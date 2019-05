Proč budu volit Piráty

23. 5. 2019 / Boris Cvek

Evropské volby, které jsou právě před námi, jsou důležité z hlediska budoucnosti Evropské unie, ale i z hlediska vnitropolitické situace. A ono to spolu souvisí. ČSSD se stala stejným posunem protievropskou i xenofobní stranou. Její vláda poslala Unii k soudu kvůli směrnici o zbraních, kterou před pár dny schválili Švýcaři v referendu. Její ministr vnitra prohlásil, že sedm uprchlíků je maximum, které ČR přijme. Za svůj pokus o „lidovost“ zažila historický propad ve sněmovních volbách.

Hnutí Ano se také původně zdálo autenticky proevropskou stranou. V Evropském parlamentu je dokonce ve frakci liberálů, ALDE, kam ovšem už dávno nepatří kvůli svému nacionálnímu populismu. Majitel tohoto hnutí má navíc stále větší potíže s právním státem, Unie jeho „bývalé“ firmě dokonce pozastavila dotace. Jeho hnutí nás ovšem chce chránit před Unií, před migranty atd. Jak dobře by se Babišovi žilo v Orbánově Maďarsku! Tam ekonomika státu a politika splývá v jedné oligarchické věrchušce, která Maďarům garantuje „tradiční hodnoty“ a rytí držkou v zemi. A přesto je Orbán stále dokola suverén voleb.

Je ale v ČR někdo, kdo by nás chtěl pomocí Unie bránit před našimi politiky? Jsou to piráti. Právě oni upozornili Komisi a nyní také unijní ombudsmanku na to, že pan Babiš je zřejmě stále majitelem své „bývalé“ firmy v tom smyslu, že z ní čerpá zisky. Piráti jsou také jediná strana, kromě ODS, která může Babiše porazit. Hlasem pro piráty zároveň neriskujete, že váš hlas propadne. Bohužel onu hnutí, zaměřené proti Babišovi, jak ho vidíme na náměstích měst, je politicky ve skutečnosti velmi roztříštěné. Strany jako TOP09/STAN a KDU-ČSL se mohou jen modlit, aby jim pidistrany jako Hlas nebo ESO neodlouply to klíčové procento nebo půl procenta, které je drží nad hranicí pěti procent. Ale i kdyby se do Evropského parlamentu dostaly jak TOP09/STAN, tak KDU-ČSL, tak pořád ten volební graf bude ukazovat vysoký sloupec pro ANO, zatímco tihle reprezentanti velkých demonstrací budou jen pohrdání hodní trpaslíci.

Představte si, že by se elektorát přesunul od těchto středopravých stran k pirátům a Babiš by poprvé prohrál volby. Chcete ho dostat z politiky? Tím, že budete volit stranu, která nemá reálnou šanci dosáhnout ani 10%? Politika nejsou sny a zbožná přání, nýbrž realita. Jistě souhlasím, že druhou reálnou možností, jak porazit Babiše, je semknout se kolem ODS. Jenže mezi piráty a ODS na úrovni evropských voleb i vnitřní politiky je obrovský rozdíl. Bohužel i to samo rozdělení na piráty, ODS a Ano je dost problematické pro budoucí politický vývoj, neboť není jasné, jak by se při rovnosti politické síly těchto tří uskupení vlastně skládala koalice.

Piráti budou v Evropském parlamentu patřit nejspíše do frakce zelených a proevropských nacionalistů. Dominující silou v této frakci jsou němečtí zelení, kteří jsou podle mne zárukou smysluplné evropské politiky (tím spíše, pokud někdo vážně vnímá klimatickou změnu jako zásadní politickou prioritu) a mohou také přispět k dalšímu vývoji českých pirátů jako evropských politiků. ODS je oproti tomu ve frakci, které dominují spolu s britskými konzervativci (ti ale nejspíše propadnou ve volbách) poslanci pana Kaczynského.

Neříkám, že bych za jiných okolností nevolil raději tradičnější, více ukotvené strany. Neměl bych problém s rakouskými nebo německými socialisty či křesťanskou pravicí. Mám nekonečně větší důvěru v tradiční německé nebo skandinávské politiky než v ty naše a uvítal bych, kdyby nás někdo přibližoval k evropským standardům a pomocí těchto standardů nás chránil před naší vlastní věrchuškou. Tohle nabízejí jen piráti.

Další velice podstatnou vlastností pirátů je důraz na transparentnost, důvěryhodnost a právní stát. Jestli něčím politika v EU strádá, a to na národní i unijní úrovni, je to nedůvěra běžných lidí v politiky. Tuto důvěru je třeba úzkostlivě vracet. Nic jiného proti vlně extremismu a populismu nemůže zabrat. Nemůže zabrat to, když tradiční politici ukážou na extremisty, že ti jsou přece také zkorumpovaní. Musí získat důvěru lidí, že oni, tedy ti, kdo budou chtít hájit civilizovanou politiku proti extremistům nebo populistům, zkorumpovaní nejsou, dá se jim věřit a brát je vážně.