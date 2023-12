Co bude v Rusku v roce 2024?

29. 12. 2023

čas čtení 3 minuty

Nad tím uvažoval v rozhlase BBC Steve Rosenberg, reportér společnosti BBC v Moskvě:



Byl prosinec 1993, seděl jsem ve svém moskevském bytě a sledoval jeden z prvních volebních večerů v ruské televizi. Byly to parlamentní volby a v pořadu nebyla žádná efektní počítačová grafika, ale měli něco, co si nepamatuji, že by kdy měly britské televizní volební pořady. Přišel astrolog, aby přednesl svou nebeskou politickou předpověď.

Když se na to podívám zpětně, bylo to docela příhodné, protože před třiceti lety měli Rusové v očích hvězdy ohledně svobody, demokracie a budoucnosti své země. Té noci si Rusové zvolili nejen nový parlament, Dumu, ale také schválili novou ústavu. Ústavu, kterou o mnoho let později Vladimir Putin v referendu změnil, aby si zajistil šanci na dalších 12 let u moci.

K ruským volbám v dnešní době nepotřebujete astrology, věštce ani křišťálové koule. Už teď vám mohu v podstatě říci, jaký bude výsledek ruských prezidentských voleb v březnu příštího roku. Zvítězí Vladimir Putin, a to drtivou většinou.





Pro svou předpověď mám několik důvodů: Současný politický systém Ruska je Putinův politický systém. Jeho volby se budou konat podle jeho příkazů. A přestože jeho jméno nebude jediným jménem na volebním lístku, mezi jeho soupeři pravděpodobně nebudou Putinovi nejhlasitější kritici, úhlavní rivalové, vážní protikandidáti. Prezidentovi nejznámější oponenti buď uprchli do exilu, nebo byli vsazeni do vězení.





Kreml navíc ovládá televizi. Vladimir Putin dostává hodně vysílacího času a v televizi je velmi chválen. Nikdy není kritizován. To se hodí, když usilujete o znovuzvolení.





A je tu ještě jeden důvod, proč se vám bude dařit. Alexandr je mladý televizní reportér ze severovýchodního Ruska a na tiskové konferenci Vladimira Putina na konci roku se postavil a prohlásil: "Všichni podporujeme vaše rozhodnutí kandidovat v příštích volbách, protože jste u moci, co si pamatuji."







Dokonce ani válka na Ukrajině a údajně obrovské ruské vojenské ztráty zřejmě nevyvolaly v ruské veřejnosti rozčarování z prezidenta a vrchního velitele armády. Bylo to Putinovo rozhodnutí zahájit invazi na Ukrajinu v plném rozsahu, ale někteří Rusové zastávají názor, že v době války je jejich povinností podpořit svého vůdce, aniž by zpochybňovali jeho motivy nebo důsledky této války







Zásadní je, že další věc, kterou zde najdete, je lhostejnost. Zdá se, že mnoha Rusům je jedno, kdo je v Kremlu u moci. Prostě jen zalezou do svého města nebo vesnice a snaží se projít svým životem, jak nejlépe dovedou. Z lhostejnosti těží i Vladimir Putin.





Ze všech těchto důvodů není o jeho pátém volebním vítězství pochyb.





Co se mi však předpovídá mnohem obtížněji, je budoucnost Ruska. Nastává velmi temná doba, nejtemnější samozřejmě pro Ukrajinu. Ale také pro Rusko. Je cítit, jak ve společnosti sílí agrese. Je vidět, že represe rostou. A vidíte vůdce, který je odhodlán za každou cenu, ať to stojí, co to stojí, z této války vyjít jako vítěz.







Takový postoj je častý. Rusů jako Alexandr, kteří si prostě nedokážou představit v Kremlu nikoho jiného, je mnoho. Ne proto, že by zbožňovali Vladimira Putina. Prostě k němu nevidí žádnou alternativu. Často jtu slyším lidi říkat. Když ne Putin, tak kdo? Kreml vyčistil politickou krajinu od jakýchkoli potenciálních konkurentů pro muže, který vládne Rusku jako prezident nebo premiér už téměř čtvrt století, aby se ujistil, že ta dvě slova, ta malá otázka: Kdo tedy? zůstanou bez odpovědi .Zdroj v angličtině ZDE