Federace Červeného kříže je pobouřena izraelsým vyvražděním zdravotníků Červeného půlměsíce v Gaze

31. 3. 2025

Generální tajemník prohlásil, že je „zdrcen“ zprávou poté, co izraelská armáda uvedla, že střílela na „podezřelá vozidla“, mezi nimiž se později ukázalo, že byly i sanitky



Federace Červeného kříže vyjádřila v neděli rozhořčení poté, co bylo v pásmu Gazy při výkonu služby zabito osm jejích lékařských kolegů.



Největší světová humanitární síť to uvedla ve svém prohlášení: „Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce [IFRC] je pobouřena smrtí osmi zdravotníků z PRCS [Palestinské společnosti Červeného půlměsíce], kteří byli zabiti při výkonu služby v Gaze."





IFRC uvedla, že mrtvoly byly vyzvednuty po „sedmi dnech mlčení“ a odepření přístupu do oblasti Rafáhu, kde byli naposledy spatřeni. Uvedla, že se jedná o jediný smrtelný útok na lékaře kdekoli na světě od roku 2017.



Izraelská armáda v sobotu přiznala, že střílela na sanitky v pásmu Gazy poté, co je identifikovala jako „podezřelá vozidla“, přičemž Hamás to odsoudil jako válečný zločin.



„Jsem zdrcen,“ uvedl v prohlášení generální tajemník IFRC Jagan Chapagain. „Tito obětaví pracovníci záchranné služby zasahovali u zraněných lidí. Byli to humanitární pracovníci. Měli na sobě emblémy, které je měly chránit; jejich sanitky byly jasně označeny. Měli se vrátit ke svým rodinám; nestalo se tak.“



Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) dříve v neděli uvedla, že nalezla těla zdravotníků, kteří byli zabiti před týdnem, a že byla nalezena spolu s těly šesti členů civilní obrany Gazy a jednoho zaměstnance agentury OSN. Jeden pracovník záchranné služby Červeného půlměsíce zůstává nezvěstný.



V sobotu IDF v prohlášení pro agenturu France-Presse uvedly, že izraelské jednotky „zahájily palbu na vozidla Hamásu a zlikvidovaly několik teroristů Hamásu“.



„Několik minut poté se k jednotkám podezřele blížila další vozidla... Jednotky odpověděly palbou směrem k podezřelým vozidlům a zlikvidovaly několik teroristů Hamásu a Islámského džihádu.“



Dodala, že „po počátečním vyšetřování bylo zjištěno, že některá z podezřelých vozidel ... byla sanitky a hasičské vozy“, a odsoudila to, co podle ní „teroristické organizace v pásmu Gazy opakovaně používají“ sanitky k teroristickým účelům.



K incidentu došlo ve čtvrti Tel al-Sultan ve městě Rafáh jen několik dní po obnovené izraelské ofenzivě v oblasti poblíž egyptských hranic. Armáda obnovila rozsáhlejší bombardování Gazy 18. března, čímž porušila téměř dva měsíce trvající příměří.



Chapagain zdůraznil, že podle mezinárodního humanitárního práva musí být chráněni civilisté, humanitární pracovníci a zdravotnické služby. „Místo další výzvy všem stranám, aby chránily a respektovaly humanitární pracovníky a civilisty, pokládám otázku: Kdy to přestane? Všechny strany musí zastavit zabíjení,“ řekl.





Počet dobrovolníků a zaměstnanců PRCS zabitých od začátku války mezi Izraelem a Hamásem v říjnu 2023 je nyní 30, uvedla světová federace.





