Válka na Ukrajině: Macron varuje před „kapitulací“, zatímcik Trump naznačuje, že Rusko nemusí udělat ústupky

14. 2. 2025

Francouzský prezident říká, že ustoupit Vladimiru Putinovi by bylo „špatnou zprávou pro všechny“ uprostřed obav, že USA a Rusko budou rozhodovat o budoucí bezpečnosti evropského kontinentu





Emmanuel Macron varoval před mírovou dohodou ohledně války na Ukrajině, která by se rovnala „kapitulaci“, zatímco Donald Trump naznačil, že Rusko by při jednáních nemuselo učinit žádné ústupky.



Francouzský prezident uvedl, že pouze ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj může jménem své země vyjednávat s Ruskem o ukončení války, a v rozhovoru pro Financial Times varoval, že „mír, který je kapitulací“, by byl „špatnou zprávou pro všechny“, včetně USA.



Tyto výroky přicházejí uprostřed obav v Evropě, že se Trump a ruský prezident Vladimir Putin snaží vyjednat budoucnost bezpečnosti kontinentu přes hlavy samotných evropských lídrů, přičemž americký prezident již učinil řadu ústupků.

„Jedinou otázkou v této fázi je, zda je prezident Putin skutečně, trvale a důvěryhodně ochoten přistoupit na příměří na tomto základě. Poté je na Ukrajincích, aby s Ruskem vyjednávali,“ řekl Macron pro FT.



Trump ve čtvrtek uvedl, že představitelé USA a Ruska se sejdou v pátek v Mnichově, kde se koná významná bezpečnostní konference, a že pozvána byla i Ukrajina.



Zelenského poradce pro komunikaci Dmytro Lytvyn však uvedl: „Rozhovory s Rusy v Mnichově se neočekávají.“ Ukrajina se domnívá, že USA, Evropa a Ukrajina potřebují před rozhovory s Moskvou společný postoj, dodal.



Během společné tiskové konference s indickým premiérem Naréndrou Módím v Bílém domě ve čtvrtek večer byl americký prezident dotázán, čeho, pokud vůbec něčeho, očekává, že se Rusko vzdá.



„Rusko se zapletlo do něčeho, co si myslím, že by si přálo, aby nedělalo,“ odpověděl Trump. „Kdybych býval byl já prezidentem, nestalo by se to, rozhodně by se to nestalo.“



Dodal: „Teď Rusko zabralo docela velký kus území a také od prvního dne, dávno před prezidentem Putinem, říkali, že Ukrajina nesmí být v NATO. Říkali to velmi důrazně. Vlastně si myslím, že to byla věc, která způsobila začátek války, a řekl to i [Joe] Biden a řekl to Zelenskyj.“



Je „příliš brzy“ na to, aby se dalo říci, jak jednání dopadnou, trval na svém Trump. „Možná se Rusko hodně věcívzdá. Možná neustoupí. A vše závisí na tom, co se stane. Jednání skutečně ještě nezačala.“



Zelenskyj se má v pátek setkat s americkým viceprezidentem JD Vancem na bezpečnostní konferenci v Německu. Trump ve čtvrtek oznámil plány na zahájení jednání s Ruskem s tím, že si myslí, že Putin „chce mír“ na Ukrajině a „řekl by mi, kdyby ne“.



Macron pro FT uvedl, že bude na Ukrajině, aby diskutovala o otázkách území a svrchovanosti, ale dodal, že Evropa musí hrát roli v regionální bezpečnosti.



„[Je] na mezinárodním společenství, se specifickou rolí Evropanů, aby diskutovalo o bezpečnostních zárukách a v širším smyslu o bezpečnostním rámci pro celý region,“ řekl. „To je oblast, kde máme svou úlohu.“



Ukrajinci vyjádřili znepokojení poté, co vyšlo najevo, že Trump soukromě hovoří s Putinem o vyjednávání příměří, přičemž někteří z nich uvažují o tom, zda mají ve své zemi budoucnost.



Toto znepokojení sdíleli i někteří republikáni v americkém Senátu. „Ukrajina by měla být ta, která vyjedná vlastní mírovou dohodu,“ řekl podle listu Hill John Cornyn, člen výboru pro zahraniční vztahy. „Nemyslím si, že by jí ji měla vnucovat jakákoli jiná země, včetně té naší. Doufám v to.“



Mike Rounds byl citován: „Myslím, že všichni máme obavy, Rusko musí být uznáno za agresora, kterým je.“ Susan Collinsová řekla: „Oceňuji, že se prezident snaží dosáhnout míru, ale musíme se ujistit, že Ukrajina nepřijde zkrátka.“



Ve čtvrtek večer Trump rovněž využil tiskové konference s Módím k tomu, aby znovu obvinil Evropu, že ve své podpoře Ukrajiny zaostává. Trump k tomu řekl: „Měli jsme nějaké rozhovory a řekli jsme Evropské unii, řekli jsme lidem z NATO - do značné míry se překrývají - musíte platit více peněz, protože je nespravedlivé, co děláme jen my.



Děláme ohromně moc, pravděpodobně dáváme na Ukrajinu o 200 miliard dolarů víc, používáme Ukrajinu na boj, a Evropa opravdu nenesla svou váhu, pokud jde o peníze. Není to spravedlivé a my chceme vidět protiváhu. Chceme, aby dali více peněz. To musí udělat oni.“





Minulý měsíc EU uvedla, že od začátku války poskytla Ukrajině téměř 145 miliard dolarů finanční, vojenské, humanitární a uprchlické pomoci.



