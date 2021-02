Průběžné zpravodajství:

Babiš chce omezit pohyb lidí

26. 2. 2021

- Český premiér Andrej Babiš řekl ve čtvrtek, že je nutno nejméně v nadcházejících třech týdnech "radikálně" omezit pohyb lidí. Jeho vláda připravuje nová omezení ve snaze zabránit snad globálně nejvážnějšímu šíření nákazy v České republice, píše ve čtvrtek v noci list Guardian. Babiš se bude snažit v pátek zajistit při parlamentním hlasování prodloužení nouzového stavu. Pokud to parlament odmítne, řekl Babiš, bude nutno nalézet jiná řešení. Ve středu se Babiš vyjádřil, že nadcházejí "děsivé dny" a nemocnice čelí "katastrofě", pokud se nebude jednat. Za poslední týden má ČR globálně nejvyšší míru nákaz per capita a druhou nejvyšší globální úmrtnost. Míra nákazy v ČR je za posledních čtrnáct dní devětkrát vyšší než v Německu.



- Čtyřiadevadesátiletá anglická královna Alžběta apelovala na lidi, kteří váhají nad očkováním, aby se nechali očkovat. Sama byla očkována první dávkou minulý měsíc "a vůbec to nebolelo". Lidi by se podle ní měli nechat očkovat, protože by měli "myslet víc na druhé lidi než na sebe".



- Počet mrtvých v Brazílii překročil čtvrt milionu. Celkem registrovala Brazílie 251 498 úmrtí. Za posledních 24 hodin zaznamenala dalších 1541 mrtvých. Ve čtvrtek registrovala Brazílie 65 998 nových nákaz. Celkem je v Brazílii registrováno 10 390 461 nákaz. Počet nákaz v Brazílii je třetí nejvyšší po USA a po Indii a zemřel tam druhý nejvyšší počet mrtvých. Brazílie čelí nové etapě pandemie s novými variantami viru, které jsou třikrát tak nakažlivější než ty původní. Brazílie už distribuovala 13-14 milionů vakcín a doufá, že polovinu z 210 milionů svých obyvatel proočkuje do léta.





- Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl ve čtvrtek, že se rád nechá očkovat vakcínou z Oxfordu a od firmy AstraZeneca, až na ně ho přijde řada. "Efektivita vakcíny AstraZeneca byla nyní prokázána", řekl Macron reportérům. Před několika týdny Macron tvrdil bez důkazů, že vakcína AstraZeneca "není dost dobře účinná" pro lidi nad 65 let.



- Bosenská vláda ve čtvrtek kritizovala systém Covax, protože zatímco se tam pandemie zhoršuje, země nedostala dosud skoro žádné vakcíny. Bosna má 3,5 milionu obyvatel, zemřelo tam dosud 5000 lidí.



- Ve Španělsku se odmítla nechat očkovat jen dvě procenta osob. Mezi nimi jsou i ti, kteří vakcínu odmítli ze zdravotních důvodů. Asi 2,1 milionu Španělů bylo už očkováno, vakcínu odmítlo 45 611 lidí.



- Irsko proočkovalo zdravotníky a obyvatele pečovatelských domovů. Zaznamenává radikální počet nákaz a úmrtí.



- Osmdesát procent vakcín Oxfordské university a firmy AstraZeneca dodaných do EU nebylo dosud použito, protože, jak uvedla Angela Merkelová, Evropané tuto vakcínu "nechtějí přijmout".



- Dvě dávky vakcíny firem Pfizer/BioNTech jsou efektivní z 94 procent, ve všech věkových skupinách, zjistila recenzovaná studie 1,2 milionu očkovaných lidí v Izraeli, zveřejněná v New England Journal of Medicine.





