Rusko a OSN vyzvaly k ukončení válek

Průběžné zpravodajství:

25. 3. 2020



Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus





- Britští vědci jsou si nyní "víceméně jisti", že státní zdravotnictví epidemii koronaviru zvládne, řekl v Dolní sněmovně profesor Neil Ferguson z Imperial College. Jeho názory jsou důležité, protože byl vedoucím autorem studie, která vedla britskou vládu k uzamčení země. Nápor na britské zdravotnictví podle něho vyvrcholí do dvou až tří týdnů. Koronavirem bude nakaženo asi 10 procent Londýňanů. Až různé státy ve světě uvolní svá karanténní opatření, budou muset spoléhat na strategie testování a zjišťování kontaktů. Je možné, že v létě epidemie trochu oslábne, ale ne víc než o 10-20 procent. Většina lidí, kteří zemřou, budou na konci svého života. Ferguson vyjádřil skepsi ohledně studie Oxfordské univerzity, že virem už byla napadena polovina britského obyvatelstva.







- Anglický princ Charles (71) je nakažen koronavirem a má "mírné příznaky". Je v karanténě.







- Šéf holandského institutu pro veřejné zdraví řekl v parlamentě, že karanténní opatření v zemi, zdá se, fungují. Po uzavření restaurací a škol roste počet infekcí lineárně, nikoliv exponenciálně.







- Španělsko má nyní druhý největší počet mrtvých na světě, za Itálií. Více než Čína. Za posledníchj 24 hodin tam zemřelo 738 osob. Celkem ve Španělsku zatím zemřelo 2424 osob, be srovnání s Čínou, kde zemřelo 3285. V Itálii už zemřelo 6820 osob. Ve Španělsko za posledních 24 hodin stoupl počet infekcí o 20 procent na 47 610.





- Írán zavádí sociální distancování a zákaz cestování.







- Přísná opatření v Číně tam ukončila epidemii koronaviru a země by se mohla vydat na cestu k normalitě, konstatovala zpráva Imperial College na University of London. V Číně je možné zrušit sociální distancování, aniž by se epidemie obnovila.







- Omezení pohybu způsobují, že uprchlíci a lidé vyhnaní z domovů nedostávají humanitární pomoc, varovala Norská rada pro uprchlíky.







- Předáci Evropské unie vyzývají k vytvoření "skutečného evropského centra pro zvládání krizí". Ve čtvrtek budou šéfové evropské sedmadvacítky jednat na internetu. Nahradí to bruselský summit, který měl jednat o ekonomice. Čtvrteční jednání bude věnováno koronaviru, dopadu na lidi, zdravotnictvím a ekonomice. Vedoucí představitelé EU schválí "ambicioznější a širší systém pro zvládání krizí".





- 70 procent lidí v sedmi nejbohatších ekonomikách světa očekávají, že jim poklesne příjem.







-Vědečtí poradci francouzského prezidenta Macrona doporučili, že uzamčení země má trvat nejméně šest týdnů. Francie provádí 9000 testů každý den, do konce týdne to bude zvýšeno o dalších 10 000 testů denně.





- 170 000 dobrovolníků se přihlásilo v Británii na pomoc zdravotnictví.- Rusko vyzvalo celý svět, aby během pandemie koronaviru přerušil regionální válečné konflikty a respektoval humanitární pauzu. Hovoří o tom v prohlášení, vydaném v úterý 24. března na stránkách ruského ministerstva zahraničních věcí. Ruské MZV varuje, že lidé ve válečných oblastech nemají přístup k zdravotnické pomoci, a proto pokračování konfliktů by mohlo vést k vzniku humanitární katastrofy celosvětového rozsahu. ZDE - Obdobnou výzvu publikovalo OSN.- Celkový počet nakažených překročil 423 000 osob. 18 916 lidí zemřelo, 108 578 osob se uzdravilo. Počet nakažených rychle roste v USA, je jich tam nyní více než 55 000. V Thajsku stoupl počet nakažených za posledních 24 hodin o 107, celkem je tam 934 nakažených.- Šéfové amerického Senátu se dohodli o balíku v hodnotě 2 bilionů dolarů pro stimulaci ekonomiky. Trump tvrdí, že chce zemi znovu otevřít "do velikonoc", navzdory varování expertů.- Čínský premiér Li Keqiang, druhý nejmocnější předák v zemi, varoval místní vlády, aby neutajovaly případy koronaviru. V Číně poklesl počet dovážených infekčních osob a počet místních infekcí je na nule.- V Indii bylo zavedeno 21denní uzamčení země.- Australští lékaři byli varováni, aby nepředepisovali lék proti malárii hydroxychlorokvin a chlorokvin, poté, co někteří Američané na jeho požití zemřeli.- Filipínští partyzáni uvedli, že budou dodržovat příměří, k němuž vyzvala OSN.- Nový Zéland vyhlásil stav celonárodní krize. V zemi s 5 miliony obyvatel je více než 200 případů nákazy. Země byla uzamčena na nejméně čtyři týdny.- Rabíni v Izraeli udělali výjimku pro Velikonoce: Rodiny a přátelé se nemusejí setkávat kolem jednoho stolu. Tradiční večeře se na místo toho bude konat prostřednictvím video konference na Zoomu.- Charitativní organizace Detention Action žaluje britskou vládu, aby propustila stovky lidí se zdravotními problémy, zadržované v imigračních vazebních střediscích v Británii.- Afghánistán zaznamenal za posledních 24 hodin 33 nových nákaz a jednu smrt. Celkem tam dosud zemřely dvě osoby. Celkový počet nákaz je 75.- Vlády v Africe požadují suspendování splátek mezinárodních dluhů.- Brazilská média informují, že dvě jména byla vymazána ze seznamu pacientů, zveřejných nemocnicí, která testovala Bolsonara na koronavirus. Někteří spekulují, že to znamená, že jak Bolsonaro, tak jeho manželka jsou nakaženi.Podrobnosti v angličtině ZDE Předchozí přehled průběžného zpravodajství ZDE