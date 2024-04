Studie odhaluje souvislosti mezi typy konspirací a formami antisemitismu

29. 4. 2024

čas čtení 6 minut

Výzkum zjistil silnou souvislost mezi vírou v různé konspirační teorie a antisemitismem ve Velké Británii. Studie zjistila, že antisemitské postoje vůči židovským jednotlivcům jsou silně spojeny s vírou v konspirace o osobním blahobytu. Mimoto antisemitské názory související se státem Izrael a jeho podporovateli více korelují s teoriemi o vládních proviněních.

Korelace mezi antisemitismem a konspiračními teoriemi není nová a byla zdokumentována v historických studiích. Jen omezený výzkum však zkoumal, jak různé typy konspiračních přesvědčení konkrétně souvisejí s různými typy antisemitských postojů, které se tato studie snaží řešit pomocí komplexních technik analýzy dat.

Výzkum využil vzorek 1 722 dospělých vybraných z databáze YouGov, která zahrnuje širokou škálu jednotlivců z celé Velké Británie. Tento přístup umožnil vytvořit vyvážený a reprezentativní vzorek odrážející širší populaci.

Sběr dat probíhal on-line a průzkum byl začleněn do pravidelného souhrnného politického průzkumu YouGov, který je navržen tak, aby v pravidelných intervalech zachycoval obraz veřejného mínění. Průzkum byl proveden během jediného víkendu v prosinci 2021 a zajistil, že odpovědi byly shromážděny ve stručném časovém rámci, aby se minimalizovaly vnější vlivy, které by mohly změnit veřejné mínění.

K měření antisemitismu výzkumníci použili škálu všeobecného antisemitismu spolu s jejími dvěma subškálami: Judeofobní antisemitismus (zaměřený na postoje k Židům) a antisionistický antisemitismus (zaměřený na postoje vůči Státu Izrael a jeho příznivcům).

Judeofobní antisemitismus se zaměřuje na postoje zaměřené specificky na Židy a měří tradiční formy antisemitismu, které zahrnují stereotypní názory a diskriminační přesvědčení o Židech jako náboženské nebo etnické skupině (např. "Židé se honí za penězi více než ostatní lidé").

Na druhou stranu se antisionistický antisemitismus zabývá postoji vůči státu Izrael a jeho podporovatelům a zachycuje formu politického antisemitismu, která může někdy rozostřit hranice mezi legitimní kritikou národního státu a předsudečnými postoji vůči jeho lidu (např. "Izraeli projde všechno, protože jeho stoupenci ovládají média").

K posouzení konspiračních přesvědčení vědci použili stupnici generických konspiračních přesvědčení. Tato škála je rozdělena do pěti faktorů, z nichž každý představuje jinou doménu konspiračního myšlení.

Vládní zločiny zahrnují přesvědčení o zapojení vlády do nezákonných nebo škodlivých aktivit, jako jsou teroristické útoky "pod falešnou vlajkou".

Zlovolné globální konspirace zahrnují teorie, které naznačují, že globální elity ovládají různé aspekty světa (jako je politika a ekonomika) pro nekalé účely.

Utajování mimozemšťanů zachycuje přesvědčení, že vlády skrývají pravdu o mimozemském životě.

Osobní blahobyt se zaměřuje na konspirace související se zdravím a osobní bezpečností, jako je farmaceutické společnosti, které zadržují léky, aby si zajistily zisky.

Kontrola informací se týká manipulace s informacemi mocnými subjekty s cílem uvést veřejnost v omyl.

Výzkumníci zjistili, že všechny typy konspiračních přesvědčení byly pozitivně spojeny se všemi formami antisemitismu. Tento zastřešující výsledek potvrzuje hypotézu, že sklon věřit konspiracím se pravděpodobně vyskytuje společně s antisemitskými postoji. Síla a povaha těchto sdružení se však lišily v závislosti na typu konspirační víry a formě antisemitismu.

Konspirace o osobním blahobytu vykazovaly nejsilnější spojení s judeofobním antisemitismem. To naznačuje, že jedinci, kteří mají pocit, že vnější síly poškozují jejich osobní zdraví, mohou být náchylnější k víře v tradiční antisemitské stereotypy.

Vládní konspirace o nekalých praktikách byly nejsilněji spojeny s antisionistickým antisemitismem, což naznačuje, že ti, kteří nedůvěřují vládním akcím, s větší pravděpodobností rozšíří tuto skepsi na politické a národní entity, jako je Izrael.

Bylo zjištěno, že zlovolné globální konspirace vysoce korelují s všeobecným antisemitismem, který zahrnuje jak judeofobní antisemitismus, tak antisionistický antisemitismus.

Výzkumníci také zjistili, že faktory, jako je věk, pohlaví, etnický původ a úroveň vzdělání, souvisejí s antisemitskými postoji. Starší respondenti měli tendenci vyjadřovat vyšší míru antisionistického antisemitismu ve srovnání s mladšími protějšky. To by mohlo naznačovat generační rozdíly v tom, jak jsou politické a historické kontexty chápány a internalizovány, zejména ve vztahu ke Státu Izrael.

Respondentky obecně vykazovaly nižší úroveň judeofobního antisemitismu, ale mírně vyšší úroveň antisionistického antisemitismu ve srovnání s mužskými respondenty. Respondenti z nebělošského etnického prostředí uváděli vyšší míru obou forem antisemitismu ve srovnání s bílými respondenty. To může být ovlivněno různými faktory, včetně socioekonomického postavení, zkušeností s diskriminací nebo odlišného vnímání globální a místní politiky.

Vzdělání hrálo významnou ochrannou roli proti antisemitským postojům. Jedinci s vysokoškolským vzděláním vykazovali nižší úroveň všech forem antisemitismu ve srovnání s osobami s nižším vzděláním. Tento efekt poukazuje na potenciál vzdělávání zpochybňovat předsudečná přesvědčení a podporovat kritické myšlení o stereotypech a dezinformacích.

Výzkumníci uznali určitá omezení ve svém přístupu. Design studie byl průřezový, což znamená, že mohla zachytit pouze snímek v čase, aniž by naznačovala kauzalitu nebo změny v čase. Jako omezení bylo rovněž zaznamenáno spoléhání se na opatření, která sami uvedli, a potenciální zkreslení plynoucí ze sociální žádoucnosti.

Budoucí výzkum by mohl těžit z longitudinálních studií, které sledují změny v konspiračních názorech a antisemitských postojích v průběhu času. Kromě toho by zkoumání dalších potenciálních mediátorů, jako jsou osobní zkušenosti nebo širší společensko-politické souvislosti, mohlo poskytnout hlubší vhled do kořenů a projevů těchto přesvědčení a postojů.

Zdroj v angličtině: ZDE

