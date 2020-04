Čína blokuje výzkum koronaviru, vyplává z vymazaných univerzitních stránek

11. 4. 2020



Čína zabraňuje zveřejňování akademického výzkumu o původu nového koronaviru. Zjevně jde o součást širšího pokusu ovládnout narativ týkající se pandemie. Zdá se, že to dokazují dokumenty, zveřejněné na internetu čínskými univerzitami.

Dvě čelné čínské univerzity nedávno vydaly a pak odstranily stránky, které hovoří o nové politické strategii, v jejímž rámci musejí projít všechny vědecké články týkající se COVIDU-19 mimořádným schvalovacím řízením, než mohou být poslány do akademických časopisů k vydání.Za obzvlášť citlivý se považuje výzkum o původu viru. Především ten je podrobován schvalovacímu řízení čínskými vládními činiteli, upozorňovala oznámení na stránkách Fudan University a Čínské univerzity geověd ve Wuchanu.Čínská vláde se silně zaměřuje na to, jak se virus vyvinul a jak to bylo zvládáno od raných dnů epidemie."Ovládnutítohoto narativu je pro čínskou vládu důležitější než veřejné zdraví nebo dopad na ekonomiku," řekl profesor Steve Tsang, ředitel Čínského institutu SOAS v Londýně. "Neznamená to, že ekonomika či veřejné zdraví nejsou důležité. Avšak ovládnutí narativu je nejdůležitější."Další dokument je z Renminské nemocnice Wuchanské univerzity. V něm se také praví, že zveřejnění výzkumu o původu viru COVID-19 musí být předem schváleno na ministerstvu vědy a techniky.9. dubna vyšlo upozornění na stránkách školy informační vědy a technologie na Fudan University v Šanghaji. To požaduje "přísný a vážný" management vědeckých článků zkoumajících vznik epidemie.Vědecké články smějí být předloženy k publikaci pouze po schválení mimořádnou kanceláří, která je součástí čínského ministerstva školství.Podrobnosti v angličtině ZDE