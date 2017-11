Němečtí umělci postavili pomník holocaustu vedle domu extremisty z AfD

24. 11. 2017

A replica Holocaust memorial has been built next door to a German far-right politician's house.



He previously called the Berlin Holocaust Memorial a "monument of shame." pic.twitter.com/ybcgg2a7VI — Channel 4 News (@Channel4News) November 23, 2017

Berlínský pomník holocaustu byl postaven v roce 2004 na památku 6 milionů židovských mužů, žen a dětí, kteři byli usmrceni za druhé světové války. Malou kopii tohoto pomníku nyní němečtí umělci postavili ve vesnici, kde žije Björn Höcke. Je to reakce na výrok tohoto politika ze strany Alternative fuer Deutschland, který řekl:"Němci, náš lid, je jediný lid na světě, který dokáže postavit pomník hanby přímo v centru hlavního města."Umělecká skupina se tajně nastěhovala do nemovitosti vedle Höckeho domu před deseti měsíci a kopii berlínského pomníku financovala prostřednictvím crowdfundingu.Morius Enden, umělec: "Chceme, aby věděl, že mít pocit viny je naprosto v pořádku. Ale je také důležité převzít za svou vinu odpovědnost, abyste se pocitu viny mohli zbavit. Nicméně ho žádáme jako učitele historie, aby se z německé historie poučil a aby ji uznal. Prostě si vytěsnil všechno, co se stalo mezi lety 1932 a 1945. Dívá se na všechno, co se stalo předtím, a co se stalo od té doby, ale pro něho se mezi tím nestalo nic. To si musí uvědomit. A pokud si to uvědomí, dosáhli jsme svého cíle."Strana AfD získala v září v německém parlamentě 90 křesel.Umělci přislíbili, že pomník odstraní, pokud před ním Höcke poklekne a uzná holocaust.