Sýrie: Tento otec proměnil vražedné bombardování pro svou dvouletou dceru ve hru

19. 2. 2020

This Syrian father has turned the sound of bombs into a game to comfort his daughter pic.twitter.com/idW2T4Dq2g — The Independent (@Independent) February 18, 2020

Tatínek: "Je to letadlo, nebo bomba?"Holčička: "Bomba."Tatínek: "Bomba? Budeme se smát, až dopadne. Dopadla!!Je to strašná legrace, viď? Ano, strašná legrace.Tento otec v syrské provincii Idlíb si vymyslel hru, aby se jeho malá dcera nebála těžkého bombardování.Tatínek: "Rána!"Holčička hádá, zda je to letadlo, nebo bomba. A když bomba dopadne, smích to proměňuje ve hru.Idlíb je vzbouřenecká provincie v severní Sýrii. Nová Ruskem podporovaná ofenzíva začala v prosinci. Intenzivní bombardování vraždí civilisty a vyprázdnilo města. Rodiny prchají, nemají kam jít. Turecká hranice je uzavřena.