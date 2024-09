Izrael udeřil na centrum Bejrútu, počet obětí v Libanonu překročil 100

30. 9. 2024

Letecký útok v pondělí ráno je prvním úderem IDF na Bejrút mimo jeho jižní předměstí od roku 2006; Izrael zahájil vlnu náletů na húsijské cíle v Jemenu





Izrael v pondělí brzy ráno provedl nálet poblíž křižovatky Kola v centru Bejrútu, je to poprvé od roku 2006, kdy zasáhl Bejrút mimo jeho jižní předměstí. Zvuk výbuchu byl slyšet po celém městě.



Křižovatka Kola je v Bejrútu oblíbeným referenčním místem, kde se shromažďují taxíky a autobusy, aby vyzvedly čekající cestující. První snímky z místa zásahu ukazovaly dvě patra bytového domu zcela vyhozená do povětří. Video ukazovalo přihlížející, jak běží k budově, a zmrzačené tělo ležící na chodníku před budovou, zřejmě vymrštěné silou výbuchu.



Před pondělním ranním úderem Izrael omezil své údery na hlavní město Libanonu na jeho jižní předměstí. Tento nálet zpochybnil, které oblasti Bejrútu jsou stále bezpečné před rozšiřující se izraelskou leteckou kampaní.



Podle svědků agentury Reuters úder zasáhl horní patro obytného domu ve čtvrti Kola. Bezpečnostní zdroj agentuře Reuters sdělil, že byli zabiti nejméně dva lidé. Oblast, kde k úderu došlo, je primárně sunnitskou čtvrtí s rušnou dopravní tepnou lemovanou obchody a obytnými domy.



Izraelská armáda se k události bezprostředně nevyjádřila.



Připomeňme, že podle libanonských úřadů bylo v neděli při izraelských náletech zabito nejméně 105 lidí. Vláda tvrdí, že milion lidí - pětina obyvatelstva - opustilo své domovy.s tisíce raket v regionu.



K úderu na centrum Bejrútu došlo v době, kdy do Libanonu v neděli večer přicestoval francouzský ministr zahraničí Jean-Noel Barrot, který se tak stal prvním zahraničním diplomatem na vysoké úrovni, který Libanon navštívil od zintenzivnění izraelských náletů před týdnem.



Příjezd Barrota, který již dříve vyzval k okamžitému zastavení úderů, přišel v době, kdy ministerstvo zahraničí oznámilo, že v Libanonu byl zabit druhý francouzský občan, ačkoli podrobnosti nebyly jasné.



Íránský prezident reaguje na údery Húsíů



Izraeli by nemělo být dovoleno, aby postupně útočil na země „osy odporu“ sdružené v Íránu, prohlásil v neděli íránský prezident Masúd Pezeškján.



Prezident se vyjádřil poté, co Izrael oznámil, že bombardoval húthijské cíle v Jemenu.



Pezeškian v komentáři, který přinesla státní média, uvedl, že by měl být podpořen Libanon.



„Libanonští bojovníci by v této bitvě neměli zůstat sami, aby sionistický režim [Izrael] neútočil na země Osy odporu jednu po druhé,“ řekl.



Při útoku, při němž byl v Bejrútu zabit vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh, byl zabit také zástupce velitele íránských Revolučních gard Abbás Nilforoushan.



„S takovými akcemi se nemůžeme smířit a nezůstanou bez odezvy. Je nutná rozhodná reakce,“ řekl Pezeškjan.



Šéfka Mezinárodního výboru Červeného kříže vyzvala země, aby se urychleně vrátily k dodržování mezinárodního práva, a poukázal na „počet zraněných a mrtvých během konfliktů v Gaze, Súdánu a na Ukrajině“.



Mirjana Spoljaricová v rozhovoru pro švýcarský deník Le Temps uvedla, že mezinárodní humanitární právo (MHP) je „systematicky pošlapáváno těmi, kdo vedou vojenské operace“.



MVČK je gestorem Ženevských úmluv, který se snaží působit jako neutrální prostředník v konfliktech.



Zjistil však, že jeho přístup k obyvatelstvu v nouzi je „stále více omezován“, uvedla Spoljaricová.



V pátek zahájil MVČK společně se šesti zeměmi - Brazílií, Čínou, Francií, Jordánskem, Kazachstánem a Jihoafrickou republikou - iniciativu, jejímž cílem je získat politickou podporu pro humanitární právo.



Ženevské úmluvy, přijaté v roce 1949 po druhé světové válce, „ztělesňují společné svědomí lidstva, hodnoty, které překračují hranice a vyznání“, uvedly ve společném prohlášení.



„Utrpení, jehož jsme dnes svědky v ozbrojených konfliktech po celém světě, je však důkazem, že jejich nejzákladnější pravidla nejsou dodržována a respektována.“



Iniciativa bude usilovat o vypracování konkrétních doporučení ohledně způsobů, jak předcházet porušování humanitárních pravidel a podporovat zvýšenou ochranu civilního obyvatelstva a civilní infrastruktury, uvedla IHRC.



Při izraelských úderech v Libanonu bylo zabito více než 100 lidí. V aktualizované zprávě zveřejněné v neděli večer libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že 105 lidí bylo zabito a dalších 359 zraněno.







Syrský prezident Bašár al-Asad přerušil mlčení k izraelskému atentátu na šéfa Hizballáhu Hasana Nasralláha. V neděli syrský státní deník Sana citoval Asada: „Jsme si jisti, že libanonský národní odpor bude tváří v tvář okupaci pokračovat na cestě boje a spravedlnosti a bude nadále podporovat palestinský lid v jeho boji za spravedlivou věc.“

Záběry z Hodeidy ukazovaly části města pokryté mohutnou vrstvou prachu a v dálce mohutné exploze.