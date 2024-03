Gaza: Izrael nese plnou odpovědnost za vyhladovění palestinských dětí

27. 3. 2024

Moderátor, Channel 4 News: Mluvil jsem s Jamesem Elderem, který je mluvčím Dětského fondu OSN UNICEF, a nejprve jsem se ho zeptal, jaká je situace s potravinami a přístřeším v Gaze.



James Elder, UNICEF: Naprosto otřesná. Právě jsem se vrátil ze severu pásma Gazy, z Džabalíje. Krishnane, na ulicích procházejí desítky tisíc lidí. Ženy, děti, dospělí, kteří dělají ten univerzální symbol: "Jídlo, prosím, jídlo!"

Konvoj, ve kterém jsem byl, měl vakcíny UNICEF a výživové potřeby pro podvyživené děti a porodnické soupravy UNFPA, takže jsme jje hlasitým reproduktorem informovali, že tohle jsou Džabaliji, víte, že vidíte tu vyhublost těch dětí. Malá holčička mě držela za ruku, jen mě požádala o jedno rajče. Už několik dní neprošla žádná potravinová pomoc, UNRWA byla Izraelem zablokována, aby posílala pomoc na sever. Krishnane, posílají 50 % všech potravin na sever. Musíme si to ujasnit. Je odpovědností Izraele, aby umožnil veškerou pomoc, potravinovou i jakoukoli jinou, to se neděje. Proto hrozí hladomor.

Moderátor, Channel 4 News: Izrael neustále tvrdí, že nebrání zboží v přechodu přes hranice, problém je v distribuci zboží uvnitř Gazy. Je to pravda?



James Elder, UNICEF: Pojďme si to rozebrat. Nákladní automobily s potravinami nemohou už několik dní projíždět na sever, takže ne. Tady záleží na pravdě a a pravda je, že existují překážky, existují obstrukce, existuje zoufalý nedostatek pomoci. UNRWA byla zablokována v poskytování pomoci na sever. Nezapomeňte, že hrozící hladomor na severu je způsoben člověkem. Jedinou dobrou zprávou je, že se to dá napravit. Na severu jsou dva přechody, kde jsem dnes viděl lidi zoufale prosit o jídlo. Mohli mít jídlo do deseti minut. Tak blízko jsou ty přechody na severu. Nesmíme je používat. To je realita, se kterou se zde potýkáme, kromě toho, že humanitární pracovníci jsou zabíjeni při pokusech o doručení pomoci, kromě toho, že naše sklady jsou bombardovány, kromě toho, že Palestinci byli zabiti při pokusech získat pomoc.



Moderátor: A je tam už nějaká reakce na přijetí této rezoluce Rady bezpečnosti? Dává to lidem nějakou naději?





James Elder: Ano, myslím, že ano. Doslova jsem se teprve vrátil z konvoje a minulý týden jsem byl nemocnici Kamal Adwin, tam umíraly děti na podvýživu a byly tam matky na tom oddělení s hubenými dětmi, tenkými jak papír - řekl jsem, co potřebujete? Příměří, příměří. Lidé prosí o příměří.





Tohle je poslední naděje Gazy, takže ano, plně zavedené příměří, ne na papíře, omlouvám se, nechci to přeceňovat, ale ve tři ráno, když se probudíte a vaše budova se otřásá a já jsem v té budově, jsou tu lidé, kteří se prostě napjatě třesou ze síly bombardování poblíž, ležíte tam a máte pocit, že ležíte v rakvi, takže příměří a děti mohou jít spát s vědomím, že se probudí živé. Byla by to absolutní změna situace.









Zdroj ZDE , video, od minuty 11

