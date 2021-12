Zimní rovnodennost

20. 12. 2021 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

"Nevím, jestli je to tím, že stárnu," napsal na Twitteru nedávno komentátor britského deníku Times David Aaronovich, "ale letos v zimě opravdu nenávidím tu tmu."







Možná je to taky tou pandemií, ale docela chápu jeho pocity. Na obrázku vidíte výhled z mého okna v Glasgow, na který zírám téměř nepřetržitě už skoro dva roky. Vyfotografováno asi předvčírem kolem půl čtvrté odpoledne.







Ale zas tak tragické to není - Strava, aplikace pro sport na mém mobilním telefonu, mi vítězoslavně oznamuje, že jsem za rok 2021 ujel 6000 km na jízdním kole. Tak snad.





Zajímavé, že kolega Andrew Rogatchevskij svědčil o tom , že jemu na univerzitě v Tromso daleko za polárním kruhem nevadí celá řada zimních měsíců, kdy je tam čtyřiadvacet hodin denně tma - vadí mu trvalé světlo v letních měsících, kdy nemůže spát.



Zase na druhé straně v Glasgow je v červnu a v červenci světlo až skoro do půlnoci. Má to také své nevýhody - jednou jsme si na výletě s českými studenty ve skotských horách chtěli udělat večer táborák, jenže ono to prostě není ono, když se nikdy nesetmí...





No tak teď už se naštěstí dny budou zase prodlužovat. Hezké Vánoce!







Jan Čulík













