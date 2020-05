Zachráni lidstvo protilátky z llamy?

7. 5. 2020

Tyto menší protilátky se dostanou do menších otvorů a škvír na tykadlech bílkovin - těch bílkovin, které umožňují virům, jako je nový koronavirus, proniknout do hostitelských buněk a nakazit nás. Lidské protilátky se tam nedostanou. Proto jsou protilátky z llam efektivnější při neutralizaci virů.Protilátky z llamy se dají také lehce manipulovat, říká dr. Xavier Saelens, molekulární virolog z univerzity v Ghentu v Belgii a autor této nové studie. Mohou být propojeny nebo spojeny s jinými protilátkami, včetně lidských protilátek, a navzdory té manipulaci zůstávají stabilní.V roce 2016 dr. Saelens a vědci z University of Texas University v Austinu zkoumali, zda by tyto daleko menší protilátky u llamy dokázaly široce neutralizovat různé typy koronaviru. Naočkovali llamu Winter bílkovinnými tykadly z viru, který v roce 2002-2003 způsobil epidemii SARS i z viru MERS a pak testovali vzorek její krve. A i když se jim nepodařilo najít v llamě protilátku, která by neutralizovala zároveň oba viry, našli dvě mocné protilátky, jedna z nichž samostatně neutralizovala MERS a druhá SARS.Právě sepisovali vědecký článek o výsledcích svého výzkumu, když vznikla letos v lednu epidemie COVID-19. Okamžitě si uvědomili, že ty malé protilátky z llamy, které dokáží neutralizovat SARS, budou zřejmě velmi pravděpodobně schopny rozpoznat i virus COVID-19.Ukázalo se, že tomu tak skutečně je - že protilátka efektivně neutralizovala COVID-19 v buněčných kulturách.Vědci doufají, že této protilátky bude možno nakonec používat jako profylaktické léčby, že by mělo být možné touto látkou naočkovat někoho, kdo ještě není nakažen, a ochránit ho tak před virem, například zdravotníky. Ochrana tohoto očkování by působila okamžitě, ale nebyla by trvalá, bez dalších injekcí by vydržela jen asi měsíc nebo dva.Tento aktivní přístup je vzdálen ještě několik měsíců, avšak vědci v této věci přecházejí ke klinickým testům. Bude zřejmě také zapotřebí dalších testů k tomu, aby se ověřilo, zda je bezpečné naočkovat lidem protilátky z llamy.Podrobnosti v angličtině ZDE