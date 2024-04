Ukrajinské stíhačky k ovládání západních zbraní "používají iPady"

29. 4. 2024

čas čtení 7 minut

Hlavní nákupčí zbraní Pentagonu hovořil o úspěchu Ukrajiny při používání tabletů k integraci západních zbraní do sovětských letadel, píše Thomas Newdick. Hlavní nákupčí zbraní Pentagonu hovořil o úspěchu Ukrajiny při používání tabletů k integraci západních zbraní do sovětských letadel,

Ukrajinské letectvo používá iPady nebo podobné tablety v kokpitech svých letadel ze sovětské éry, aby umožnilo rychlou integraci moderních západních zbraní vzduch-země. To potvrdil náměstek ministra obrany pro akvizice a podporu Dr. William LaPlante. Zatímco ohledně tabletu a toho, jak přesně funguje, zůstává mnoho otázek, nyní existují záběry, které ukazují, že je namontován v kokpitech během bojových letů (nebo alespoň výcvikových misí s ostrou střelbou).

LaPlante 24. dubna hovořil na výročním fóru globální bezpečnosti think-tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS). Když byl požádán, aby uvedl příklady úspěšných programů, které rychle rozvinuly schopnosti a dostaly je do rukou armády, vybral si jako jeden příklad tablety v kokpitech ukrajinských stíhaček:

"Je tu také řada... Říkáme tomu "vzduch-země", říkáme tomu eufemisticky... vzpomeňte si na letadla, která mají Ukrajinci, a dokonce ani ne na F-16, ale mají spoustu letadel z ruské a sovětské éry. Ve spolupráci s Ukrajinci jsme byli schopni vzít mnoho západních zbraní a přimět je, aby pracovali na svých letadlech, kde je pilot v podstatě ovládá iPadem. A oni s ním létají v konfliktu asi týden poté, co jim ho přineseme."

LaPlante neposkytl další podrobnosti, ale je pozoruhodné, že video, které nedávno zveřejnilo ukrajinské letectvo, ukazuje Su-27 Flanker vybavený přesně tímto typem systému – možná iPadem, ale možná také jiným druhem komerčně dostupného tabletu.

Dotyčné video ukazuje, že Su-27 používá Spojenými státy dodané vysokorychlostní protiradiační střely AGM-88 (HARM), které těmto stíhačkám, stejně jako ukrajinským MiGům-29 Fulcrum, poskytly schopnost potlačit a zničit nepřátelskou protivzdušnou obranu (SEAD/DEAD).

V jedné části videa, která je dole na obrazovce, je vidět, jak tablet zobrazuje navigační mapu a další nerozpoznatelná data.

Skutečnost, že velikost tabletu, připevněného vodorovně, blokuje klíčové přístroje v kokpitu, naznačuje, že zobrazuje řadu kritických letových dat a také se používá pro navigaci.

Na základě LaPlanteho poznámek se zdá, že stejný tablet je také životně důležitý pro použití několika Západem dodaných zbraní vzduch-země. Po integraci HARM začali ukrajinské letouny ze sovětské éry používat také přesně naváděné pumy JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range). Od té doby přidali do svých seznamů raketové bomby Hammer dodané Francií. Velká Británie se nyní také zavázala poslat přesně naváděné pumy Paveway IV s duálním režimem, i když v současné době není známo, jaké letadlo je ponese.

V případě raket HARM, JDAM-ER a Hammer se předpokládá, že jsou pravděpodobně použity proti cílům se známými souřadnicemi, přičemž tyto cíle jsou předem naprogramovány na letové čáře před startem letadla. Pilot pak musí navigovat do oblasti, třeba i s pomocí tabletu s GPS navigací, a poté zbraň uvolnit, zatímco je naváděna na cíl pomocí inerciálního navigačního systému podporovaného GPS.

Použití HARM je však o něco složitější, protože cíl se může objevit jen letmo a může být vysoce mobilní (zejména v případě systémů protivzdušné obrany na bojišti). Povaha SEAD/DEAD zároveň znamená, že pilot může potřebovat reagovat na "vyskakující" cíle, jakmile se objeví, například když je zapnutý konkrétní radar protivzdušné obrany.

Nejkritičtější je však v případě Ukrajiny skutečnost, že její stíhače ze sovětské éry postrádají rozhraní datové sběrnice, která by zajistila bezproblémovou kompatibilitu s kteroukoli z těchto tří zbraní.

To je něco, o čem jsme diskutovali v minulosti a také jsme dospěli k závěru, že tablet je pravděpodobnou součástí řešení.

Su-27 nebo MiG-29 používající JDAM-ER se navíc spoléhá nejen na tablet v kokpitu, ale také na specializované pylony, na kterých jsou zbraně neseny. Jak jsme již v minulosti poznamenali, tyto neobvyklé pylony mohou nejen poskytovat kritické GPS informace zbrani před vypuštěním, ale mohou také obsahovat nějaký druh elektronických podpůrných opatření (ESM) – pasivní detekční zařízení, které může identifikovat a dokonce geolokovat emitory hrozeb.

Zatímco jeden přijímač ESM v pylonu (nebo kdekoli jinde na letadle) by byl schopen poskytnout obecné povědomí o přítomnosti radarové hrozby, nebyl by schopen určit její dosah. Dva nebo více takových přijímačů by však mohly umožnit triangulaci stejného zářiče. To by umožnilo určit polohu, která by pak mohla být zobrazena na mapě zobrazené na tabletu v kokpitu.

Pilot by pak byl mnohem lépe schopen používat JDAM-ER k zasahování cílů. Totéž může platit pro Hammer, který vypadá, jako by byl vypuštěn ze stejných pylonů.

Na druhou stranu HARM nebyl viděn namontovaný na speciálních pylonech.

Tablet v kokpitu by nicméně mohl poskytnout jakýsi vizualizovaný radarový varovný přijímač pro ukrajinské stíhací piloty provádějící mise Wild Weasel. Mohl by prezentovat data získaná nějakým jiným druhem palubního ESM nebo primitivnější informace z hlavice vehledávače na samotných HARM. Tímto způsobem by se data o hrozbách mohla překrýt na mapě a pilot by je pak mohl použít ke stíhání těchto cílů nebo k vyhýbání se nejohroženějším oblastem. Jakákoli taková schopnost by zvýšila schopnost přežití letounů a účinnost zbraní vzduch-země, které odpalují.

Tablet by přinejmenším mohl umožnit základní použití zbraní spolu s pohyblivou mapou generovanou GPS.

Je třeba poznamenat, že jsme viděli předchozí snímky menších, komerčně dostupných GPS zařízení – zřejmě od Garminu – instalovaných v kokpitech ukrajinských MiGů-29, které také obsahuje Fulcrumy odpalující HARM.

Je dokonce možné, že taková sestava s pylonem uzpůsobeným pro používané zbraně a spárovaná s tabletem by nepotřebovala vůbec žádnou kabeláž datové sběrnice. Pylon by mohl obsahovat hardwarový modul, který by to zvládl s nějakým bezdrátovým zařízením krátkého dosahu, jako je systém Bluetooth, který se bezdrátově připojuje k podložce v kokpitu. I když to může mít daleko k tradičnímu vojenskému řešení, integrace by byla bezproblémová, aniž by bylo nutné letadlo speciálně pro tuto novou munici upravit.

Takže i když je stále mnoho neznámého o tom, jak přesně tyto tablety komunikují s letadly a západními zbraněmi, které nyní nesou, je jasné, že hrají hlavní roli v tom, že poskytují starým ukrajinským stíhačkám ze sovětské éry spoustu nových a velmi smrtících triků.

Zdroj v angličtině: ZDE

