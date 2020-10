Koronavirus: Prymula byl přistižen v restauraci, Babiš oznámil, že ho odvolá

23. 10. 2020

- Český premiér Andrej Babiš se omluvil za to, že byl nucen zavést nová koronavirová omezení, a varoval před "obrovskou vlnou" nákaz. Roman Prymula byl přistižen v restauraci. Je to nesmírně neodpovědné jednání, protože diskredituje vládní opatření a povede k zbytečným úmrtím. Všichni občané jsou si podle Prymyly zjevně rovni, někteří jsou ale rovnější. (JČ) - Babiš oznámil, že Prymulu požádal, ať odstoupí, a pokud neodstoupí, že ho odvolá. Babiš uvedl, že informoval Zemana, který se k návrhu Prymulu odvolat postavil rezervovaně. Babiš dodal, že chce věci vyřídit rychle a nahradit Prymulu do pondělí.

- Řecko zavede zákaz nočního vycházení v oblastech postižených covidem, včetně Atén.









- Polsko zaznamenalo rekordní počet 12 107 nových koronavirových infekcí. Totéž Chorvatsko. Záíhřeb zaznamenal 705 nových infekcí, o den předtím jen 337.- V Evropě je nyní 38 procent všech světových nákaz, minulý týden to bylo jen 29 procent, varuje Světová zdravotnická organizace. Pozoruhodný je nárůst infekcí v Německu, které dosud zvládalo pandemii dobře. Je sice stále nízký, ale roste. Němečtí epidemiologové z toho viní setkávání v soukromých bytech, především mezi mladými lidmi.- Trump a Biden se v prezidentské debatě střetli ohledně koronavirové pandemie v USA. Trumnp hájil svůj přístup k pandemii, která už způsobila smrt 223 000 Američanů. Řekl: "Přijímám plnou odpovědnost. Mojí vinou není, že to sem přišlo. Je to vinou Číny." Biden poukazoval na to, že Trump nemá žádný jasný plán na boj proti pandemii.- Americký úřad pro regulaci léků a potravin Food and Drug Administration schválil protivirový lék remdesivir jako první lék použitelný pro pacienty hospitalizované s covidem. Podle velké studie amerických Národních ústavů zdraví prý remdesivir zkrátil uzdravování pacientů z 15 na 10 dní.- Spojené státy měly možnost zabránit 130 000 až 210 000 úmrtím. Vyplývá to ze zprávy expertů pro připravenost na katastrofy a odborníků na veřejné zdraví.- Ve Francii bylo registrováno ve čtrvtek dalších 41 622 denních infekcí, je to absolutní rekord.- Trump měl před čtvrteční prezidentskou debatou negativní test na koronavirus.- Peníze Evropské unie pro oživení ekonomiky budou zdrženy, informoval jeden diplomat Evropské unie.- Supermarkety ve Walesu budou smět prodávat během lockdownu jen nejdůležitější zboží, nikoliv šatstvo a železářské zboží. Wales také oznámil, že znárodňuje celou svou železniční síť, která finančně v důsledku covidu kolabuje.