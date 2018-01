Kterak Donald Trump bezostyšně vypouští nebezpečnou mlhu

Hořké ovoce postfaktické éry

1. 2. 2018 / Daniel Veselý

Nedůvěra ve fakta, jež podle akademiků z Bulletin of the Atomic Scientists účinně podkopává jakékoliv smysluplné řešení zásadních světových neduhů, je bohužel charakteristickým příznakem doby, v níž jsme nuceni žít. S nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu se tato skepse ještě více prohloubila. Koneckonců není divu, když oblíbeným čtivem amerického prezidenta je agregátor všemožných konspirací - ultrapravicový web Breitbart News.

I když se Trump jakžtakž snažil držet některých faktů, jimiž ho vybavili jeho svědomití poradci, často je ohýbal tak, aby vyhovovala jeho pokřivené optice. Jenže realita, tak jak ji vnímají nezávislí pozorovatelé a obyčejní lidé, je na hony vzdálená trumpovským proklamacím o rozkvětu unie a domnělých strašácích v zámoří.

Začněme u Trumpem velebené daňové reformy, jež má podle republikánských lídrů v čele s Paulem Ryanem „učinit Ameriku znovu velkou“, to jest „zlepšit finanční situaci středních vrstev“ - a to prostřednictvím rozsáhlých škrtů. Přestože se v příštím roce pracujícím Američanům daně celkově sníží, půjde jen o dočasnou úlevu, neboť v horizontu devíti let se osobám, jejichž roční příjem je nižší než 75 tisíc dolarů ročně, daně zvýší. Jinými slovy: Trumpova administrativa bezostyšně podvedla většinu Američanů. Smetanu naopak slíznou ti nejbohatší, včetně samotného Trumpa a jeho rodiny. Podle analýzy publikované v New York Times mohou prezident a jeho blízcí díky přepisu daňového kodexu ušetřit až 11 milionů dolarů. Na své si samozřejmě přijdou i Trumpovi nejbližší spolupracovníci, vždyť jeho kabinet se multimilionáři a miliardáři jen hemží. Ba co více, dva přední američtí ekonomové a nositelé Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman a Joseph Stiglitz považují daňovou reformu Trumpova kabinetu za naprostou blamáž.

Americký prezident ve své řeči k národu uvedl, že existuje spojitost mezi imigrací a terorismem, opět pohrozil Severní Koreji a také oznámil, že vojenská věznice na Guantánamu zůstane i nadále v provozu.

Donald Trump předestřel xenofobní a rasistickou vizi společnosti, do níž nepatří imigranti bez dokladů, které nestoudně líčí jako teroristy a gangstery. Smutným paradoxem je, že neblaze proslulé gangy jako je MS-13, který Donald Trump používá jako klacek proti imigraci, ve skutečnosti vznikly z chaosu Reaganem podporovaných válek v Latinské Americe a kvůli deportační politice Trumpových předchůdců. Ovšem chtít po americkém prezidentovi, aby veřejně a s pokorou uznal, že Spojené státy svou agresivní politikou vytvořily živnou půdu pro mezinárodní gangy, je pochopitelně ztrátou času.

Výhrůžky na adresu Severní Koreje samozřejmě napjatou situaci nikterak neuklidní, ba naopak. Tato a předchozí americká administrativa smetla ze stolu návrhy Pekingu a Pchjongjangu, které – kdyby byla oboustranná vůle - mohly vést k diplomatickému řešení vleklé a nebezpečné krize na Korejském poloostrově či alespoň k její deeskalaci. Bez povšimnutí také zůstávají křehká diplomatická jednání mezi oběma znepřátelenými Koreami.

Vojenská věznice na Guantánamu je černým svědomím Ameriky, která se vždy pyšnila dodržováním lidských práv. A nyní prezident Trump přichází s exekutivním příkazem, aby tato kontroverzní temnice i nadále špinila pověst Spojených států.

Americký prezident podle očekávání nehovořil o globálním oteplování, tedy o zásadním nebezpečí, jemuž dnes lidstvo čelí. Trump místo toho národu sdělil, že jeho vláda ukončila válku proti „nádhernému čistému uhlí“, a pěl chválu na ExxonMobil a jeho plány na vybudování nových ropovodů. Mezitím se hlavním světovým aktérem v boji proti klimatickým změnám stala autoritářská Čína, která dnes mohutně investuje do obnovitelných zdrojů energie.

Sečteno a podtrženo: Americký prezident Donald Trump Američanům a světu opět názorně ukázal, jak se vytváří alternativní realita a kterak reálná hrozba sídlí v Bílém domě.