4. 3. 2021









Víme stoprocentně, že zemřou, ale nevíme, kdo z těch 10 000 to bude. Ti lidé tu teď s námi jsou a do čtrnácti dnů budou mrtví. Měli bychom pro 21 000 obětí pandemie v ČR něco udělat. Petr Pospíchal, novinář a signatář Charty 77, s kolegy apeluje na veřejnost, abychom v pondělí 22. března, kdy před rokem zemřela v Česku první oběť covidu-19, drželi minutu ticha za oběti pandemie. Měly by na věžích kostelů zvonit zvony. Jan Čulík hovoří s Petrem Pospíchalem o tom, jak se Česká republika srovnává s nynější morovou ranou a o tom, že bude po ukončení pandemie státní a ekonomický systém v České republice nezbytné pozměnit. Konec konců se o nutnosti změn, které odhalila pandemie po celém světě, nyní mluví všude. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 5. března 2021.