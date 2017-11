Stanislav Biler: ČR: země, v níž se zastavil čas

PŘEČETLI JSME:

21. 11. 2017

Robotizace a ubývání práce? Neexistuje, my potřebujeme poslat více dětí na učňáky.Energetická revoluce? Neexistuje, postavíme další bloky jaderných elektráren.Nevadí, že je není možné zaplatit? Nevadí, nám je to jedno.Co nepodmíněný příjem? Neexistuje, sebereme dávky chudým.Ale přece jen, moc možností není… Ne, ne, naši oblíbení ekonomové z VŠE říkají, že to prostě nejde.Že by se v Česku mluvilo poprvé vážně o sexuálním obtěžování? Neexistuje, mohou si za to samy. Hysterky.A neměli jste ještě nedávno hroznou péči o práva žen v muslimských zemích? Ne, my jsme akorát hájili jejich právo, aby mohly chodit polonahé.Všude řeší změnu klimatu, co s tím? To ať si řeší Němci, my máme sucho a to s tím nesouvisí.A tak by se dalo pokračovat. A taky se tak pokračovat bude. Na politické scéně jsou už dvacet let ti stejní stárnoucí muži a spolu s nimi ta stejná témata. Jejich politické kroky komentují v médiích skoro stejně dlouho podobně staří muži a tím je kruh uzavřen. Nic dalšího do něj nepronikne. Time is a flat circle.Celý článek ZDE