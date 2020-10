Česko zaznamenalo v pátek svůj nejvyšší rekord nákaz. Polský prezident Duda je nakažen

24. 10. 2020

Zlín má více než 1000 nákaz na 100 000 obyvatel. Přesně 1003.9. Příbram má 935.68 nákaz na 100 000 obyvatel, Plzeň-jih 929.31, Benešov 910.33, České Budějovice 883.09, Hradec Králové 888.71, Semily 850.24. I Praha má, co by donedávna bylo považováno za šokující počet: 613.01. Toto jsou počty vyžadující absolutní uzamčení země. Znamenají, že budou nyní umírat velké počty už nakažených osob a nedá se tomu zabránit.





- V Británii se vzbouřily místní úřady, místní poslanci, firmy a majitelé velkých i malých podniků proti rozhodnutí Borise Johnsona neposkytnout školním dětem během nadcházejících podzimních školních prázdních a o vánočních prázdninách obědy zdarma. Konzervativní poslanci tento návrh zákona od Labouristické strany v parlamentě zamítli. Za poskytování obědů dětem rodičů, ožebračených koronavirem, se přimlouval celebritální fotbalista Marcus Rashford. V létě mu Johnson ustoupil a jídlo pro děti během letních prázdnin poskytl. (Během dnů školní výuky stát nemajetným dětem poskytuje obědy zadarmo pravidelně, ne však o prázdnínách.) Nyní už to při dalších prázdninách odmítl. Vyvolalo to celostátní zuřivou reakci a solidarity mnoha lidí, kteří nyní posílají potraviny potřebným dětem.





- Brazílie překročila hranici 156 000 úmrtí. Za posledních 24 hodin tam zemřelo dalších 571 osob. Bylo registrováno nových 30 026 nákaz. Od začátku pandemie zaznamenala Brazílie 5,3 milionu případů koronaviru. Celkový počet úmrtí stoupl na 156 471.



- Úřad Evropské unie pro zvládání nemocí spolu s evropskými zdravotníky bije na poplach, že v Evropě sílí vlna nových infekcí a Světová zdravotnická organizace varuje před "exponenciálním" nárůstem nákaz. Některé země v Evropě zaznamenávají vyšší množství infekcí než během první vlny pandemie v březnu a v dubnu.



- Dánsko snížílo povolení pro shromažďování lidí z 50 na 10 a zakázala prodej alkoholu po 22 hodině ve snaze snížit počet infekcí.



- Dr. Anthony Fauci, americký odborník na infekční choroby, informoval, že úkolová jednotka Bílého domu pro koronavirus se nyní schází daleko méně často než dříve, přestože nákazy v USA rychle rostou.



- Írán plánuje nová omezení. Státní zaměstnanci budou chodit do práce jen každý druhý den. V pátek Írán zaznamenal rekordní početr 6134 nových infekcí.



- Itálie zaznamenala více než 19 143 nových denních infekcí, je to zvýšení o více než 3000 za posledních 24 hodin.



- Do konce února 2020 může v USA zemřít na koronavirus milion lidí, ale asi 130 000 těchto životů by mohlo být zachráněno, kdyby lidé systematicky nosili roušky.



- V Portugalsku se v přeplněných místech pod širým nebem budou muset nosit roušky.





- Náměstkyně belgického premiéra Sophie Wilmès, 45, která testovala pozitivně na koronavirus minulou sobotu, je na jednotce intenzivní péče. Je při vědomí a je "ve stabilním stavu".

- Český premiér Andrej Babiš se omluvil za to, že byl nucen zavést nová koronavirová omezení, a varoval před "obrovskou vlnou" nákaz. Roman Prymula byl přistižen v restauraci. Je to nesmírně neodpovědné jednání, protože diskredituje vládní opatření a povede k zbytečným úmrtím. Všichni občané jsou si podle Prymyly zjevně rovni, někteří jsou ale rovnější. (JČ) - Babiš oznámil, že Prymulu požádal, ať odstoupí, a pokud neodstoupí, že ho odvolá. Babiš uvedl, že informoval Zemana, který se k návrhu Prymulu odvolat postavil rezervovaně. Babiš dodal, že chce věci vyřídit rychle a nahradit Prymulu do pondělí.



PS. Prymula se hájí, že v restauraci byl ve středu, před zavedením lockdownu ve čtvrtek. Jenže to je jedno. Ministr zdravotnictví musí na sebe mít přísnější měřítka než řadový občan. (JČ)







- Řecko zavede zákaz nočního vycházení v oblastech postižených covidem, včetně Atén.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Globální počet registrovaných nákaz dosáhl 41 389 688 osob. Zemřelo dosud 1 129 551 lidí.- Nová vlna koronavirové pandemie je "velmi vážná" v Německu a ve Španělsku se "vymkla kontrole". Německo zaznamenalo 11 287 nákaz.- Polsko zaznamenalo rekordní počet 12 107 nových koronavirových infekcí. Totéž Chorvatsko. Záíhřeb zaznamenal 705 nových infekcí, o den předtím jen 337.- V Evropě je nyní 38 procent všech světových nákaz, minulý týden to bylo jen 29 procent, varuje Světová zdravotnická organizace. Pozoruhodný je nárůst infekcí v Německu, které dosud zvládalo pandemii dobře. Je sice stále nízký, ale roste. Němečtí epidemiologové z toho viní setkávání v soukromých bytech, především mezi mladými lidmi.- Trump a Biden se v prezidentské debatě střetli ohledně koronavirové pandemie v USA. Trumnp hájil svůj přístup k pandemii, která už způsobila smrt 223 000 Američanů. Řekl: "Přijímám plnou odpovědnost. Mojí vinou není, že to sem přišlo. Je to vinou Číny." Biden poukazoval na to, že Trump nemá žádný jasný plán na boj proti pandemii.- Americký úřad pro regulaci léků a potravin Food and Drug Administration schválil protivirový lék remdesivir jako první lék použitelný pro pacienty hospitalizované s covidem. Podle velké studie amerických Národních ústavů zdraví prý remdesivir zkrátil uzdravování pacientů z 15 na 10 dní.- Spojené státy měly možnost zabránit 130 000 až 210 000 úmrtím. Vyplývá to ze zprávy expertů pro připravenost na katastrofy a odborníků na veřejné zdraví.- Ve Francii bylo registrováno ve čtrvtek dalších 41 622 denních infekcí, je to absolutní rekord.- Trump měl před čtvrteční prezidentskou debatou negativní test na koronavirus.- Peníze Evropské unie pro oživení ekonomiky budou zdrženy, informoval jeden diplomat Evropské unie.- Supermarkety ve Walesu budou smět prodávat během lockdownu jen nejdůležitější zboží, nikoliv šatstvo a železářské zboží. Wales také oznámil, že znárodňuje celou svou železniční síť, která finančně v důsledku covidu kolabuje.