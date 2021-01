Průběžné zpravodajství:

V Brazíli vznikl nový kmen koronaviru

10. 1. 2021



- Poslanci Sněmovny reprezentantů byli zřejmě při středečním útoku trumpovských ultrapravičáků na Kapitol koronavirové nákaze, když se během obklíčení skrývali v budově Kapitolu. Byli v přítomnosti nejmenované osoby nakažené koronavirem.



- Itálie v neděli zaznamenala 361 dalších úmrtí, v sobotu do bylo 483 mrtvých. Celkem zaznamenala Itálie od začátku pandemie 78 755 úmrtáí na koronavirus.



- V Británii byly dosud na koronavirus očkovány dva miliony lidí, třetina lidí nad 80 let. Vláda chce očkovat 13 milionů lidí do poloviny února a do podzimu všechny osoby starší 18 let.





- V Británii v neděli zemřelo další 563 osob a země zaznamenala 54 940 nových denních nákaz. 4066 osob bylo hospitalizováno.



- Nový kmen koronaviru z Brazílie byl zaznamenán v Japonsku. Liší se od britské i od jihoafrické varianty. Ze čtyř cestujících, kteří z Brazílie 2. ledna přicestovali do Tokia, nemohl čtyřicetiletý muž dýchat, třicetiletá žena měla bolesti hlavy a v krku a teenager měl horečku. Čtvrtá osoba, náctiletá dívka neměla žádné příznaky.



- Nový kmen koronaviru, který se objevil v Británii, se zřejmě nevyhne neutralizaci vakcínami. Vědci v USA zjistili, že protilátky získané od předchozích pacientů velmi zřídkakdy útočí na ty části viru, které v novém kmenu koronaviru zmutovaly. Riziku, že vakcína nebude na nový kmen viru fungovat, prý čelí pouze půl procenta nakažených osob.



- Očkovací kampaň v Izraeli, nejrychlejší na světě per capita, se v neděli přesunula k druhé vakcíně ve snaze ochránit do února nejzranitelnější občany a uvolnit ekonomiku. Zásoby vakcíny od firem Pfizer/BioNTech začaly v Izraeli docházet, ale v sobotu večer zajistil premiér Netanyahu přednostní dodávky pro Izrael oplátkou za příslib, že firmě Pfizer poskytne statistická data z Izraele a fakticky tak Izrael promění v masovou testovací zónu ohledně toho, jak brání vakcíny pandemii. V Izraeli bylo očkováno 19,5 procent obyvatelstva a více než 72 procent lidí starších šedesáti let. Je to přibližně desetkrát větší procento lidí očkovaných v zemi než v Británii či v USA. Izrael plánuje očkovat všechny věkové skupiny do dvou měsíců. Druhým nejrychlejším státem v očkování jsou Spojené arabské emiráty, které do neděle očkovaly 10 procent obyvatelstva.



- V Německu sílí frustrace z pomalého očkování vakcínou, která v té zemi vznikla. Je nedostatek vakcín, brání složitá byrokracie, není dostatek zdravotníků a obyvatelstvo je staré a nemobilní. Většina rychle vzniklých očkovacích středisek v Německu je prázdná, očkovací týmy jsou posílány do pečovatelských domovů.



- Rusko zaznamenalo první případ nakažlivějšího koronaviru z Británie, u Rusa, který se vrátil z této země.



- Francie zaznamenala 15 944 nových denních nákaz a 151 úmrtí.



Předchozí průběžné zpravodajství ZDE - V Británii v neděli zemřelo další 563 osob a země zaznamenala 54 940 nových denních nákaz. 4066 osob bylo hospitalizováno.- Nový kmen koronaviru z Brazílie byl zaznamenán v Japonsku. Liší se od britské i od jihoafrické varianty. Ze čtyř cestujících, kteří z Brazílie 2. ledna přicestovali do Tokia, nemohl čtyřicetiletý muž dýchat, třicetiletá žena měla bolesti hlavy a v krku a teenager měl horečku. Čtvrtá osoba, náctiletá dívka neměla žádné příznaky.- Nový kmen koronaviru, který se objevil v Británii, se zřejmě nevyhne neutralizaci vakcínami. Vědci v USA zjistili, že protilátky získané od předchozích pacientů velmi zřídkakdy útočí na ty části viru, které v novém kmenu koronaviru zmutovaly. Riziku, že vakcína nebude na nový kmen viru fungovat, prý čelí pouze půl procenta nakažených osob.- Očkovací kampaň v Izraeli, nejrychlejší na světě per capita, se v neděli přesunula k druhé vakcíně ve snaze ochránit do února nejzranitelnější občany a uvolnit ekonomiku. Zásoby vakcíny od firem Pfizer/BioNTech začaly v Izraeli docházet, ale v sobotu večer zajistil premiér Netanyahu přednostní dodávky pro Izrael oplátkou za příslib, že firmě Pfizer poskytne statistická data z Izraele a fakticky tak Izrael promění v masovou testovací zónu ohledně toho, jak brání vakcíny pandemii. V Izraeli bylo očkováno 19,5 procent obyvatelstva a více než 72 procent lidí starších šedesáti let. Je to přibližně desetkrát větší procento lidí očkovaných v zemi než v Británii či v USA. Izrael plánuje očkovat všechny věkové skupiny do dvou měsíců. Druhým nejrychlejším státem v očkování jsou Spojené arabské emiráty, které do neděle očkovaly 10 procent obyvatelstva.- V Německu sílí frustrace z pomalého očkování vakcínou, která v té zemi vznikla. Je nedostatek vakcín, brání složitá byrokracie, není dostatek zdravotníků a obyvatelstvo je staré a nemobilní. Většina rychle vzniklých očkovacích středisek v Německu je prázdná, očkovací týmy jsou posílány do pečovatelských domovů.- Rusko zaznamenalo první případ nakažlivějšího koronaviru z Británie, u Rusa, který se vrátil z této země.

0