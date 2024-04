Co si přečtou studenti, než začnou protestovat

29. 4. 2024

čas čtení 10 minut

Když jsem před pětadvaceti lety studoval na vysoké škole, nóbl škola, kterou jsem navštěvoval, nabízela něco, co se stylizovalo jako "základní osnovy", ale ve skutečnosti ničím takovým nebylo. Místo toho, abychom studentům dali sadu základních kurzů a úkolů, sdílenou základnu důležitých myšlenek a argumentů, naše jádro obsahovalo balík s kurzy z různých oborů a vyzvalo nás, abychom si mezi nimi vybrali, píše Ross Douthat.

Myšlenka byla taková, že jsme zažívali různé "přístupy ke znalostem" a nezáleželo na tom, jaké konkrétní znalosti jsme si osvojili. Nebyl žádný skutečný rozdíl mezi tím, zda se zúčastníte magisterského kurzu zesnulé Helen Vendlerové "Básně, básníci, poezie", nebo když místo toho absolvujete kurz "Spisovatelky v císařské Číně: Jak uniknout ženskému hlasu".

V té době jsem s jistou závistí vzhlížel na jih, na Kolumbijskou univerzitu, kde základní učební osnovy stále nabízely to, co sliboval název: Definovaný soubor důležitých prací, s nimiž se měl každý vysokoškolák setkat. Navzdory přesvědčení, že multikulturalismus vyžaduje demontáž kánonu, Kolumbijská univerzita trvala na tom, že je stále povinné vystavovat studenty nějaké verzi toho nejlepšího, co bylo myšleno a řečeno.

Tento přístup přežívá dodnes: Columbia, která se stala hlavním jevištěm politického dramatu v Americe, stále vyžaduje, aby se její studenti setkávali s tím, co nazývá "základními myšlenkami a teoriemi z celé literatury, filozofie, historie, vědy a umění".

To je obdivuhodný a také užitečný cíl, protože poskytuje jasný pohled na to, jaký druh "myšlenek a teorií" současný konsensus elitní akademické obce považuje za důležité pro formování občanů a budoucích lídrů – včetně budoucích lídrů, kteří v současné době protestují na Kolumbijské univerzitě a dalších univerzitách po celé zemi. Pomáhá v konkrétních osnovách vymezit obecné impulsy, kterých si každý, kdo má oči k vidění, všimne napříč meritokracií, od špičkových univerzit přes vysoké školy svobodných umění až po výběrové střední a základní školy.

Požadavky jádra Columbie zahrnují mnoho tradičních "velkých knih" – Genesis a Job; Aischylos a Shakespeare; Adam Smith a Alexis de Tocqueville – spolu s četbou v oblasti přírodních věd a vystavením hudbě a výtvarnému umění. Zahrnují také prameny, jejichž cílem je zpestřit tradiční jádro a aktualizovat ho – některé ze středověku a raného novověku, mnohé z 20. století.

Chci se podívat zejména na sylabus "Současné civilizace", což je část jádra, která se nejvíce zabývá politickými argumenty a autory. Čtení z doby před 20. stoletím se řídí tradičními vzory (Platón, Aristoteles, Augustin; Hobbes, Locke, Rousseau) se specifickými přílohami, které seznam zpestřují: Více islámských spisovatelů ve středověku, Christine De Pizan vedle Machiavelliho, řada čtení o dobývání Ameriky, haitská Deklarace nezávislosti a ústava spolu s Americkou deklarací a Listinou práv.

Ale pak přijde 20. století a najednou se záběr zúží na progresivní zájmy a pouze na tyto: Antikolonialismus, sex a gender, antirasismus, klima. Frantz Fanon a Michel Foucault. Barbara Fieldsová a Combahee River Collective. Meditace o transatlantickém obchodu s otroky a o tom, jak je změna klimatu "koloniálním déjà vu".

Mnohá z těchto četeb rozhodně stojí za pozornost. (Některé z nich jsem dokonce zařadil do svých vlastních omezených experimentů s výukou.) Stále však ztělesňují velmi specifický soubor ideologických závazků.

Aby studenti Kolumbijské univerzity porozuměli světu před rokem 1900, čtou řadu textů a autorů, kteří jsou důležití pro pochopení Ameriky a Západu v jejich celistvosti – řecké a římské, náboženské a sekulární, kapitalistické a marxistické.

Aby se zapojili do současného světa, světa, který jsou připraveni ovlivňovat a vést, čtou texty, které jsou skutečně důležité pouze pro pochopení perspektivy současné levice.

Tyto seznamy četby se samozřejmě mohou měnit a způsob jejich výuky se bude lišit podle instruktora. Priority kolumbijského kánonu však zapadají do širšího trendu. Poměrně často mluvím jak s vysokoškoláky, tak se středoškoláky a je běžné setkávat se s dětmi, jejichž celý smysl pro současné politické výzvy spočívá v rasismu a klimatických změnách. (Všimněte si, že se obvykle jedná o děti z vyšší střední třídy; lidé ve věku 18 až 29 let se obecně častěji obávají ekonomických problémů.) Nemusí nutně nadšeně přijímat tyto věci; pokud mluví se mnou, je pravděpodobnější, že budou rozčarovaní. Ale to je rozsah myšlenek, které jsou jim dány o tom, co by vzdělaný člověk měl považovat za relevantní nebo hodné pozornosti.

To má dva dopady, jeden obecný a jeden specifický pro současné protesty na Kolumbii. Prvním efektem je dramatické intelektuální a historické zúžení. V učebnicích Kolumbijské univerzity z 20. století se věk totalitarismu jednoduše vytrácí a ponechává dekolonizaci jako jediné velké politické drama nedávné minulosti. Neexistuje Orwell, Solženicyn. Eseje Hannah Arendtové o válce ve Vietnamu a studentských protestech v Americe jsou zadány, ale ne "Původ totalitarismu" nebo "Eichmann v Jeruzalémě".

Chybí také jakákoli interpretace, která by vrhla světlo na myšlenky, proti nimž se současná levice vymezuje: Neexistuje žádný neokonzervatismus, rozhodně žádný náboženský konzervatismus, ale také nic, co by dávalo smysl liberalismu ve všech jeho variacích. Neexistuje žádný Francis Fukuyama, žádná debata o "konci dějin". Třídní kritika je většinou neviditelná, zanechali ji v 19. století s Karlem Marxem. A neexistuje žádné čtení, které by se zaměřovalo na technologické nebo duchovní aspekty současnosti nebo nabízelo kulturní kritiku z neprogresivního úhlu pohledu – žádný Philip Rieff, žádný Neil Postman, žádný Christopher Lasch.

Toto zúžení pak ponechává studentům stejně úzký seznam odbytišť pro energii, která mění svět, k jejichž přijetí jsou neustále nabádáni. Konzervatismus jakéhokoli druhu je přirozeně nepřípustný. Zdá se, že středolevé správcovství se zaprodává. Neexistuje žádná jasná cesta k zapojení se do mnoha klíčových dramat naší doby – obnovená civilizační konkurence, stres digitální existence, existenciální anomie.

Klimatická změna se vznáší nad vším, ale očekává se, že klimatický aktivismus bude nějakým způsobem sloučen s antikoloniálními a antirasistickými akcemi. Přesto je ve skutečnosti docela obtížné zmapovat antikolonialistické zájmy ve světě, kde západní Evropa stárne a upadá a kdysi kolonizované populace nyní zaplňují její velká města, kde se těžiště světové moci přesunulo do Asie, kde jsou nejtyranštější a nejimperialističtější režimy světa nezápadní a nebělošské. Nevyhnutelně musíte věci trochu mystifikovat a neustále objevovat skrytý klíč k 21. století v mocenských vztazích dávné minulosti.

Ale pokud jste ochotni zjednodušit a zploštit historii – zejména historii 20. století – je snazší přizpůsobit tyto obavy Izraeli a Palestině. Se svou neobvyklou pozicí na Blízkém východě, relativně nedávným založením, úzkým vztahem ke Spojeným státům, osídlením a okupací se Izrael stává jediným obětním beránkem za hříchy zaniklých evropských impérií a režimů prosazujících nadřazenost bílé rasy.

Někdy se zdá, že toto hledání obětního beránka je podvědomé, ale dost často je to zcela doslovné – jako ve videu, které koluje tento týden, ve kterém jeden z organizátorů protestů na Kolumbii explicitně přirovnává současné "sionisty" k otrokářům z předrevolučního Haiti, o kterých říká, že byli spravedlivě zavražděni svými otroky. (Student od té doby vydal prohlášení, v němž se omlouvá za rétorické excesy.)

Uznání, že se to děje – že Izrael je jakýmsi nepřítelem z rozumu pro levicový světonázor, který jinak postrádá koreláty pro své teorie v reálném světě – neomlouvá izraelskou vládu za její selhání, ani neospravedlňuje její strategii hledání koncovky v Gaze, ani neospravedlňuje jakýkoli druh špatného zacházení s protestujícími studenty.

Pomáhá to však vysvětlit dvě věci, které se na těchto protestech a kultuře, která je obklopuje, zdají být tak nepřiměřené. Za prvé to vysvětluje, proč tento konflikt přitahuje na akademické půdě takovou pozornost, akce a rozvrat, zatímco tolik jiných válek a krizí (Súdán, Kongo, Arménie, Barma, Jemen...) je sotva povšimnuto nebo ignorováno.

Zadruhé to vysvětluje, proč se zdá, že pozornost tak rychle přeskakuje od kritiky ke karikatuře, od sympatií k Palestincům k ospravedlňování Hamásu, od odsouzení izraelské politiky k antisemitismu.

Pravdou je, že tyto aspekty současné protestní politiky nejsou jen responzií minulých bigotností. Jsou částečně tím, čím jsou, ale jsou také něčím podivnějším - odrazem světonázoru, který ke svým antisemitským pokušením dospěl oklikou.

Tento světonázor je dostatečně široký na to, aby stanovil učební osnovy, ale příliš úzký na to, aby našel plné přijetí ve světě takovém, jaký je. Tento názor je zaměřený na hledání nepřátel, ale také objevování větší části z nich v minulosti než v přítomnosti. Upíná se k Izraeli s pocitem vzrušeného ospravedlnění – s duchem, který, jak to spravedlivé rozhořčení často dělá, snadno ustupuje nenávisti.

Zdroj v angličtině: ZDE

