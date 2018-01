Trumpovi právníci se od čtvrtka snaží zakázat vydání Wolffovy knihy

Právníci Donalda Trumpa podnikli ve čtvrtek kroky ve snaze zabránit vydání explozivní nové knihy, která odhalila chaos v Bílém domě.



Kniha Michaela Wolffa Fire and Fury: Inside the Trump White House (Oheň a zuřivost: V Trumpově Bílém domě) má vyjít v úterý. Avšak poté, co deník Guardian z ní zveřejnil sérii ukázek, Bílý dům propadl frenetické hysterii.



Nejprve Trump vydal pozoruhodné osobní prohlášení, v němž odsoudil Steva Bannona, svého někdejšího blízkého spolupracovníka. Zkritizoval ho jako samolibého ješitu, který je "bezvýznamný".



"Steve Bannon nemá nic společného se mnou ani s mým prezidentským úřadem," řekl Trump. "Když byl propuštěn, nejenže přišel o zaměstnání, ale taky se při tom zbláznil."





Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová konstatovala, že "pan prezident zuří a je zhnusen" nad Bannonovými útoky na členy jeho rodiny. Bannon mimo jiné uvedl, že setkání Donalda Trumpa juniora se skupinou Rusů, kteří mu přislíbili "špínu na Hillary Clintonovou", bylo "zrádné" a "nevlastenecké".



Ve čtvrtek se Bílý dům zoufale snažil dopad z této knihy zneutralizovat. Právník jednající Trumpovým jménem odeslal dopis, v němž požaduje, aby Wolff a jeho vydavatel Henry Holt and Co. "okamžitě zastavili další šíření a vydávání" výňatků a shrnutí obsahu knihy. Tento právní dopis také požadoval od nakladatele výtisk knihy.



Nakladatel Henry Holt zřejmě pod vlivem tohoto dopisu urychlí vydání knihy.



Ben Wizner, ředitel projektu American Civil Liberties Union pro projevy, soukromí a technologii, uvedl, že Trumpův pokus zamezit vydání této knihy nemá absolutně žádnou šanci na úspěch. "Ani právníci Donalda Trumpa nejsou natolik šílení, aby tohle předložili nějakému soudu," řekl. "Myslím, že tyto právní hrozby mají jen jediného vnímatele, a tím je Donald Trump."



Ve čtvrtek v článku pro Hollywood Reporter s titulkem "Můj rok v Trumpově šíleném Bílém domě" píše autor knihy Wolff více o tom, co zjistil, poté, co seděl "den po dni na kanapi v Západním křídle Bílého domu" po dobu celého jednoho roku.



"Všichni si byli trpce vědomi zrychlujícího se tempa jeho opakovaných historek," píše Wolff. "Bývalo tomu tak, že během třiceti minut doslova, slovo po slovu, opakoval tytéž tři historky - a teď už se to dělo každých 10 minut. Ano, mnoho jeho výroků na twitteru bylo důsledkem jeho opakování - nedokázal se totiž zastavit a pořád musí něco říkat."



Wolff pokračuje: "Doufal jsem v to nejlepší, závisela na tom osobní budoucnost těchto pracovníků, i budoucnost mé země, ale mým neodstranitelným dojmem z toho, jak jsem s nimi hovořil a pozoroval je po většinu prvního roku jeho prezidentského úřaduy, bylo, že všichni - 100 procent z nich - si uvědomili, že ten člověk nedokáže tu prezidentskou funkci vykonávat."



Závěrem Wolff píše: "V Mar-a-Lago, těsně před Novým rokem, tvrdě našminkovaný Trump vůbec nepoznal celou řadu svých starých přátel."



Podrobnosti v angličtině

