Izraelské údery zabily šest lidí v centru Bejrútu, výbuchy se ozývají po celém libanonském hlavním městě

3. 10. 2024

Izraelské údery na zdravotní středisko v centru Bejrútu zabily nejméně šest lidí poté, co izraelská armáda zažila nejsmrtelnější den na libanonské frontě za celý rok střetů s Íránem podporovaným Hizballáhem.



Obyvatelé Bejrútu slyšeli raketu letící nad městem, než uslyšeli zvuk výbuchu. Videozáznamy ukazovaly hořící podlahu obytného domu. Obyvatelé žijící v blízkých oblastech začali prchat a rychle odjížděli na skútrech a v autech.



Izraelský úder zasáhl ve čtvrtek v časných ranních hodinách zdravotnické středisko patřící Islámské zdravotnické organizaci napojené na Hizballáh. Tento útok byl druhým leteckým útokem na centrum Bejrútu v tomto týdnu, většina úderů se předtím týkala předměstí na jihu města.



Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že se zaměřily na Bejrút, a během noci vydaly varování ohledně evakuací pro různá místa. Tři rakety zasáhly také jižní předměstí Dahíja, kde byl minulý týden zabit vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh, a byly slyšet hlasité výbuchy, uvedli libanonští bezpečnostní představitelé.



Nejméně šest lidí bylo zabito a sedm zraněno, uvedli libanonští zdravotníci a dodali, že dalších 46 lidí bylo zabito při izraelských útocích na město v předchozích 24 hodinách.



Den poté, co Írán vypálil na Izrael více než 180 raket, čekal širší region na izraelskou reakci na útok, přičemž americký prezident Joe Biden prohlásil, že nepodpoří izraelský útok na íránská jaderná zařízení, protože se snaží zvládnout rychle eskalující regionální konflikt.



Ve středu IDF oznámily, že v pozemních bojích v jižním Libanonu bylo zabito osm vojáků. Největší skupina vojáků z brigády Komando, včetně jednoho důstojníka, se zapojila do střetu s Hizballáhem ve vesnici severně od izraelské pohraniční obce Misgav Am, zatímco další dva vojáci z brigády Golani byli zabiti při samostatném incidentu.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v kondolenčním videu uvedl: “Jsme na vrcholu těžké války proti íránské ose zla, která nás chce zničit."



Při samostatném úderu na syrské hlavní město Damašek byl údajně zabit zeť Hasana Nasralláha - vůdce Hizballáhu, který minulý týden zahynul při masivním izraelském úderu v Bejrútu. Syrská observatoř pro lidská práva se sídlem ve Velké Británii uvedla, že mezi třemi lidmi zabitými při útoku, který srovnal se zemí budovu ve čtvrti Mazzeh, což je oblast oblíbená bojovníky Hizballáhu a důstojníky íránských Islámských revolučních gard, byl i Hasan Jaafar Qasir.



Izraelské nálety v posledních dvou týdnech opakovaně usmrcovaly zdravotníky po celém Libanonu, včetně náletů, při nichž o uplynulém víkendu zahynulo 14 zdravotníků. V pondělí bylo v západní Bekaa zabito dalších šest zdravotníků, všichni patřili k Islámské zdravotnické organizaci.



Většina zdravotníků zabitých izraelským bombardováním od začátku války byla spojena s islámskými zdravotnickými službami, ať už s Hizballáhem nebo jinými stranami.





Mezinárodní skupiny pro lidská práva zdůrazňují, že zabíjení jakýchkoli zdravotnických pracovníků je nezákonné bez ohledu na jejich politickou příslušnost, pokud se neúčastní bojů nebo je neumožňují.







