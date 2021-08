Co si dnes přečtete v Britských listech

26. 8. 2021

čas čtení 1 minuta





Bob Kartous poukazuje na to, jak na islandu dokázali skloubit náboženství s akceptací práv LGBT komunity a jak patrné to je na každém kroku, i tam, kde by to člověk nečekal. A v jakém kontrastu je tento společenský konsensus s otupující snahou některých českých populistů zneužívat LGBT téma k vyvolávání nesmyslných obav.





Britský vládní epidemiologický poradce Ravindra Gupta varuje před dalšími masovými shromážděními poté, kdy se v Cornwallu nakazilo zhruba 5 000 lidí. Světová zdravotnická organizace poukazuje na neprůkaznost účinnosti třetí dávky, americká vláda požaduje povinné očkování státních zaměstnanců, Tchajwan hlásí nulový počet nákaz.

předpokládá, že nejednat v současnosti s Talibánem a věřit na sílu sankcí znamená vystavit většímu utrpení obyvatelstvo Afghánistánu, ponechat pole k vyjednávání Rusku, Číně a Iránu a čelit tak brzy dalšímu selhání. Navrhuje vyjednávat, ale zároveň netolerovat pravděpodobné násilí a potlačování základních práv, jež ze strany Talibánu hrozí.