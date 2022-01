Během pěti minut ve vzduchu ztrácí koronavirus 90 procent své schopnosti nakazit člověka

11. 1. 2022

čas čtení 4 minuty



Jenže studie dosud nebyla provedena pro omikron



Zjištění zdůrazňují význam přenosu viru Covid na krátkou vzdálenost



Nejúčinnějšími prostředky prevence infekce jsou pravděpodobně distancování a nošení roušky



Koronavirus ztrácí 90 % své schopnosti infikovat nás do pěti minut od okamžiku, kdy se dostane do vzduchu, naznačuje testování toho, jak virus přežívá ve vydechovaném vzduchu.



Koronavirus ztrácí 90 % své schopnosti infikovat nás do pěti minut od okamžiku, kdy se dostane do vzduchu, naznačuje testování toho, jak virus přežívá ve vydechovaném vzduchu.

Tato zjištění znovu zdůrazňují význam přenosu Covidu na krátkou vzdálenost, přičemž nejúčinnějším prostředkem prevence infekce je pravděpodobně fyzický odstup a nošení roušky. Větrání, i když je stále užitečné, má pravděpodobně menší vliv.





"Lidé se zaměřovali na špatně větrané prostory a obávali se šíření koronaviru vzduchem na mnoho metrů nebo přes celou místnost. Neříkám, že se to neděje, ale stále si myslím, že největší riziko expozice je, když jste někomu blízko," vysvětlil profesor Jonathan Reid, ředitel Centra pro výzkum aerosolů Bristolské univerzity a hlavní autor nové studie, která se ale dosud nezabývala omikronem.



"Když se vzdálíte, nejenže se aerosol zředí, ale je v něm také méně infekčního viru, protože virus během času ztrácí infekčnost."



Až dosud byly naše předpoklady o tom, jak dlouho virus přežívá v malých kapičkách v vzduchu, v tzv. aerosolech, založeny na studiích, které analyzovaly rozprašování viru do uzavřených nádob zvaných Goldbergovy bubny, které se otáčejí, aby se kapičky udržely ve vzduchu. Při použití této metody američtí vědci zjistili, že nakažlivý virus lze detekovat ještě po třech hodinách. Takové experimenty však přesně nereplikují to, co se děje, když kašleme nebo dýcháme.



Místo toho vědci z Bristolské univerzity vyvinuli přístroj, který jim umožnil vytvořit libovolný počet malých částic obsahujících virus a jemně je levitovat mezi dvěma elektrickými kroužky po dobu od pěti sekund do 20 minut, přičemž přísně kontrolovali teplotu, vlhkost a intenzitu UV záření v jejich okolí. "Je to poprvé, co se někomu podařilo skutečně simulovat, co se děje s aerosolem během procesu vydechování," řekl Reid.



Studie, která zatím nebyla recenzována, naznačila, že jakmile virové částice opustí relativně vlhké prostředí plic bohaté na oxid uhličitý, rychle ztrácejí vodu a vysychají a přechod na nižší hladinu oxidu uhličitého je spojen s rychlým zvýšením pH. Oba tyto faktory narušují schopnost viru infikovat lidské buňky, ale rychlost vysychání částic se liší podle relativní vlhkosti okolního vzduchu.



Když byla tato vlhkost nižší než 50 % - podobná relativně suchému vzduchu, který se nachází v mnoha kancelářích - virus ztratil polovinu své infekční schopnosti během 10 sekund, poté byl pokles pomalejší a trvalejší. Při vlhkosti 90 % - což zhruba odpovídá vlhkosti v páře nebo ve sprše - byl pokles infekčnosti pozvolnější, po pěti minutách zůstalo infekčních 52 % částic a po 20 minutách klesla infekčnost na přibližně 10 %.



Teplota vzduchu neměla na virovou infekčnost žádný vliv, což je v rozporu s obecně rozšířeným názorem, že přenos viru je nižší za teplého počasí.



"Znamená to, že pokud se dnes sejdu s přáteli na oběd v hospodě, je pravděpodobné, že hlavní [riziko] budu představovat já, když nakazím své přátele, nebo moji přátelé, když nakazí mě, většinou nejsem ohrožen někým na druhé straně místnosti," uvedl Reid. Dodal, že je proto důležité nosit roušku v situacích, kdy lidé nemohou dodržovat rozestupy.



Stejné účinky byly pozorovány u všech tří variant viru Sars-CoV-2, které tým dosud testoval, včetně varianty Alpha. Jenže až příští týden zahájí pokusy s variantou omikron.





