Ukrajina bude moci zorganizovat novou ofenzívu nejdříve v letech 2026-27

29. 4. 2024

Nový balík vojenské pomoci ve výši 61 miliard dolarů od Spojených států umožní Ukrajině zastavit postup ruských jednotek a vyrovnat situaci na frontě. Jedná se však o "obranný" balík a taková podpora nestačí k osvobození okupovaných území, říkají vojenští experti. Podle jejich názoru stále neexistuje dlouhodobá vize, která by Ukrajině umožnila vyhrát válku s Ruskem, proto neexistují žádné plány na poskytnutí vhodných zbraní Kyjevu.

Přestože je ruská armáda nyní slabší a méně vybavená než na začátku invaze, ukrajinské armádě chybí nejen munice, ale také vycvičení vojáci. Příprava nově mobilizovaných bude nějakou dobu trvat. To vše znamená, že válka se může protáhnout ještě několik let (pokud ovšem některé události radikálně nezmění její průběh).

Pravděpodobně bude nějakou dobu trvat, než Ukrajina vytvoří potřebnou útočnou kapacitu do let 2026-2027, píše The Economist s odvoláním na osobu obeznámenou s ukrajinským vojenským plánováním. Jedním z problémů neúspěšné protiofenzívy v roce 2023 je, že ozbrojené síly Ukrajiny (AFU) se nenaučily vést vševojskové operace v potřebném rozsahu, přestože na západních vojenských základnách byly vycvičeny desítky tisíc vojáků. Pět týdnů výcviku pro neprofesionální vojáky nestačilo a mnoho z nich od té doby zemřelo. Ti, kteří budou povoláni podle nového zákona o mobilizaci, budou muset být také vycvičeni.

Nové dodávky zbraní ze Spojených států umožní Ukrajině stabilizovat situaci na frontě a snížit šance na prolomení její obrany, řekl vojenský expert Michael Kofman, vedoucí pracovník Carnegie Endowment for International Peace. Nebudou však stačit na osvobození okupovaných území a lidská síla bude letos "rozhodujícím faktorem", domnívá se Kofman.

Zatímco se vojáci cvičí, ozbrojené síly Ukrajiny potřebují podkopat bojové schopnosti Ruska pomocí západních zbraní. Je pravda, že to od začátku války dokázalo zvětšit armádu o 15 % na 470 000 lidí, řekl nedávno generál Christopher Cavoli, vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě.

Vojáci naverbovaní během mobilizace a na základě smlouvy však nemají profesionální výcvik jednotek, které se invaze zúčastnily. Armáda zůstává špatně organizovaná, musí používat starší a jednodušší vojenskou techniku než na začátku války.

Aby se Rusku zabránilo ve vytvoření silné armády, musí ho ozbrojené síly Ukrajiny donutit, aby každých šest měsíců utrpělo ztráty 50 000 zabitých a vážně zraněných lidí, odhadlo estonské ministerstvo obrany. Zatím se tento "plán" více než naplnil: Podle Spojených států a Velké Británie činily ruské ztráty 315 000 lidí. Podle Oryxe Moskva také ztratila téměř 15 500 kusů techniky a tanky, obrněná vozidla a dělostřelecké systémy, které nyní přijíždějí na frontu, jsou z velké části aktualizované staré sovětské vybavení vyvezené ze skladů.

Přestože Rusko nyní vyrábí více granátů než Ukrajina, EU a Spojené státy dohromady, do podzimu 2022 byla síla jeho dělostřeleckého ostřelování 60 000 nábojů denně a nyní je to jen 10 000 (a to i přes nákup munice ze Severní Koreje), upozorňuje Pavel Luzin, hostující vedoucí pracovník Centra pro analýzu evropské politiky.

Dělostřelecké granáty v americkém balíku pomoci pravděpodobně vydrží rok, řekl Kofman. Aby se situace na frontě stabilizovala, musí Ukrajina pokračovat v úderech na ruské cíle na velké vzdálenosti, zejména pomocí střel, které jí dodala Velká Británie, Francie a nyní i Spojené státy. Ještě před oficiálním oznámením Washington předal Kyjevu rakety ATACMS, které zasahují cíle ve vzdálenosti 300 km.

