 100 000, 04 na 100 000 za poslední týden. ZDE







- Británie v pátek zaznamenala už třetí den rekordní počet nákaz, tentokrát 93 045. Zaznamenala také 111 denních úmrtí a 7611 pacientů je hospitalizováno. Ve čtvrtek bylo v Británii 88 376 denních nákaz, ve středu 78 610.



- Riziko infekce napodruhé je u omikronu 5,4 krát vyšší než u delty. Reinfekce není o nic mírnější než u delty. Ochrana před reinfekcí u delty je tedy od předchozí nákazy jen 19 procent. Vyplývá to ze studie Imperial College v Londýně. a







0

305

- Každý padesátý občan v Londýně, v jihovýchodní a v jihozápadní Anglii měl tento týden covid.- Ve Skotsku tvoří nákaza omikronem 51,4 procent případů. Omikron nahradil deltu jako převažující varianta koronaviru.- Německá vláda uvažuje o tom, zda má vyhlásit Británii jako "oblast varianty viru". Znamenalo by to, že kdokoliv přijíždějící z Británie by v Německu musel jít na čtrnáct dní do karantény, i když je očkován.- Joe Biden varuje, že pro neočkované občany nadchází "zima vážného onemocnění a umírání". V USA dosud zemřelo na koronavirus 800 000 lidí, každý stý nad 65 let. ZDE