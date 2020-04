Průběžné zpravodajství:

10. 4. 2020

- Generální tajemník OSN António Guterres varoval, že koronavirus ohrožuje globální mír a bezpečnosti. Potenciálně vede k nárůstu sociálních nepokojů a násilí, které by vážně ohrozily schopnost světa bojovat proti této chorobě.- Více než 16 milionů Američanů, 10 procent, přišlo za poslední tři týdny o zaměstnání. Během Velké hospodářské krize to trvalo 44 měsíců, než došlo k zvýšení nezaměstnanosti v USA na tuto úroveň, tentokrát to trvalo méně než měsíc.- New York kope masové hroby na ostrově nedaleko Bronxu. Ve středu zaznamenal dalších 799 úmrtí. Stát New York má celkem 7067 mrtvých.

Newborn babies at a hospital in Bangkok are being given mini face shields. 📷 @GettyImages pic.twitter.com/NPCUW8XMlM — Charlotte Gallagher (@CM_Gallagher) April 10, 2020

- Čína informovala jen o 42 nových nákazých ve čtvrtek, 38 z nich dovezených ze zahraničí, a o jednom úmrtí ve Wuchanu. Je to ve srovnání s posledními dny pokles. Čína dosud zaznamenala 81 907 případů nákazy a 3336 úmrtí.- Ohniskem znepokojení jsou po celém světě domovy důchodců. Přicházejí z nich děsivé informace ohledně nelidského chování. Koronavirem jsou ohroženi především lidé nad 70.- USA dál útočí na Světovou zdravotnickou organizaci jako na "příliš pročínskou". ZDE - Rusko zaznamenalo nový rekordní nárůst nákaz, 1786 případů. Celkem je v Rusku 11 917 nákaz a 94 osob zemřelo.- Španělský premiér varoval, že uzamčení Španělska potrvá do května.- Italská vláda plánuje uzamčení země do 4. května.- Britský premiér Boris Johnson byl převezen z jednotky intenzivní péče do normálního nemocničního pokoje.- Sociální distancování pomohlo Německu mírně snížit šíření koronaviru, řekla Angela Merkelová.- Počet potvrzených infekcí v Německu stouplo za posledních 24 hodin o 5323 na 113 525.- Česká republika plánuje zavést systém rychlého testování a izolace lidí s virusem a připravuje se zrušit celonárodní uzamčení země.- Slovensko uzavřelo několik romských osad na východě země poté, co se v pěti z nich objevil koronavirus.- Bulharský premiér oznámil, že pravoslavné kostely budou otevřeny pro bohoslužby o Velikonocích navzdory pandemii.- V Americe počet nákaz dosáhl 459 000, zemřelo tam už 16 400 osob. Trumpova vláda chce zrušit uzamčení země v květnu.- Karanténní opatření ve velkých brazilských městech začínají kolabovat, Bolsonaro na ně dál útočí.- Mexiko zaznamenalo dvě první úmrtí těhotných žen na koronavirus. Počet mrtvých v Mexiku dosáhl 194.- Nově narozená nemluvňata v Bangkoku jsou vybavována ministínítky:





