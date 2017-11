Irské varování britské vládě: Změňte kurs ohledně brexitu. Jinak riskujete chaos

26. 11. 2017





Irský komisař Evropské unie varoval premiérku Theresu Mayovou, aby dramaticky změnila své plány pro brexit, jinak prohlubující krize ohledně hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou zlikviduje její naděje na obchodní dohodu s Evropskou unií.



Hrozba vzniku tvrdé hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou (což by kromě drastického ekonomického dopadu vedlo zřejmě i k obnovení severoirského terorismu) se stala v posledních týdnech hlavní překážkou snahám britské vlády zajistit zahájení vyjednávání Británie o obchodní dohodě s Evropskou unií po brexitu. Premiérka Mayová má jen několik dní do lhůty, kdy musí Bruselu předložit, jak zajistí otevřenou hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou.

Otevřená hranice tam však nemůže existovat, pokud Velká Británie odejde z jednotného evropského trhu a z evropské celní unie, protože to znamená nedodržování evropských norem a evropský trh nemůže mít bezhraniční přístup do oblastí, které nedodržují jeho normy.Phil Hogan, komisař Evropské unie pro zemědělství, poukázal na to, že je "naprosto jednoduchým faktem", že pokud by Británie zůstala v jednotném trhu a v celní unii, anebo dovolila Severnímu Irsku v nich zůstat, problém by byl vyřešen.Hogan varoval, že britská vláda má "slepou víru", že se jí podaří dosáhnout výhodné obchodní dohody s EU po brexitu bez členství v jednotném trhu a celní unii. Zdůraznil, že Irsko "bude hrát tvrdě až do konce" a bude vetovat jakoukoliv dohodu, dokud nedostane ujištění o dodržení otevřené hranice."Kdyby Velká Británie nebo Severní Irsko zůstaly v evropské celní unii, nebo, ještě lépe, v jednotném evropském trhu, problém s hranicí by neexistoval," řekl Hogan. "Je to naprosto jednoduchý fakt. Dál mě fascinuje slepá víra některých lidí v Londýně, kteří si myslí, že dosáhnou teoretické budoucí dohody s EU o volném obchodu. Většina přeshraničních nákladů v současnosti nejsou cla - jde o normy, o celní procedury, o byrokracii. Tyto problémy vyřeší jednotný trh, nikoliv nějaká obchodní dohoda."Irská vláda požaduje písemné záruky, že mezi Severním Irskem a Irskou republikou nevznikne pevná hranice. Dublin je přesvědčen, že se toho dá dosáhnout pouze v tom případě, pokud Severní Irsko zůstane součástí jednotného trhu a evropské celní unie.Avšak tvrdě fundamentalistická, středověká severoirská Strana demokratických unionistů, DUP, jejíž podpora udržuje u moci Mayovou, která prohrála v červnu 2017 britské všeobecné volby, varovala v sobotu, že nikdy nepřijme dohodu o brexitu, která by vytvořila hranici mezi Severním Irskem a hlavní britskou pevninou. Mayová opakovaně tvrdí, že v rámci brexitu Británie odejde z jednotného evropského trhu i celní unie.Irská krize vznikla, zatímco bývalý britský velvyslanec u EU sir Ivan Rogers varoval, že strategie Mayové pro brexit je "nesmírně riskantní". Zdůraznil v přednášce v Oxfordu, že dokončení procesu brexitu bude trvat deset let. Upozornil, že nerealistické naděje Mayové, že se jí podaří vyjednat "individuální" obchodní dohodu Británie s EU, znamenají, že v nadcházejících měsících je pravděpodobný krach."Vnitřní trh je neuvěřitelně složitá konstrukce mezinárodního práva, která prostě nefunguje takovým způsobem, že by to umožňovalo takové alternativy, které prosazuje dnešní britská vláda," řekl Rogers.Hogan varoval, že Británie si jen s obtížemi udrží dosavadních 59 obchodních dohod s vnějším světem, která má v současnosti s ním v rámci Evropské unie. "Až začne Británie vyjednávat nové obchodní dohody se zeměmi mimo EU, zjistí, že bude muset ustupovat daleko víc než Evropská unie, která má v současnosti více než osminásobek počtu obyvatel Británie. Spojené státy už začaly útočit na britské normy, takže Británie bude muset přijmout chlórovaná americká kuřata a hovězí obsahující hormony. Indie bude požadovat víza pro své občany, která jí Británie nebude moci poskytnout. Austrálie a Nový Zéland jsou daleko a jsou z ekonomického hlediska minimálně zajímavé. A podmínky obchodní dohody s Čínou Británii nadiktuje Čína."Britský vládní Office for Budget Responsibility zveřejnil tento týden velmi deprimující ekonomické vyhlídky pro Británii v důsledku velmi nízké produktivity její ekonomiky. Ovšem podmínkou realističnosti těchto předpovědí je pozitivní výsledek jednání o brexitu. Pokud by k pozitivní obchodní dohodě mezi Británii a EU nedošlo, britská ekonomika by se propadla ještě více. Ekonomové z London School of Economics odhadují, že pokud Británie nedosáhne s Bruselem ohledně brexitu dohody, životní úroveň v Británii poklesne o 9 procent.Podrobnosti v angličtině ZDE