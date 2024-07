Trump: Tchajwan musí platit Americe za obranu

17. 7. 2024

Trump říká, že Tchaj-wan by měl platit USA za svou obranu, protože „nám nic nedává"



Trumpův rozhovor pro agenturu Bloomberg zpochybnil podporu Washingtonu pro Tchaj-wan.



Donald Trump prohlásil, že Tchaj-wan by měl USA platit za ochranu před Čínou, čímž zpochybnil podporu Washingtonu pro tuto ostrovní demokracii v případě, že v listopadových prezidentských volbách opět získá Bílý dům.



V úterním rozhovoru pro Bloomberg Businessweek byl Trump dotázán, zda bude v případě svého vítězství v listopadových volbách v USA bránit Tchaj-wan proti Číně. Čínská vládnoucí komunistická strana si nárokuje Tchaj-wan jako svou provincii a vyhrožuje, že ho bude anektovat, přičemž odmítá vyloučit použití vojenské síly. USA Tchaj-wan formálně neuznávají, ale jsou jeho nejdůležitějším bezpečnostním partnerem. Trumpův rozhovor pro agenturu Bloomberg zpochybnil podporu Washingtonu pro Tchaj-wan.Donald Trump prohlásil, že Tchaj-wan by měl USA platit za ochranu před Čínou, čímž zpochybnil podporu Washingtonu pro tuto ostrovní demokracii v případě, že v listopadových prezidentských volbách opět získá Bílý dům.V úterním rozhovoru pro Bloomberg Businessweek byl Trump dotázán, zda bude v případě svého vítězství v listopadových volbách v USA bránit Tchaj-wan proti Číně. Čínská vládnoucí komunistická strana si nárokuje Tchaj-wan jako svou provincii a vyhrožuje, že ho bude anektovat, přičemž odmítá vyloučit použití vojenské síly. USA Tchaj-wan formálně neuznávají, ale jsou jeho nejdůležitějším bezpečnostním partnerem.





V odpovědi na otázku Trump uvedl, že Tchaj-wan by měl USA platit za svou obranu, že USA se „neliší od pojišťovny“ a že Tchaj-wan „nám nic nedává“.



USA prodávají Tchaj-wanu zbraně za miliardy dolarů na základě legislativních závazků, aby mu poskytly prostředky na obranu. Tyto prodeje se za Trumpova prezidentství výrazně zvýšily.



Trumpovy úterní výroky však naznačují, že jeho podpora Tchaj-wanu není zaručena. Trump upozornil na zvýšenou vojenskou agresi Číny vůči Tchaj-wanu, prohlásil, že „na místě [Tchaj-wanu] bych se necítil příliš bezpečně“, a položil otázku, proč USA vystupují jako „pojistka“ Tchaj-wanu, když podle něj převzaly americké obchody s čipy.



Trump bez důkazů zopakoval obvinění, že Tchaj-wan převzal „téměř 100 %“ polovodičového průmyslu USA.



Tchaj-wan vyrábí více než 90 % nejmodernějších čipů na světě, většinou prostřednictvím společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), která je největším světovým výrobcem a významným dodavatelem společností Apple a Nvidia. TSMC vynakládá miliardy dolarů na výstavbu nových továren v zahraničí, včetně 65 miliard dolarů na tři závody v americkém státě Arizona, ačkoli tvrdí, že většina výroby zůstane na Tchaj-wanu. Akcie TSMC ve středu při uzavření burzy klesly o 2,4 %. Širší trh skončil o 1 % níže.



V reakci na Trumpa ve středu tchajwanský premiér Čo Jung-tchaj na tiskovém brífinku uvedl, že Tchaj-wan je USA vděčný za jejich podporu a že Tchaj-wan „tvrdě pracuje“ na udržení vztahů a zároveň zvyšuje své schopnosti sebeobrany a „jako člen mezinárodního společenství“.



„Tchaj-wan a USA sdílejí společnou odpovědnost za indo-pacifickou oblast Tchajwanského průlivu a jsme ochotni udělat více pro svou obranu a ochranu naší bezpečnosti,“ řekl.



Cho rovněž uvedl, že vláda doufá a očekává, že tchajwanští výrobci čipů zachovají svůj výzkum a vývoj na Tchaj-wanu.



„Setrvání výzkumu a vývoje na Tchaj-wanu je nejlepší možností a vláda takové prostředí zachová a bude s tímto průmyslem nadále spolupracovat,“ řekl a vyzval další zahraniční společnosti, aby na Tchaj-wanu založily své podniky.



Trumpovy výroky přispěly k náznakům, že přístup USA k Číně by v případě jeho listopadového vítězství mohl být jestřábí - ale potenciálně nepředvídatelný.



Na jiném místě rozhovoru bývalý prezident přislíbil, že na Čínu uvalí cla ve výši 60 až 100 %, ale že ustoupí od zákazu aplikace TikTok, kterou vlastní Čína. Řekl také, že čínský vůdce Si Ťin-pching byl až do pandemie „mým velmi dobrým přítelem“.



Nově ohlášený Trumpův protikandidát JD Vance v úterý pro Fox News uvedl, že USA by se měly zaměřit na Čínu jako na největší bezpečnostní hrozbu.



„Musíte si položit otázku, zda Čínu více odradí to, že se budeme v Evropě bít v prsa a chovat se tvrdě, nebo zda ji více odradí to, že budeme mít zbraně potřebné k tomu, abychom jim zabránili v invazi na Tchaj-wan?“ řekl Vance.





Oficiální politika USA vůči Tchaj-wanu je „strategická nejednoznačnost“, která odmítá uvést, zda by v případě čínského útoku přišly na jeho obranu, nicméně Biden při několika příležitostech řekl, že by Tchaj-wan bránil.







