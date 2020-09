Trump přirovnal střelbu policisty na černocha s hraním golfu

1. 9. 2020

Trump tvrdí, že Joea BIdena "ovládají tajné síly"



Před svou návštěvou města Kenosha ve Wisconsinu hájil Donald Trump teenagera, který poloautomatickou zbraní usmrtil dva lidi a jednoho zranil. Trump také srovnal akci policisty, který sedmkrát vystřelil na černocha Jacova Blakea, k akci hráče golfu, který se "netrefí do míčku".



Kritikové poukazují na to, že Donald Trump jede do města Kenosha, aby tam vybičoval rasovou nenávist. V pondělí řekl demokratický prezidentský kandidát Joe Biden: "Myslí si někdo, že bude v Americe méně násilí, bude-li Donald Trump znovu zvolen? V Americe potřebujeme spravedlnost. V Americe potřebujeme bezpečnost. Čelíme mnohonásobným krizím, krizím, které se za Donalda Trumpa násobí."

Trump v Bílém domě odmítl odsoudit jednání sedmnáctiletého Kylea Rittenhouse, který zastřelil dva lidi a jednoho zranil. "Oni na něho velmi násilně zaútočili."První osoba, kterou Rittenhouse zabil, byla zastřelena zezadu.Guvernér Wisconsinu Tony Evers požádal Trumpa, aby do města Kenosha nejezdil. "Obávám se, že vaše přítomnost jen bude bránit našemu uzdravování," napsal Evers. "Jsem znepokojen, že vaše přítomnost jen zpomalí naši práci s cílem překonat konflikty a společně jít kupředu." I primátor města Kenosha John Antaramian se vyjádřil, že "by bývalo hezkém, kdyby pan prezident trochu počkal."V rozhovoru na Fox News Trump také šířil konspirační teorie. Tvrdil, že Joea Bidena ovládají tajné síly a že prý federální vláda "vyšetřuje letadlo, téměř úplně plné násilníků v temných uniformách a ozbrojených." Měl to z virálního statusu na Facebooku z 1. června, který lživě tvrdil, že skupina mužů v černých šatech, spojovaná s antifašisty, letěla z města Seattle do města Boise v Idahu."Kdo myslíte, že tahá za Bidenovy nitky?" ptala se reportérka Fox News. "Jsou to bývalí Obamovi lidé?"Trump odpověděl: "Lidi, o kterých jste ještě nikdy neslyšela, lidi, kteří se skrývají v temných stínech, lidi kteří - "Reportérka ho přerušila: "Co to znamená? To zní jako konspirační teorie. Temné stíny. Co to má být?""Lidi, o kterých jste ještě neslyšela," řekl Trump. "Jsou to, jsou to lidé, kteří jsou v ulicícu, jsou to lidé, kteří ovládají ulice. Kdosi o tomto víkendu nastoupil do letadla, a to letadlo bylo téměř úplně plné násilníky, měli takové černé uniformy, černé uniformy se zbraněni, a tak. Jsou v letadle - "Reportérka ho zase přerušila: "Kde to bylo?""Někdy vám to řeknu," odpověděl Trump. "Ale už se to vyšetřuje."Podrobnosti v angličtině ZDE