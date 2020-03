Nízká míra nákazy ve středovýchodní Evropě je zřejmě důsledkem toho, že se řádně netestuje

Průběžné zpravodajství:

28. 3. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus









- Francouzské úřady rozdávají letáky migrantům v táborech v Calais a v Dunkirku a plánují jejich "dobrovolnou" evakuaci s cílem omezit šíření koronaviru. Policie přesune migranty do ubytovacích středisek po celé Francii. Ti uprchlíci, kteří budou souhlasit s převozem, podstoupí lékařskou prohlídku a budou odvezeni autobusy "daleko od Calais a Dunkirku". V dočasném ubytování budou muset dodržovat principy karantény jako všichni ostatní.



- Francouzské vysokorychlostní vlaky TGV se používají pro uvolnění lůžek na jednotkách intenzivní péče po celé zemi. Byly proměněny v nemocnice na kolech a dorpavují kriticky nemocné pacienty po Francii.

- Náměstek italského ministra zdravotnictvi Pierpaolo Sileri řekl v britské televizi, že uzamčení Itálie začíná fungovat, ale bude to trvat nejméně dalších čtrnáct dní, než se začne projevovat pozitivní dopad.



- Oběti domácího násilí a sexuálně zneužívané děti mají právo opustit domov navzdory uvalené karanténě, uvedla britská ministryně vnitra Priti Patel. Policie pomůže, zdůraznila.



- Třiatřicetiletý člen štábů guvernéra Lousiany John Bel Edwards zemřel na koronavirus.



- Americká centra pro zvládání infekcí (CDC) varovala obyvatele New Yorku, New Jersey a Connecticutu, aby nikam zbytečně v nadcházejících čtrnácti dnech nejezdili.

- Počet mrtvých na koronavirus dosáhl 30 652. Celkem je na světě potvrzeno více než 660 000 nákaz.









- V Británii zemřel první chirurg na koronavirus. Byl to třiašedesátiletý specialista na transplantace orgánů Adil El Tayar. Pracoval jako chirurg po celém světě. V posledních dnech svého života pracoval s kolegy zdravotníky proti koronaviru na pohotovosti v nemocnici v anglickém Midlands. Trvalo pouhých 12 dnů, než tento fyzicky zdatný a schopný chirurg skončil v nemocniční márnici. Odešel před čtrnácti dny do domácí karantény, když se u něho objevily příznaky koronaviru, pak se ale jeho stav zhoršíl. Byl umístěn pod ventilátor a pak už nebyl schopen dýchat bez pomoci přístrojů. Zemřel ve středu. ZDE





50 procent. Ze 165 pacientů ošetřovaných od konce února jich 79 zemřelo, 86 přežilo a bylo propuštěno. Zkoumalo se 775 lidí na jednotkách intenzivní péče, dalších 610 tam ještě stále je. Vysoká úmrtnost vyvolává otázky, jak efektivní bude zdravotnictví při zachraňování životů lidí postižených koronavirem. "Má vůbec cenu jim dávat ventilátor?" ptal se jeden lékař. Většina mrtvých byla starší 70 let, ale devět mrtvých bylo ve věku od 16 do 49 let. Muži jsou koronavirem daleko více ohroženi než ženy: 70 procent pacientů na intenzivní péči byli muži. 30 procent pacientů pod 60 let byli muži, jen 15 procent ženy. Signifikantním rizikem byla obtloustlost. Více než 70 procent pacientů mělo nadváhu nebo byli obézní.



- Počet mrtvých ve Francii překonal hranici 2000. Počet potvrzených případů ve Francii dosáhl 37 575, v pátek to bylo 32 964.



- Donald Trump uvažuje o karanténě New Yorku, New Jerseuy a Connecticutu.



- Írán určil 20 procent svého státního rozpočtu na boj proti koronaviru. V sobotu tam dosáhl počet mrtvých 2517. Za posledních 24 hodin tam zemřelo 139 osob, počet registrovaných nákaz stoupl o 3076 na 35 408.



- Počet úmrtí v Itálii překročil 10 000. V sobotu Itálie oznámila dalších 889 úmrtí na COVID-19, celkový počet mrtvých tak stoupl na 10 023. Dalších 5974 osob bylo oficiálně zaznamenáno jako nakažení,m o 470 méně než v pátek. Celkový počet nakažených, včetně mrtvých a uzdravených, dosáhl v Itálii 92 472.



- V Británii už zemřelo na koronavirus 1019 osob. Za posledních 24 hodin zemřelo dalších 260 osob. Je to dosud největší denní nárůst. Zemřelí byli ve věku od 33 do 100 let a všichni kromě třinácti z nich (ve věku 63-99 let) měli už existující choroby. - Jenže řadu zemřelých britské státní zdravotnictví vůbec jako oběti koronaviru neregistruje, pokud nezemřeli v nemocnici.



- Policie zahájila trestní stíhání proti čtrnáctiletému chlapci, který kašlal a plivl na šestašedesátiletou ženu v městě Tameside na předměstí Manchesteru. Policisté byli 17. března povoláni na scénu, kde mladík kašlal na ženu a vykřikoval "koronavirus". Britská policie varovala, že podnikne razantní akce proti komukoliv, kdo bude kašlat na lidi a tvrdit, že má koronavirus. Uvedla, že si je vědoma o celé řadě incidentů, kdy lidé úmyslně kašlali nebo hrozili kašláním na staré či zranitelné lidi a vyhrožovali jim, že jsou nakažení koronavirem. V hrabství Cheshire policie potvrdila, že skupina teenagerů, kteří tvrdili, že mají koronavirus a záměrně kašlali na zdravotníky, bude trestně stíhána. V Manchesteru bylo zahájeno trestní stíhání proti Mateuszi Rejewskému, 33, bezdomovci, který záměrně kašlal na policistu a tvrdil, že má koronavirus. Rejewski je ve vazbě a předstoupí před soud v Manchesteru v úterý.





- Počet oficiálně registrovaných nákaz na světě přesáhl 600 000. Jenže mnoho zemí, včetně USA, nyní testují jen nejzávažnější případy. takže počet nákaz je zřejmě daleko vyšší.







- Španělsko zaznamenalo dalších 832 úmrtí na koronavirus. Také informovalo o oficiálně zjištěných nových 8189 infekcích, což znamená, že celkem bylo dosud ve Španělsku registrováno 72 248 infekcí. Španělsko má druhou nejvyšší úmrtnost na koronavirus a čtvrtý nejvyšší počet potvrzených případů.



- Ženy a děti, které jsou obětí domácího násilí, nemají v karanténě kam utéci. Od Brazílie po Německo, od Itálie po Čínu, dochází k vlně domácího násilí.- Počet amerických případů nákazy koronavirem přesáhl 100 000. Lékaři a zdravotníci na frontové linii v USA prosili v pátek o ochranné pomůcky a zařízení, aby mohli ošetřovat lavinu pacientů, která se čeká v amerických nemocnicích, poté, co počet infekcí přesáhl 100 000 a více než 1600 lidí zemřelo.- Itálie předstihla Čínu jako druhá nejpostiženější země po USA. Itálie také zaznamenala nejvyšší denní počet mrtvých od začátku pandemie, totiž 969.- Čínské úřady zrušily rozhodnutí otevřít kina. Nařizují občanů, aby zůstávali ve střehu vůči infekci. Zavedla omezení přístupu cizinců do země. Nevznikly žádné nové domácí případy a počet infekcí ze zahraničí poklesl.- Austrálie zpřísnila předpisy sociálního distancování. Pokutuje se, pláže byly uzavřeny a vláda hrozí přísnějšími opatřeními, pokud lidé nezůstanou doma.- Více než 100 australských lékařů a zubařů se vrátilo do Austrálie poté, co uvísli na výletní lodi nedaleko Chile.- Hrozí globální nedostatek kondomů, protože epidemie koronaviru donutila výrobce přerušit jejich výrobu.- V Íránu zemřely "stovky" lidí, pily toxický metanol v přesvědčení, že usmrcuje koronavirus.- Cestující na výletní lodi nedaleko Panamy zoufale žádají o možnost přistát, poté, co na lodi zemřeli čtyři cestující.- V Argentině došlo k rekordnímu nárůstu případů. Navzdory uzamčení země dne 20. března zaznamenala Argentina 690 případů a 17 úmrtí, v pátek bylo registrováno 101 nových případů a pět nových úmrtí. Nejhůře je postiženo hlavní město Buenos Aires s 223 případy.- Jižní Korea zaznamenala největší denní nárůst případů nákazy za týden. Jižní Korea zaznamenala v pátek 146 nových případů nákazy, nejvyšší za celý týden. Jsou to případy dovezené z Evropy a z USA.Podrobnosti v angličtině ZDE Předchozí průběžné zpravodajství ZDE