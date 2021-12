Takže už víme, že zpěvák ministrem je lepší než blázen ministrem

22. 12. 2021 / Milan Čech

Česká populistická republika, verze 2.0

Většina zvolených vlád se z logiky věci snaží uspokojit především ty, co ji volili. Alespoň tak to bývalo v tom bývalém přežitém konceptu. Zdá se, že v ČR se nyní uchytil jiný přístup, založený na marketingu a zajištění domnělého růstu voličského stáda. Na ty, co nás už volili, víceméně kašleme, a na tu v našich představách stabilní oddanou sněhovou kouli budeme jen populisticky nabalovat další a další vrstvy obyvatel, popularita bude stoupat a naše vláda tak bude věčná. Babiš se takto chameleonsky měnil z pravičáka snižujícího daně, lapajícího vysokoškolsky vzdělané příznivce neoliberálního trhu, k hrdinovi xenofobního konspirátora s průměrným elektorátním IQ kolem 70.





Zdá se, že i současná vláda kašle na to, pro co ji (alespoň doufám) většina volila. Pro dělání toho, co je správné, rozumné, vědecky podložené, toho co, povede k pozitivní proměně, byť se to i mnoha lidem či subjektům nebude líbit, protože to bude v rozporu s jejich krátkodobými partikulárními zájmy. Nová vláda místo toho v touze po odlišení se populisticky, trapně a primitivně dělá jen prostý opak toho, co v covidové situaci dělal zlý Babiš se Zemanem a snaží se tak k sobě připoutat nespokojence s nimi. Jako děti v mateřské školce tak, čelíce omikronu (z kterého má celý svět vědecky podložené obavy a tak maká na opatřeních než bude opět pozdě, jak můžete číst v mnoha textech na Britských listech) odmítají lockdown, protože tamti ho opakovaně měli, odmítají povinné očkování, protože tamti ho chtěli. Nadbíhají tak skupině, která se proti těmto postupům vymezuje a doufají, že se nabalí na tu jejich kouli, přeci jen spousta hlasů konspiračních poloidiotů skončila v pětiprocentním limitu vstupu do sněmovny a leží na zemi, čekajíce na sebrání. Konání nové “vlády rozumu” se tak v reálu opět řídí smýšlením pavědeckých konspiračních tupců, stejně jako u Babiše. Změna, minimálně ta k lepšímu, nepřišla a asi nepřijde.

Ani oni totiž tak nějak nepochopili, že je to nejenom brutálně nebezpečné, vzhledem k pandemii chytající omikronem druhý dech, ale je to i úplně na nic. Chovají se úplně stejně (v identické představě jak to bude úspěšné) jako když Babiš nechal kdysi před volbami rozjet pandemii, aby nebyl ohrožen jeho volební výsledek. Stejně v těch Krajích nakonec neuspěl. Současná vláda úplně identicky nechápe, že ty konspirační hlupáky stejně nezíská, neboť jsou plně v područí ruských dezinformačních webů (a jejich derivátů, tedy narcistických doktorů, ezoterických lídrů ala Dušek, Hnízdil atd.) a i kdyby se lidem vládní počínání teď líbilo, tak obrazně stačí jeden řetězový email z moskevské trollí továrny a z téhle nesvéprávné skupiny vláda opět nezíská ani jeden hlas. Bohužel si ještě ke všemu nyní tohle marketingové hraní a plýtvání energií a časem rozhodně nemůžeme dovolit. Bude to opět stejné jako u Babiše: zbyteční mrtví, žádné plusy se nedostaví, snad krom dočasných ekonomických zisků pro prognostika Dlouhého a jeho tlupu.

Chtěl bych tedy vládu upozornit, že pokud se snaží dělat líbivé věci pro pavědecké pomatence (a pro ty, kterým se svět smrsknul do aktuálního růstu HDP), ti co je volili a měli to alespoň částečně v hlavách v pořádku (byť míra jejich naivity byla větší než si uvědomovali), se můžou hodně rychle obrátit proti nim. Oni totiž nechtěli prázdný a trapný marketing nebo bolševické spoléhání se na “uvědomělost socialistického člověka” popírajícího svou sobeckou přirozenost, člověka co prozře a začne se naráz chovat morálně a epidemiologicky správně, protože soudruzi mu to řekli ze svých piedestalů. Chtěli kompletní krizové vědecké vedení, které jako jediné dokáže odvrátit kolaps demokracie s nedozírnými následky. Chtěli dlouhodobou vizi a udržitelnost demokratického světa, ne krátkodobý populismus.

Zdá se, že vláda prokaučuje svůj kredit ještě než začne něco pořádného dělat. Dalo se to tušit, minimálně u zmateného filosofa a generátora náhodných lékařských pojmů, příměrů a pseudovtipů Prof. Válka. Když tím prvním, za kterým běžel, aby mu radil, byl Leoš Heger, řezník tisíců míst (doufal v desetícíce) v akutní nemocniční péči, tedy člověk, který kdyby své vize prosadil, dopadl covidový masakr ne “jen” 35 tisíci mrtvých, ale násobně více, protože by po jeho “reformách” zbylí zdravotníci a zbylá místa v nemocnicích nestačila a totální kolaps zdravotnictví by zcela jistě nastal. Tento Válkův výběr je tedy zhruba stejně inteligentní jako vzít zastánce placaté Země do čela národního kosmického výzkumu.

Zešílel Válek? Zešílel i Fiala nebo má vše nějaké skryté důvody? Za a) Don Pablo ministrem spravedlnosti, za b) tahle pomatená filosofující bytost co má zabránit nejhoršímu v největší zdravotní krizi za dekády, a za c) premier v klimatickém kolapsu s pravděpodobnými budoucími hordami mrtvých, co řeší hlavně to, že spalovací motory musí být za každou cenu zachovány? (Tedy opět jen úlitba ziskům stávajících ekonomicky mocných a těm voličům, co nechápou, jak se věci reálně mají a co hrozí. Skutečný vůdce žijící v realitě by se snažil alespoň vyprávět o investicích do vodíku atd. a nežil v neudržitelné minulosti.)

Je tahle země úplně ztracená a bez šance na smysluplné, logické a vědecké vedení?

Opravdu Fiala nechápe, že musíme řešit reálné problémy reálně a ne na poli líbivého populismu a marketingu? Anebo chápe a za tím nelogickým a destruktivním počínáním obou nových vládců jsou síly, pro které je zisk v ekonomice nadřazen životům a zachování planety? Těm, co pro své partikulární zájmy blokují podstatné. Tedy to, že především musíme např. reálně vyřešit tu internetovou konspirační vymývárnu mozků, která z poloviny naší populace udělala civilizační destruktory blokující jakoukoli smysluplnou změnu a řešení jakéhokoliv současného problému. (A je tedy naprosto nesprávné se těmto lidem snažit populisticky zalíbit).

Opravdu Fiala nechápe, že i klimatická změna je tak vážná a má takovou setrvačnost, že již velká část vědců říká, že spuštěné klimatické procesy už patrně nepůjde zastavit ani kdybychom hypoteticky přestali CO2 produkovat a následky, hladomor a války jsou za dveřmi, a tak spalovací motor jeho klausofilních klimaticky zabedněných voličů není nejdůležitější věcí vesmíru?

Začněte, vládo, sakra něco reálně a smysluplně dělat, protože další možnost tahle země už nedostane. Tušil jsem, že to nezvládnete, ale že to budete dělat až takhle blbě a trapně, to nenapadlo ani mě, a to jsem brán za pesimistu od přírody.

Netušíte někdo, co má dělat pesimista jehož údajně negativní představy v reálu končí vždy ještě hůř než ty “zbytečně temné” vize a on je tedy vlastně optimistou?

