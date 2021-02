Německo uzavřelo hranice proti částem Rakouska a České republiky

Průběžné zpravodajství:

12. 2. 2021

- Nekompetence Poslanecké sněmovny, českých politiků a českého státu se znovu dostává do palcových titulků mezinárodního tisku. Guardian informuje, že se Německo rozhodlo zakázat přeshraniční pohyb z českých pohraničních regionů, a také z Tyrolska v Rakousku, v důsledku znepokojujícího nárůstu infekcí. Řekl to ve čtvrtek německý ministr vnitra Horst Seehofer. Zákaz začne platit od neděle. Schválila ho kancléřka Merkelová. Koncem ledna Německo zakázalo cestování ze zemí, kde se rozšířily nové varianty koronaviru. Německu se podařilo po dvou měsících přísné karantény snížit nákazu na polovinu, avšak Merkelová je znepokojena jihoafrickou variantou, která se šíří v Tyrolsku, a britskou variantou, která se šíří v České republice. Britská varianta koronaviru je mimořádně nakažlivá. Zákaz cestování má platit do poloviny března. Je to podle Merkelové "existenciální záležitost". Merkelová také telefonovala s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem a vyjádřila znepokojení nad šířením jihoafrické varianty v Tyrolsku. Rakousko už zavedlo zákaz cestování ven z Tyrolska, kdo to poruší, je pokutován částkou 1450 euro. Avšak bavorský premiér Markus Soeder, jehož spolková země má hranici s Tyrolskem, se vyjádřil, že se obává "druhého Ischglu" (to je rakouské letovisko, které se stalo ohniskem nákazy před rokem) a obvinil Tyrolsko, že nákazu nebere vážně. Sasko omezilo od soboty přeshraniční cestování v ČR, což postihne i přeshraniční zaměstnance.