Haaretz: Netanjahuova vláda chce anetovat většinu Gazy, svědčí izraelští armádní důstojníci

14. 10. 2024

čas čtení 5 minut



Izraelští představitelé obrany: Izraelští představitelé: vláda odsouvá dohodu o rukojmích, sleduje anexi Gazy

Zdroje listu Haaretz uvedly, že když vojáci vstoupili do Džabalji, přímo se s žádnými teroristy nesetkali



Velitelé IDF v Gaze konstatují, že nedávné rozhodnutí operovat v severní části pásma bylo přijato bez řádného projednání a jeho cílem je vyvinout tlak na palestinské civilisty v oblasti, aby se přestěhovali



Podle vysokých představitelů obrany izraelská vláda neusiluje o obnovení rozhovorů o rukojmích a politické vedení prosazuje postupnou anexi velkých částí pásma Gazy.



Při diskusích v uzavřených místnostech tito představitelé sdělují, že šance na dosažení dohody o rukojmích se nyní zdají být malé. Jako jeden z důvodů uvádějí, že od doby, kdy byla jednání přerušena, neprobíhá mezi mezinárodními aktéry zapojenými do rozhovorů žádná diskuse.



Kromě toho podle nich izraelští političtí představitelé nevedli žádné diskuse s jednotlivými bezpečnostními složkami o stavu rukojmích. Velitelé IDF v Gaze konstatují, že nedávné rozhodnutí operovat v severní části pásma bylo přijato bez řádného projednání a jeho cílem je vyvinout tlak na palestinské civilisty v oblasti, aby se přestěhovaliPodle vysokých představitelů obrany izraelská vláda neusiluje o obnovení rozhovorů o rukojmích a politické vedení prosazuje postupnou anexi velkých částí pásma Gazy.Při diskusích v uzavřených místnostech tito představitelé sdělují, že šance na dosažení dohody o rukojmích se nyní zdají být malé. Jako jeden z důvodů uvádějí, že od doby, kdy byla jednání přerušena, neprobíhá mezi mezinárodními aktéry zapojenými do rozhovorů žádná diskuse.Kromě toho podle nich izraelští političtí představitelé nevedli žádné diskuse s jednotlivými bezpečnostními složkami o stavu rukojmích.



Armádní velitelé v terénu, kteří hovořili s deníkem Haaretz, tvrdí, že nedávné rozhodnutí zahájit operace v severní Gaze bylo přijato bez jakékoli hlubší diskuse. Podle nich se zdá, že cílem operací je především nátlak na místní obyvatele, kterým bylo opětovně řečeno, aby se s blížící se zimou z oblasti vystěhovali na pobřeží.



Je možné, že operace připravuje půdu pro rozhodnutí vlády uvést v život tzv. plán "Vzdej se, nebo umři hladem" generálmajora (v záloze) Giory Eilanda. Tento plán požaduje, aby byli všichni obyvatelé severní části Gazy evakuováni do humanitárních zón na jihu, přičemž ti, kteří se rozhodnou zůstat, budou považováni za agenty Hamásu a legitimní vojenské cíle. Zatímco obyvatelé Gazy na jihu dostanou humanitární pomoc, ti, kteří zůstanou na severu, budou čelit hladu.



Představitelé obrany, kteří byli požádáni o reakci na Eilandův plán, poukázali na to, že porušuje mezinárodní právo a že šance, že jej Spojené státy a mezinárodní společenství podpoří, je prakticky nulová. Uvedli, že by to dále podkopalo legitimitu celé izraelské ofenzívy v Gaze.



Izraelské obranné síly plánovaly po krachu posledního kola rozhovorů o rukojmích rozsáhlou operaci na severu Gazy s cílem přimět Hamás k návratu k jednacímu stolu. Izraelská válka však byla brzy přesměrována na libanonskou frontu.





162. divize, která operovala v jižní Gaze, dostala rozkaz připravit velký útok na uprchlický tábor Džabalja na severu, přestože pro tento krok neexistovaly žádné zpravodajské informace. Bezpečnostní establishment tento krok jednoznačně nepodpořil a někteří představitelé armády a bezpečnostní služby Šin Bet varovali, že by mohl ohrozit životy rukojmích.

Je také jedním z mála zbývajících zdrojů placené práce, takže se k ní mnozí přidávají, i když nepodporují její cíle nebo ideologii.







Zdroj v angličtině ZDE

0

179

Zdroje listu Haaretz uvedly, že když vojáci vstoupili do Džabalji, přímo se s žádnými teroristy nesetkali.Osobou, která operaci prosazovala, byl před prvním výročím války v Gaze šéf Jižního velitelství generálmajor Yaron Finkelman.Zejména od doby, kdy bylo nalezeno šest zastřelených rukojmích poté, co se izraelské síly blížily k místu, kde byli drženi, armáda upozorňovala, že pozemní operace ohrožují životy 101 rukojmích, kteří v Gaze zůstali. Nedávno Hamás vydal svým bojovníkům rozkaz, aby za každou cenu zmařili izraelské záchranné operace, a popravili rukojmí, pokud se k nim vojáci přiblíží.Představitelé zpravodajských služeb odhadují, že před vypuknutím války bylo známo asi 4 000 bojovníků Hamásu v Gaze, přičemž na jihu jich bylo ještě více. Přestože brigáda Hamásu v Rafáhu byla oslabena a přestala fungovat jako organizovaná armáda, mnoho bojovníků opustilo bojovou zónu ještě před vstupem IDF, uvedli. Dodali, že další bojovníci Hamásu operují z táborů v centrálním pásmu Gazy, kde IDF zatím nepůsobí.Hamas zatím v enklávě dominuje všem civilním aktivitám. Obrana naléhá na vládu, aby souhlasila s nějakou formou mezinárodní správy Gazy, ale její výzvy byly dosud odmítnuty. Hamás vytvořil policejní jednotku nazvanou Arrow Force, která čítá několik set mužů. Jejím hlavním úkolem je potírat všechny, kdo se staví proti vládě Hamásu. Hamás se nejvíce obává, že obtížné humanitární podmínky v Gaze vyvolají vzpouru obyvatel.Nicméně po roce války mnozí obyvatelé Gazy věří, že po skončení bojů bude mít Hamás dále v Gaze moc, a proto se bojí proti ní vystoupit.Dosavadní snahy Hamásu zabránit civilistům uposlechnout příkazů IDF k evakuaci nebyly úspěšné, protože v evakuovaných oblastech hrozí nebezpečí. Poté, co byli v uplynulém roce několikrát vyhnáni ze svých domovů, se však zdá, že stále více obyvatel je ochotno podstoupit riziko a zůstat v bojových zónách.Obranný establishment považuje ukončení vlády Hamásu v Gaze za mnohem složitější úkol než samotnou válku. Vysocí představitelé tvrdí, že i když byl Hamás těžce vojensky zasažen, je stále jedinou civilní autoritou v Gaze. Pokud něco, tak se civilní obyvatelstvo stalo na této organizaci závislejší než kdykoli předtím, částečně proto, že Hamás distribuuje humanitární pomoc.