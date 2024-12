Sýrie: „Budoucnost je naše“, říká vůdce syrských povstalců po Asadově útěku

8. 12. 2024

Syrští povstalci odvysílali první zpravodajský bulletin ve státní televizi poté, co Moskva oznámila, že Asad opustil zemi



Bašár Asad uprchl ze Sýrie, povstalci konstatují, že dobyli Damašek Budoucnost je naše, říká vůdce povstalců v prvním prohlášení



Velitel povstalců Abú Mohammed al-Džolání v prohlášení přečteném v syrské státní televizi poté, co jeho síly obsadily Damašek, uvedl, že není prostor pro návrat zpět a skupina je odhodlána pokračovat v cestě, kterou započala v roce 2011 během arabského jara.



„Budoucnost je naše,“ uvedl al-Džolání ve svém prohlášení.



Džolání působil léta ze stínu. Nyní je ve světle reflektorů, poskytuje rozhovory mezinárodním médiím a objevuje se na místě v druhém syrském městě Aleppu poté, co ho poprvé v občanské válce v zemi vyrval z vládní kontroly.



Od přerušení vazeb s Al-Káidou v roce 2016 se Džolání snaží vystupovat jako umírněnější vůdce. Zatím se mu však nedaří rozptýlit podezření analytiků a západních vlád, které HTS stále řadí mezi teroristické organizace.





Podle syrského ministerstva zahraničí se dnes v dějinách země píše „nová stránka"



Syrské ministerstvo zahraničí právě vydalo prohlášení, v němž uvádí, že „dnes se píše nová stránka v dějinách Sýrie“, která prožila téměř 14 let občanské války.



Zde je celé prohlášení, které bylo zveřejněno na Twitteru:



Syrští bratři: Dnes se píše nová stránka v dějinách Sýrie, aby se slavnostně otevřela národní smlouva a charta, která spojuje slovo Syřanů, sjednocuje je a nerozděluje, aby se vybudovala jedna vlast, v níž vládne spravedlnost a rovnost a v níž každý požívá všech práv a povinností, zdaleka ne podle jednoho názoru. A základem je občanství.



Ministerstvo zahraničních věcí a expatrianti Syrské arabské republiky a její diplomatické mise v zahraničí budou i nadále odhodláni sloužit všem spoluobčanům a spravovat jejich záležitosti na základě důvěry, kterou mají při zastupování syrského lidu, a že vlast zůstane nejvyšší.



Syrští povstalci v neděli vnikli do rezidence italského velvyslance v Damašku, ale jemu ani jeho bezpečnostnímu personálu neublížili, uvedl italský ministr zahraničí Antonio Tajani.



Islamističtí bojovníci hledali proasadovské jednotky nebo příslušné dokumenty a odešli poté, co odpálili několik ran do zdi, uvedl Tajani na tiskové konferenci.



Dodal, že: „Dnes ráno vnikla ozbrojená skupina do zahrady velvyslancovy rezidence. Odvezli pouze tři auta a to bylo vše. Velvyslanci ani karabiníkům (policistům z velvyslanectví) se nic nestalo.



Vyzýváme k pokojnému předání moci mezi padlým režimem a novou realitou, tedy k mírovému, nikoli vojenskému přechodu. Zdá se mi, že v současné době se věci ubírají tímto směrem."





Benjamin Netanjahu oslavuje pád Asada jako „historický den“, ale varuje před „možnými hrozbami



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu při návštěvě Izraelem okupovaných Golanských výšin prohlásil, že svržení Bašára Asada v Sýrii je „historickým dnem“ na Blízkém východě a pádem „ústředního článku íránské osy zla“.



„Je to přímý důsledek úderů, které jsme zasadili Íránu a Hizballáhu, Asadovým hlavním podporovatelům. Vyvolalo to řetězovou reakci na celém Blízkém východě a posílilo ty, kteří se snaží vymanit z tohoto utlačovatelského režimu,“ uvedl.



Ve videu zveřejněném na Twitteru Netanjahu uvedl, že pád Asadova režimu „nabízí velkou příležitost“, ale upozornil, že je také „plný značných nebezpečí“, a dodal, že „podnikne kroky proti možným hrozbám“.



Izrael, znepokojený tím, co označuje za „vojenské zakotvení“ Íránu v Sýrii, podnikl mnoho leteckých útoků na cíle v Sýrii, o nichž tvrdí, že jsou napojeny na Írán a spřátelené ozbrojené skupiny, jako je Hizballáh.





Syrští povstalci odvysílali ve státní televizi první zpravodajský bulletin



Syrští povstalci odvysílali ve státní televizi svůj první zpravodajský bulletin, v němž oznámili, že „vyhráli svrhli zločinný Asadův režim“. V rozhovoru na hlavním syrském zpravodajském kanálu moderátor řekl:



Všem, kteří si jednoho dne mysleli, že jsme zlomeni, oznamujeme ze syrského zpravodajského kanálu vítězství velké syrské revoluce po 13 letech trpělivosti a obětí.





Syrští povstalci vstoupili do města Manbidž na severu země



Tureckem podporované syrské síly vstoupily do severosyrského města Manbidž poté, co převzaly kontrolu nad většinou okolní oblasti od tamních kurdských sil, které jsou spojenci USA, sdělil agentuře Reuters turecký bezpečnostní zdroj.



Operace přichází poté, co syrští povstalci na jihu země vyhlásili svržení prezidenta Bašára Asada poté, co převzali kontrolu nad Damaškem.



„Boj proti YPG/PKK je velmi blízko vítězství. Probíhají letecké i pozemní zásahy s cílem vyrvat Manbidž z rukou YPG/PKK,“ uvedl zdroj s odkazem na kurdské milice, které Manbidž dlouhodobě kontrolují.



Zdroj následně uvedl, že povstalecké síly se nacházejí v samotném městě Manbidž. Kurdské síly ve městě, které se nachází asi 30 km jižně od turecké hranice a západně od řeky Eufrat, se k situaci bezprostředně nevyjádřily.



Syrští povstalci dříve uvedli, že zahájili útok na Manbidž, podle prohlášení zveřejněného v neděli, ale datovaného 7. prosince (sobota) na Twitteru ministerstvem obrany syrské prozatímní vlády.



YPG je ústředním prvkem sil spojenců USA v koalici proti bojovníkům Islámského státu. Ankara tvrdí, že YPG je teroristická skupina úzce napojená na bojovníky Strany kurdských pracujících (PKK), kteří již 40 let bojují proti tureckému státu.



Libanonská armáda „posiluje přítomnost“ na syrské hranici s ohledem na „rychlý vývoj



Libanonská armáda tvrdí, že po dramatickém pádu Asadovy vlády posiluje svou přítomnost na hranicích se sousední Sýrií.



Armáda uvedla ve svém prohlášení:



Vzhledem k rychlému vývoji a choulostivým okolnostem, kterými region prochází... byly posíleny jednotky pověřené monitorováním a kontrolou severní a východní hranice, a to v souvislosti se zpřísněním opatření pro dohled.



Libanonský prozatímní premiér Nadžíb Mikátí uvedl, že o bezpečnostní situaci na syrské hranici jednal s velitelem armády Josephem Aúnem a veliteli bezpečnostních sil.



„V těchto hovorech o prioritě zpřísnění kontroly hranic a distancování Libanonu od dopadů vývoje v Sýrii“, uvedl jeho úřad.



Syrští povstalci vyhlásili v Damašku zákaz vycházení od 16 hodin místního času do 5 hodin ráno.



Jordánský král Abdulláh II. prohlásil, že jeho vláda „stojí při svých syrských bratrech a respektuje jejich vůli a rozhodnutí“ poté, co povstalecké síly svrhly vládu Bašára Asada.



Podle prohlášení král řekl své národní bezpečnostní radě, že je „třeba chránit bezpečnost Sýrie, její občany“ a usilovat o „stabilitu“ a vyhnout se jakémukoli konfliktu, který by mohl vést k chaosu.



Jordánský ministr vnitra uvedl, že země uzavřela svou stranu hranice „v důsledku okolních bezpečnostních podmínek na jihu Sýrie“. Ammán vyzval své občany, aby Sýrii co nejdříve opustili.



Katarské ministerstvo zahraničí v neděli varovalo, že nesmí být dovoleno, aby Sýrie upadla do chaosu poté, co islamisty vedení povstalci prohlásili, že dobyli Damašek a svrhli prezidenta Bašára Asada.



Emirát v Perském zálivu uvedl, že „pozorně sleduje vývoj v Sýrii“, a zdůraznil „nutnost zachování národních institucí a jednoty státu, aby se zabránilo jeho upadnutí do chaosu“.



Katar - který poskytl povstalcům včasnou podporu poté, co Asadova vláda v roce 2011 potlačila mírové povstání, což vedlo k občanské válce - zůstal tvrdým kritikem syrského prezidenta, který podle Moskvy opustil Damašek po jednání s „dalšími účastníky ozbrojeného konfliktu“.



Egypt vyzval všechny strany v Sýrii, aby zachovaly schopnosti státních a národních institucí, uvedlo v neděli egyptské ministerstvo zahraničí po překvapivém svržení prezidenta Bašára Asada povstalci.



Ministerstvo zahraničí v prvním komentáři arabské vlády k situaci v Sýrii uvedlo, že situaci sleduje s velkou pozorností, a potvrdilo svou podporu syrskému lidu a suverenitě a jednotě země.



Barbarský stát padl, říká francouzský prezident Emmanuel Macron



Francouzský prezident Emmanuel Macron v neděli uvítal zprávu o pádu syrského prezidenta Bašára Asada a prohlásil, že Francie bude i nadále usilovat o bezpečnost všech obyvatel Blízkého východu.



„Barbarský stát padl. Konečně. Vzdávám hold syrskému lidu, jeho odvaze a trpělivosti. V této nejisté chvíli jim přeji mír, svobodu a jednotu,“ uvedl Macron v příspěvku na Twitteru. “Francie bude i nadále odhodlána podporovat bezpečnost všech na Blízkém východě.“



'Konec Asadovy vlády nad Sýrií je dobrá zpráva,' říká německý kancléř Olaf Scholz



Bašár Asad brutálně utlačoval vlastní lid, má na svědomí nespočet životů a přiměl mnoho lidí k útěku ze Sýrie, z nichž mnozí přišli do Německa. Syrský lid strašlivě trpěl. Konec Asadovy vlády nad Sýrií je proto dobrou zprávou.



Nyní záleží na tom, aby byl v Sýrii rychle obnoven zákon a pořádek. Všechny náboženské komunity a všechny menšiny musí nyní i v budoucnu požívat ochrany. Politické řešení konfliktu v Sýrii v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2254 je stále možné.



Budoucí vládce budeme posuzovat podle toho, zda umožní všem Syřanům důstojný život a sebeurčení, zda budou bránit suverenitu Sýrie před zlovolnými zásahy třetích stran a žít v míru se svými sousedy.



Lina Sinjabová z BBC se hlásí z Damašku:



"Stojíme u prezidentského paláce - jednoho z paláců, kde Asad žil.



Spousta lidí, mnozí z nich pocházejí z venkovských oblastí, vnikla do paláce a téměř ho vyprázdnila a všechno zničila.



V době, kdy jsme přijeli, byl už téměř vyprázdněný, až na pár kusů nábytku.



Přijeli členové povstalecké skupiny HTS, aby situaci zvládli - řekli, že to není přijatelné.



Žiji v Sýrii deset let a nikdy jsem do této ulice nevstoupila.



Vidím lidi, kteří se sem hrnou z pomsty a také s velkou radostí, že se jim podařilo vniknout dovnitř.



Uvnitř jsou velmi chaotické scény. V jiných vládních budovách docházelo k rabování, ale tohle je jiná situace.



Lidé vcházejí dovnitř, pózují pro fotografie a přitom si berou, co se dá. Mstí se za roky útlaku a chudobyna Asadovi a jeho otci.





Asad opustil Sýrii, sděluje ruské ministerstvo zahraničí



Bašár Asad, který vládl Sýrii téměř 25 let, opustil zemi poté, co dal příkaz, aby došlo k pokojnému předání moci, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Není jasné, kde se nachází. Ministerstvo uvedlo, že Moskva se jednání kolem jeho odchodu neúčastnila.



Prozradilo však, že ruské vojenské základny v Sýrii byly uvedeny do stavu zvýšené pohotovosti, ačkoli jim v současné době nehrozí žádné vážné nebezpečí. Uvedlo, že Moskva je v kontaktu se všemi syrskými opozičními skupinami a vyzvala všechny strany, aby se zdržely násilí, uvedla agentura Reuters. Rusko bylo spolu s Íránem klíčovým spojencem Asada, kterému poskytovalo vojenskou pomoc, aby mohl zůstat u moci navzdory všeobecné nepopularitě.



