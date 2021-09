Koronavirus: Vakcíny ochraňují před smrtí 99,5 procent plně očkovaných lidí

14. 9. 2021

čas čtení 3 minuty





V Británi zemřelo od 2. ledna do 2. července 2001 na covid 51 281 lidí. 451 osob, tedy jen 1,2 procenta z nich zemřelo nejméně 21 dní po očkování druhou dávkou. Mnozí z nich byli nakaženi mezi prvním a druhým očkováním. Ovšem jen 256 osob, tedy pouhého 0,5 procenta všech zemřelých, bylo testováno pozitivně na covid nejméně 14 dní po druhém očkování, tedy poté, co vakcína začíná působit.



Znamená to, že vakcíny ochraňují před smrtí 99,5 procent plně očkovaných lidí, pokud se covidem nenakazíte do 14 dní po druhém očkování, kdy teprve vakcíny začínají působit. V Británi zemřelo od 2. ledna do 2. července 2001 na covid 51 281 lidí. 451 osob, tedy jen 1,2 procenta z nich zemřelo nejméně 21 dní po očkování druhou dávkou. Mnozí z nich byli nakaženi mezi prvním a druhým očkováním.Znamená to, že vakcíny ochraňují před smrtí 99,5 procent plně očkovaných lidí, pokud se covidem nenakazíte do 14 dní po druhém očkování, kdy teprve vakcíny začínají působit.





Organizace Public Health England odhaduje, že hospitalizaci na covid brání očkování oběma vakcínami v cca 94 procentech případů.



Tato data, zveřejněná v pondělí, zdůraznila známou skutečnost, že riziko úmrtí na covid je absolutně minimální u lidí, kteří byli očkováni oběma vakcínami, ve srovnání s lidmi, kteří byli očkováni jen jednou vakcínou, anebo nebyli vůbec očkováni.



Britský státní statistický úřad zveřejnil také podrobné údaje o 252 z 256 osob, které zemřely poté, co byly očkovány oběma dávkami a byly testovány pozitivně na covid nejméně čtrnáct dní po druhé vakcíně. Vyšlo najevo, že 76,6 procent těchto úmrtí byli lidé, kteří byli klinicky extremně zranitelní - měli množství komorbidit. Toto procento bylo o něco málo vyšší než procento úmrtí vysoce klinicky zranitelných osob zemřelých na covid za jiných okolností (74,5 procent) a procento úmrtí vysoce klinicky zranitelných osob, které zemřely z jiných příčin než na covid (69,7 procent).



Dr. Duncan Robertson z Loughborough University, který modeluje covid, konstatoval: "Z definice vyplývá, že čím více lidí je očkováno, tím méně lidí zůstává v kategorii neočkovaných osob. Kdyby byli všichni občané v celé zemi očkovaní, 100 procent úmrtí by byli očkovaní lidé, stejně jako před vznikem vakcín byli 0 procent úmrtí očkovaní lidé." Dodal: "Z dat britského státního statistického úřadu je však zjevné, jak důležité je nechat se plně očkovat - plné očkování poskytuje velmi vysokou - i když ne stoprocentní - ochranu před úmrtím, kdežto očkování jen jednou vakcínou poskytuje podstatně menší míru ochrany."



V Británii je stále asi milion lidí starších 60 let neočkovaných. Jen dvě třetiny britských nebělochů nad padesát let bylo očkováno, kdežto očkováno je více než 90 procent bělochů nad 5é let. Lidé, kteří jsou čtyřikrát častěji neočkováni, žijí v Británii v sociálně deprivovaných oblastech než lidé, žijících v nejméně sociálně deprivovaných oblastech.



V polovině srpna nebylo v ČR očkováno proti covidu 560 000 lidí starších šedesáti let.



Podrobnosti v angličtině ZDE





1