Strážnice nebyla geniální komunikační strategií Motoristů, jak říká Mcinkovo juvenilní chování
30. 6. 2026
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Matěj Metelec
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Ještě jednou k té strážnické "sféře". Narážím na názor, že Petr Macinka si do Strážnice pro pískot přijel, aby tím získal body u své cílovky. Myslím, že je mylný.
Hned na druhý den přišel s touto interpretací sám Macinka: "Uznávám, že jsem si tam pro něj dobrovolně a vědomě přišel, protože sonda do duší lepší části společnosti je vždycky výživná."
Už to samo o sobě by mělo být varovným signálem: poněkud juvenilní strategie zamaskovat svůj neúspěch tvrzením, že to byl úmysl.
Myslím, že z průběhu toho vystoupení, během něhož se Macinka opakovaně snaží k divákům promluvit, je však zřejmé, že si nepřijel jen pro pískot, že se opravdu snažil promluvit, a jeho tón i slova jsou zpočátku smířlivá, teprve postupně, kdy je stále zřejmější, že se ke slovu nedostane, jeho zahořklost stoupá. Že se pokoušel o vstřícnost podle mého naznačuje i neformální oblečení, které pro tuto příležitost zvolil.
Potom už nezbylo, než se pokusit o damage control, a napsat status, který sice moc nedává smysl, ale obsahuje rýpnutí do Macinkovy politické nemesis (protože prezident se stal skutečně katalyzátorem, pokud ne vyloženě původcem všech Macinkových porážek) a uzavřít to poněkud utopickou vizí zářivé budoucnosti:
"Přesto je mi vážně smutno z toho, co všechno je dnes nakaženo morem obdivu k falešným modlám. Protože jít si stoupnout jen před své fanoušky, to je pak po bitvě každý generál, že… Bude trvat roky, než to opravíme, ale nevzdáme to, i když po nás budou lidé s dušemi kyselými hystericky pískat."
Podobná vystoupení mohou na motoristickou "cílovku" skutečně fungovat, ale taková cílovka je relativně malá, a rozhodně se podobnými stunty nezvětší. Nemám přitom pocit, že by Petr Macinka měl v úmyslu budovat avantgardní stranu přesvědčených, fanatických revolucionářů, kteří nemají o výsledky a volby zájem. Motoristé sobě jsou spíš oportunistický projekt, který své největší politické matadory sbíral mezi drobečky pod stolem ODS.
Motorističtí ministři jsou nepochybně v Babišově vládě ti nejviditelnější, přesto straně preference nerostou, navzdory tomu, že každou chvíli excesivním způsobem plní svou "historickou úlohu", čísla stagnují. Myslím, že situace okolo Strážnice daleko lépe odhadla Alena Schillerová, než ti, kteří v Macinkovi vidí výjimečně machiavelistického politika. Jistější si v podobných soudech budeme na podzim - komunální a senátní volby sice sotva lze považovat za "referendum" o vládě, jak se pravidelně (za jakékoli vlády) ozývá, něco nám ale určitě napoví.
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