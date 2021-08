Americký odvetný útok proti čtvrtečnímu sebevražednému atentátu u letiště v Kábulu usmrtil devět členů jedné rodiny

30. 8. 2021

Soused rodiny jménem Ahad sdělil CNN:



"Všichni sousedi se snažili pomoci a přinesli vodu na uhašení požáru a já jsem viděl, že je pět nebo šest lidí mrtvých... otec rodiny a další malý chlapec a dvě další děti. Byli mrtví. Byli roztrhaní na kusy. Také tam byli dva ranění."



U domu byla zaparkována dvě auta a v jednom seděl jeden z otců a jeho tři děti a chystali se jet na rodinnou akci.



Údajně usmrtil tento americký útok dronem také jednoho tlumočníka pro americkou armádu a důstojníka afghánské armády:





NEW -- the more info comes out, the more Qs are arising about today's U.S. strike in #Kabul -- 8 civilians reportedly killed, including an ANDSF officer & a former U.S. interpreter.



No major explosion, despite U.S. claim of multiple suicide vests hit in single vehicle. https://t.co/rGGDb5Uaij