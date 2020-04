Šéf WHO: Opatrně s uvolňováním. O koronaviru toho stále mnoho nevíme

Průběžné zpravodajství:

14. 4. 2020

- Británie zůstane v uzamčení nejméně do 7. května. V britských nemocnicích zemřelo dosud 11 329 osob, 717 za posledních 24 hodin. Široce se však v Británii poukazuje na to, že se neregistrují úmrtí v domovech důchodců a mimo nemocnice. Lékaři upozornili, že intubace pacientů prostřednictvím ventilátorů není procházka růžovým sadem. Intubovaní pacienti se budou muset léčit nejméně půl roku, než se vrátí k normálnímu zdravotnímu stavu.- Němečtí experti doporučují postupnou relaxaci uzamčení země, pokud se nové infekce stabilizují a budou udržována hygienická opatření bránící šíření infekce.- Ve Španělsku dále poklesl počet nových nakažených o 102 na 517 za posledních 24 hodin. Celkem je ve Španělsku registrování 17 489 nakažených.- Brazilský ministr zdravotnictví obvinil veřejně prezidenta Bolsonara, že vyvolává u Brazilců pochybnosti, zda je nutné sociální distancování. Luiz Henrique Mandetta varoval, že Brazilci nevědí, zda mají poslouchat ministra zdravotnictví nebo prezidenta. Brazílie registruje 22 720 nákaz a zemřelo tam 1269 lidí.- Donald Trump řekl v pondělí večer, že se nepřipravuje vyhodit dr. Fauciho.- Brazilská vláda zakázala nedomorodým občanům vstupovat do domorodých kmenových oblastí, aby zabránila proniknutí koronaviru do indiánských vesnic, a bude rozvážet roušky, rukavice, testovací zřízení a potravu do domorodých komunit, oznámili tamější činitelé. Pandemie ohrožuje 850 000 brazilských domorodců. Dosud zemřeli tři brazilští indiáni, včetně patnáciletého mladíke z rezervace Yanomami na hranicích s Venezuelou.- Mezinárodní měnový fond poskytne okamžitou úlevu při placení úroků z půjček pětadvaceti členským zemím.- Brzo se budou muset začít nosit roušky všude, řekl dr. David Nabarro, velvyslanec Světové zdravotnické organizace pro pandemii COVID-19. Světová zdravotnická organizace je ale nedoporučuje pro všeobecné užívání, jenže Nabarro se domnívá, že lidé si na jejich nošení budou muset zvyknout. "Protože tento virus nezmizí a my nevíme, zda lidé, kteří byli nakaženi, budou mít trvalou imunitu, anebo budou moci být nakaženi znovu."- V New Yorku zemřelo 10 056 osob. Je to téměř čtyřnásobek počtu lidí, kteří zahynuli při útocích z 11. září 2001.- Počet mrtvých v Itálii dosáhl 20 465.- Polsko oznámilo 260 nových nákaz za posledních 24 hodin a 13 úmrtí. Celkem je v Polsku registrováno 6934 nákaz a 245 úmrtí, ale Polsko je kritizováno, že dostatečně netestuje.- V Indii dochází k útokům na muslimy, kteří jsou obviňováni ze spiknutí, že chtějí šířit koronavirus mezi stoupence hindského vyznání.- Singapur zaznamenal velký nárůst infekcí, 386. Celkem 2918 infekcí.Podrobnosti v angličtině ZDE Předchozí průběžné zpravodajství ZDE