Prosíme přispějte na dokončení filmu Víta Klusáka a Mariky Pecháčkové o covidovbé pandemii v Česku!

12. 10. 2022

Píše Vít Klusák:













VELKÉ NIC je dokumentární tragikomedie o českém pojetí pandemie Covid-19. Podpořte dokončení filmu od V. Klusáka a M. Pecháčkové, který mapuje naši společnost v nečekané zkoušce. Byli jsme best in Covid? Kdo měl plán: lidstvo nebo virus? A co nás to naučilo o nás?







Proč potřebujeme pomoc?

Sami jsme už do několikaletého natáčení investovali velkou dávku energie, času i peněz. Teď film potřebujeme dotáhnout v postprodukci (korekce obrazu, grafika, hudba a mix zvuku) a vzhledem k situaci si nejsme jisti, zda ho budeme schopni bez dalších prostředků vůbec dostat do kina. Proto jsme také odměny koncipovali tak, aby hlavní položku představovaly lístky na sérii předpremiér v Praze, Brně, Písku, Hradci nebo Olomouci. Další vybrané prostředky bychom rádi použili na vykoupení práv ke skladbám od Antonína Dvořáka, Arama Chačaturjana a Johannese Brahmse. Pracovně jsme potřebnou částku rozdělili do dvou milníků: 1. META 500.000 Kč >> Při dosažení této částky budeme schopni film dokončit v odpovídající kvalitě. Peníze půjdou na vizuální a zvukovou postprodukci: korekce černobílého a širokoúhlého obrazu a zvukový mix ve formátu DolbyDigital. Dále nám to pomůže dofinancovat: grafický vizuál filmu včetně tisku plakátu a distribuci filmu po celé ČR. 2. META 850.000 Kč >> Díky dosažení této částky budeme moci zakoupit práva na hudbu významných skladatelů - Antonína Dvořáka, Arama Chačaturjana a Johannese Brahmse. Započatá minuta stojí v řádu desítek tisíc korun českých. Dosažená částka by nám navíc umožnila film doprovodit vydáním fotografické knihy se snímky Adama Hříbala, který štáb po celou dobu doprovázel.



