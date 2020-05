Trump potlačuje informace o šířící se pandemii v USA

Průběžné zpravodajství:

8. 5. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 8.5. bylo v ČR registrováno 8.5. bylo v ČR registrováno 8034 nakažených, v nemocnici bylo 258 osob a 270 osob zemřelo.





- Globální počet mrtvých dosáhl 268 999. Je oficiálně potvrzeno 3 846 949 případů.

- Počet nákaz v Rusku stoupl za posledních 24 hodin o 10 699. Je to už šestý den, kdy počet nákaz v Rusku vzrostl o více než 10 000. Celkový počet registrovaných nákaz je 187 859. Celkem v Rusku zemřelo 1723 lidí, za posledních 24 hodin zemřelo 98 osob. Rusko zaznamenává nejrychlejší růst infekcí v Evropě a od čtvrtka je pátou nejnakaženější zemí na světě. Koronavirem onemocněli premiér Michail Mišustin a dva další členové ruské vlády. Volební podpora pro Putina poklesla na nejnižší míru za posledních dvacet let. Ruská ekonomika se má letos zmenšit o 5,5 procent. Umírají lékaři a zdravotníci. V debatách s podřízenými vypadá v televizi Putin nesmírně znuděn. "Putin nezvládá situaci a neví ani, jak změnit agendu," řekl Nikolaj Petrov z britského výzkumného střediska v Chatham House. "Nedokáže se přizpůsobit změněné situaci, která se vymkla z normálu."- Bílý dům zablokoval vědecké doporučení Center pro zvládání nakažlivých nemocí (CDC) ohledně toho, jak a kdy by mohly místní úřady dovolit postupné otevírání země. Nezaměstnanost v USA dosáhla 33,3 miliony osob, na koronavirus v USA zemřelo více než 75 000 lidí. Trump systematicky blokuje informace o šíření epidemie v USA a umlčuje experty. Snaží se předstírat, že se v USA "nic neděje", a chválí americké státy, které ruší karanténu,- Trump obnovil šíření spiklenecké teorie, že koronavirus unikl z laboratoře ve Wuchanu. Australská vláda to důrazně odmítla a upozornila, že výzvědný dokument "Pěti očí", spolupracujících anglosaských výzvědných služeb, to nepotvrzuje. Trumpův osobní sluha je nakažen koronavirem, Trump ne.